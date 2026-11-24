Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hàm Rồng giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: Tố Phương

Phường Hạc Thành được thành lập trên cơ sở sáp nhập gần 11 phường thuộc TP Thanh Hóa (cũ). Sau hơn một năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, bộ máy mới đã hoạt động trơn tru, không để gián đoạn công việc, không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân. Với đội ngũ cán bộ, công chức giàu kinh nghiệm từ TP Thanh Hóa (cũ) và các phường trung tâm trước đây, nên dù khối lượng công việc lớn hơn nhiều lần so với các xã, phường khác, nhưng Hạc Thành vẫn hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Trong đó, năm 2025 phường Hạc Thành có 11 chỉ tiêu vượt, 17 chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch. Kết quả này tiếp tục được duy trì trong năm 2026 khi có 27/28 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Từ nay đến cuối năm, phường tập trung thực hiện chỉ tiêu giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành toàn bộ 28/28 chỉ tiêu đề ra.

Không chỉ Hạc Thành, các xã, phường trên địa bàn tỉnh đã chủ động đổi mới phương thức làm theo mô hình mới. Năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức từng bước được nâng lên, đáp ứng yêu cầu quản lý đa ngành, đa lĩnh vực tại cơ sở. Nhiều địa phương đã chủ động ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động hành chính, tăng tính chuyên nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

Để vận hành hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp, các nhiệm vụ, thẩm quyền quản lý Nhà nước được tỉnh phân định rõ ràng, phù hợp với quy định pháp luật và năng lực tổ chức thực hiện. Đặc biệt, việc phân cấp, ủy quyền đã tạo bước đột phá trong đổi mới phương thức hoạt động của bộ máy mới. Hiện nay, cấp xã thực hiện trên 1.000 nhiệm vụ, trong đó hơn 800 nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và khoảng 200 nhiệm vụ do tỉnh phân cấp, ủy quyền, tập trung ở các lĩnh vực tài chính, nông nghiệp và môi trường, xây dựng, giáo dục, y tế... Qua đó, giúp lãnh đạo xã, phường được chủ động quyết định nhiều vấn đề, giảm khâu trung gian, hạn chế tình trạng chờ xin ý kiến, báo cáo nhiều lần. Theo Phó Chủ tịch UBND phường Hàm Rồng Lê Thị Thanh: “Việc phân cấp, ủy quyền giúp tăng quyền hạn, trách nhiệm cho chính quyền địa phương. Khi những rào cản không cần thiết dần được gỡ bỏ, sự rườm rà, chồng chéo được thay thế bằng quy trình nhanh gọn, minh bạch, niềm tin của người dân, doanh nghiệp đối với cơ quan Nhà nước ngày càng được nhân lên”.

Điều động, luân chuyển cán bộ, công chức không phải là việc làm mới, nhưng lại trở nên quan trọng trong thời điểm chính quyền cấp xã đang “gánh” thêm nhiều trọng trách từ cấp huyện. Ngoài chính sách biệt phái 15 cán bộ, công chức từ các sở, ngành cấp tỉnh lên hỗ trợ 2 xã Mường Lát và xã Pù Nhi, tỉnh đã điều động 287 cán bộ, công chức cho 34 xã miền núi. Đây không chỉ là giải pháp chia sẻ khó khăn với các địa phương, mà còn góp phần thu hẹp khoảng cách giữa năng lực cán bộ và yêu cầu nhiệm vụ mới. Tháng 1/2026, tỉnh tiếp tục điều động 180 công chức giữa 95 xã, phường với nhau. Nhờ đó, hệ thống chính quyền cấp xã ở Thanh Hóa đã nhanh chóng ổn định và hoạt động hiệu quả. Để đội ngũ công chức yên tâm công tác, HĐND tỉnh đã ban hành chính sách hỗ trợ từ 1,25 đến 1,75 lần mức lương cơ sở/người/tháng và bố trí nhà ở công vụ cho cán bộ lên công tác tại miền núi, tạo “điểm tựa” để cán bộ yên tâm cống hiến. Cùng với đó, Thanh Hóa đã điều động 52 lãnh đạo cấp phòng, cấp sở về đảm nhiệm các vị trí chủ chốt tại xã, phường. Đến nay, 100% bí thư đảng ủy, 96,4% chủ tịch UBND cấp xã không phải người địa phương, góp phần tăng tính khách quan trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành ở cơ sở.

Sau sắp xếp, toàn tỉnh đưa vào sử dụng 618/718 trụ sở. Phần lớn công sở được tận dụng lại nên nhiều nơi đã xuống cấp. Để khắc phục, tỉnh đã điều chỉnh phân bổ ngân sách, hỗ trợ 516 tỷ đồng để các địa phương sửa chữa trụ sở, mua sắm trang thiết bị và xây dựng nhà ở công vụ tại các xã miền núi. Cùng với đó, hạ tầng công nghệ thông tin được quan tâm nâng cấp; các xã, phường được bổ sung phòng họp trực tuyến, máy tính, máy in, máy quét, mạng nội bộ và thiết bị phục vụ Trung tâm Phục vụ hành chính công. Hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung cũng được kết nối thống nhất đến cấp xã, bảo đảm liên thông trong xử lý công việc và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành trên môi trường số.

Lấy người dân làm trung tâm phục vụ, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC). Đến nay, Thanh Hóa đã hoàn thành rà soát 60 TTHC đặc thù, cắt giảm 60% chi phí và 62% thời gian giải quyết. Rà soát 798 TTHC để thay thế 15 loại giấy tờ bằng khai thác dữ liệu; rà soát 2.199 TTHC cấp tỉnh, cấp xã để cắt giảm thành phần hồ sơ có thể thay thế bằng dữ liệu sẵn có. Tỉnh cũng cắt giảm 30 - 40% thời gian giải quyết đối với 634 TTHC, thay thế hồ sơ giấy bằng dữ liệu điện tử đối với 290 TTHC và phân cấp, ủy quyền giải quyết 739 TTHC. Những giải pháp này góp phần giảm giấy tờ, rút ngắn thời gian giải quyết, tạo thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp.

Dù đạt được nhiều kết quả tích cực, song quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp ở Thanh Hóa vẫn gặp một số khó khăn. Hiện cấp xã đảm nhiệm trên 1.000 nhiệm vụ, trong đó nhiều lĩnh vực có khối lượng công việc lớn, đòi hỏi chuyên môn sâu nhưng năng lực đội ngũ cán bộ chưa đồng đều, gây khó khăn trong bố trí nhân lực theo vị trí việc làm. Cơ sở vật chất, trang thiết bị và mạng chuyên dùng đã được tỉnh quan tâm đầu tư, song hiệu quả khai thác, sử dụng ở một số địa phương còn hạn chế. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn toàn tỉnh đạt 99,32%, đồng nghĩa vẫn còn nhiều hồ sơ chưa được giải quyết đúng hạn...

Để khắc phục những bất cập đó, Thanh Hóa sẽ tập trung rà soát, hoàn thiện phân cấp, ủy quyền, nhất là ở những lĩnh vực có khối lượng công việc lớn, yêu cầu chuyên môn cao. Đồng thời, đánh giá lại năng lực, vị trí việc làm của công chức cấp xã để điều động, tăng cường nhân lực cho địa bàn miền núi và các lĩnh vực còn thiếu cán bộ chuyên môn sâu. Tỉnh cũng rà soát lại việc sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhà ở công vụ và kinh phí hỗ trợ, xác định những nhu cầu thiết yếu cần tiếp tục bổ sung, để cấp xã hoạt động ngày càng hiệu quả.

Với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sau hơn 1 năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, bộ máy từ tỉnh đến cơ sở đã hoạt động thông suốt, hiệu quả; tính chủ động, trách nhiệm của chính quyền cơ sở ngày càng rõ nét, chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp không ngừng được nâng lên. Kết quả đó tạo nền tảng quan trọng để Thanh Hóa phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đặt ra đến năm 2030.