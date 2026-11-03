Chính quyền địa phương 2 cấp tỉnh Thái Nguyên: Gần dân - Vì dân phục vụ Bài 1: Bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả

Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ tâm, đủ tầm

Ngày 1/7/2025 đánh dấu bước chuyển lớn trong tổ chức bộ máy của tỉnh Thái Nguyên sau khi hợp nhất hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn, đồng thời triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Khi tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh đã điều động, bố trí hầu hết lãnh đạo chủ chốt cấp huyện, cấp ủy viên cấp huyện, lãnh đạo sở, ngành về làm Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND, lãnh đạo các ban, phòng, đơn vị sự nghiệp cấp xã. Do đó, đội ngũ lãnh đạo cấp xã từng bước đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, kinh nghiệm và nhiệt tình công tác, nhanh chóng củng cố, kiện toàn bộ máy để “bắt nhịp” với yêu cầu của mô hình mới. Gần 400 cán bộ từ các sở, ngành đã được điều động, biệt phái tăng cường cho các xã, phường, ưu tiên nhân lực trẻ, trình độ đại học trở lên, chuyên ngành công nghệ thông tin, đất đai, xây dựng, tài chính… nhằm khắc phục thiếu hụt nhân lực và nâng cao hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp, giúp địa phương trực tiếp giải quyết những vấn đề nóng, cần phải làm ngay, bảo đảm theo đúng quy định.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã La Hiên hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục cho người dân. Ảnh: Đồng Thưởng

Bên cạnh đó, trong thời gian công chức được cử đi biệt phái có điều kiện hướng dẫn, bồi dưỡng, trao đổi kinh nghiệm công tác đối với công chức phòng chuyên môn thuộc UBND xã. Từ đó, bảo đảm sau khi công chức hết thời hạn biệt phái về cơ quan công tác, cấp xã vẫn có điều kiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bộ máy chính quyền xã mới quan tâm lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân, giải quyết kịp thời những kiến nghị đề xuất liên quan đến quyền lợi sát sườn của Nhân dân, các thủ tục giấy tờ cũng được cán bộ, công chức giải quyết, hướng dẫn tận tình, người dân rất hài lòng, phấn khởi.

Đến nay, việc phân cấp, phân quyền được thực hiện đồng bộ, rõ người, rõ việc, góp phần nâng cao tính chủ động của địa phương, cơ sở. Nhiều địa phương đã chủ động đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số. Không chỉ rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, cải cách hành chính đang là động lực trực tiếp thúc đẩy đầu tư, sản xuất, kinh doanh và hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Yên Trạch được bố trí khang trang, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến giao dịch, thực hiện các thủ tục hành chính. Ảnh: Đồng Thưởng

Minh chứng cụ thể bằng kết quả nổi bật, năm 2025 Thái Nguyên giữ vững vị trí thứ 6 cả nước về chỉ số hài lòng của người dân, chỉ số cải cách hành chính vượt mức trung bình toàn quốc 2,58%. Các lĩnh vực chế độ công vụ, tài chính công và chính quyền số đều xếp thứ hạng cao trong nhóm dẫn đầu cả nước.

GRDP quý III.2026 tăng 13,96% so với cùng kỳ, đứng đầu các tỉnh vùng trung du và miền núi phía Bắc, thứ 2/34 tỉnh, thành phố. Tính chung 9 tháng năm 2026, GRDP của tỉnh Thái Nguyên tăng 11,24% so với cùng kỳ, đứng đầu khu vực và thứ 6/34 tỉnh, thành phố.

Được trao đủ quyền, cấp xã đủ mạnh

Sảng Mộc là một trong 2 xã của tỉnh Thái Nguyên giữ nguyên trạng địa giới hành chính, đồng thời triển khai vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7/2025. Xã hiện có 8 xóm, 683 hộ, 3.330 nhân khẩu thuộc 5 dân tộc gồm Tày, Dao, Mông, Nùng, Kinh; trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 99,04% dân số toàn xã.

Cán bộ xã Sảng Mộc hướng dẫn, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Ảnh: Đồng Thưởng

Chủ tịch UBND xã Lê Văn Thọ cho biết, sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, những thay đổi chủ yếu thể hiện ở các mặt: tổ chức bộ máy từng bước được sắp xếp tinh gọn hơn, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ giữa các đầu mối. Phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành có chuyển biến theo hướng rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ sản phẩm. Công tác giải quyết thủ tục hành chính được tập trung hơn thông qua Trung tâm Phục vụ Hành chính công, tạo thuận lợi cho người dân. Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong điều hành, xử lý văn bản, ký số, hồ sơ điện tử được tăng cường. Quản lý tài sản công, cơ sở vật chất, hồ sơ, tài liệu được rà soát, sắp xếp lại đồng bộ hơn.

Tại Lam Vỹ - một xã miền núi có 8 xóm, trên 90% là đồng bào dân tộc thiểu số, đặc thù dân cư phân bố không đồng đều, địa hình chủ yếu là đồi núi, giao thông còn nhiều khó khăn. Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Nam Hải khẳng định: đối với lĩnh vực kinh tế đã nâng cao tính chủ động trong việc xây dựng và triển khai kế hoạch sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Việc triển khai các chính sách hỗ trợ sản xuất được kịp thời, sát thực tiễn; sự phối hợp giữa các lực lượng tại chỗ trong phòng, chống dịch bệnh, thiên tai, bảo vệ rừng cũng được tăng cường; ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững được thúc đẩy.

Chính quyền xã Lam Vỹ tăng cường trao đổi, cung cấp thông tin với người dân, góp phần đưa chủ trương, chính sách đến gần hơn với Nhân dân. Ảnh: Đồng Thưởng

Chính quyền xã cũng chủ động hơn trong nắm bắt tình hình lao động, nhu cầu việc làm, kịp thời triển khai các chính sách hỗ trợ người lao động. Công tác kết nối cung - cầu lao động, giới thiệu việc làm, đào tạo nghề được thực hiện linh hoạt, phù hợp với điều kiện địa phương. Việc giải quyết chế độ, chính sách cho người lao động như bảo hiểm, trợ cấp, hỗ trợ… được rút ngắn thời gian, nâng cao chất lượng phục vụ.