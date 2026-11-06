Chính quyền địa phương 2 cấp tỉnh Thái Nguyên: Gần dân - Vì dân phục vụ: Bài cuối: Kiến tạo từ chính quyền cơ sở

Biến tiềm năng thành động lực phát triển

Thái Nguyên là địa phương tiên phong trong vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Sau hợp nhất, chức năng, nhiệm vụ của cấp xã tăng lên, có những yêu cầu mới về tổ chức, hoạt động và quản trị địa phương. Việc phân cấp, phân quyền và ủy quyền ngày càng mạnh, mỗi xã, phường đều có tiềm năng, thế mạnh riêng đòi hỏi đội ngũ cán bộ chủ chốt phải nắm bắt, vận dụng linh hoạt nhiều giải pháp để biến tiềm năng thành động lực phát triển, góp phần kiến tạo giá trị đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Điềm Thụy tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: Đồng Thưởng.

Tại xã Điềm Thụy, nhiều thủ tục trước đây mất khoảng 3 ngày để giải quyết nay chỉ còn 1 ngày. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Lê Thanh Sơn cho biết: quá trình tiếp xúc, trao đổi, đối thoại với người dân, những vấn đề thuộc thẩm quyền và khả năng giải quyết của xã đều được triển khai ngay. Do được phân cấp cho cơ sở, đội ngũ cán bộ địa phương phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn của xã từ khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp đến nay đạt 99,8%.

Tại phường Bách Quang, chính quyền tiếp tục khẳng định vai trò then chốt trong công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư, bảo đảm mặt bằng sạch cho Dự án Khu công nghiệp Sông Công II (giai đoạn 2); phường Linh Sơn dẫn đầu các địa phương về tiến độ giải ngân đầu tư công; xã Bạch Thông giải quyết hồ sơ hành chính bảo đảm trước và đúng hạn.

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng Khu Công nghiệp Sông Công II (giai đoạn 2). Ảnh: Đồng Thưởng

Với phương châm "Địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm", việc thực hiện chủ trương của Trung ương về phân cấp, phân quyền gắn với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại tỉnh Thái Nguyên đã bước đầu phát huy hiệu quả rõ rệt. Các xã, phường đã chủ động hơn trong xử lý công việc, giúp rút ngắn quy trình và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước.

Lấy chất lượng, hiệu quả công việc làm căn cứ đánh giá quan trọng

Tháng 6/2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên đã ban hành Quy định 870 về đánh giá, xếp loại hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng gắn với phương pháp đánh giá, đo lường bằng KPI, mục tiêu lấy sản phẩm, chất lượng và hiệu quả công việc làm căn cứ quan trọng trong đánh giá. Việc giao nhiệm vụ và đánh giá được gắn với nguyên tắc “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền) có ý nghĩa trực tiếp đối với hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở, giúp cán bộ chủ động hơn trong xây dựng kế hoạch công tác, tổ chức công việc khoa học hơn, hạn chế tình trạng nhiệm vụ được giao nhưng khó xác định mức độ hoàn thành.

Cán bộ cơ sở hướng dẫn người dân phát triển sản xuất, từng bước hình thành các mô hình kinh tế hàng hóa, mở rộng liên kết tiêu thụ nông sản. Ảnh: Đồng Thưởng

Ông Quách Văn Thuyết, 57 tuổi, dân tộc Tày, đã có hơn 30 năm làm cán bộ cơ sở, trong đó hàng chục năm làm lãnh đạo xã, trước khi sáp nhập, ông là Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã. Hiện nay, với vai trò Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Bằng Thành, ông cảm nhận rõ những chuyển biến trong quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Thường xuyên tiếp xúc, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách, ông càng nhận thấy rõ hiệu quả của bộ máy mới. Điều dễ nhận thấy nhất là việc giải quyết các thủ tục hành chính đã có sự cải thiện rõ rệt, nhất là trong lĩnh vực đất đai.

Sảng Mộc là xã vùng sâu, vùng xa đặc biệt khó khăn của tỉnh, cũng là xã duy nhất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên cũ không thực hiện sáp nhập địa giới. Bí thư Đảng ủy xã Hoàng Anh Đức nói vui rằng đội ngũ công chức viên chức hiện nay được gọi là “cán bộ hai tám”, trước đây tuần làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu, nay từ thứ Hai đến hết thứ Tám (tức Chủ nhật), đi sớm về muộn là “chuyện hàng ngày ở xã”. Bản thân anh cũng là một cán bộ Hai - Tám, một tấm gương về tận tụy bám cơ sở và gần dân để có cái nhìn toàn diện, thấu đáo về tình hình kinh tế, xã hội, điều kiện tự nhiên, đời sống, bản sắc văn hóa, nét đặc trưng riêng của từng thôn trong xã, cùng với tập thể cấp ủy, chính quyền bàn những việc trước mắt, lâu dài nhằm phát triển kinh tế, xã hội, hạ tầng, thiết chế văn hóa, cải thiện đời sống cho đồng bào.

Sau hơn một năm vận hành, những thay đổi ở cơ sở đã có đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của Thái Nguyên. Trong 9 tháng năm 2026, tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 11,24%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng ở mức cao nhất trong 5 năm. Thu hút FDI ước đạt hơn 8 tỷ USD; thu ngân sách nhà nước ước hơn 20 nghìn tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt hơn 21 tỷ USD.

Cùng với các chỉ tiêu kinh tế, cải cách hành chính, chuyển đổi số, chính sách an sinh xã hội và sắp xếp mạng lưới giáo dục tiếp tục được triển khai. Những kết quả này tạo cơ sở quan trọng để Thái Nguyên thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026 ở mức 11% và cụ thể hóa các mục tiêu của cả nhiệm kỳ 2025 - 2030.