Chính quyền đến gần dân từ những việc dân cần

Điểm chung của các cách làm là bắt đầu từ những vướng mắc cụ thể trong đời sống của người dân.

Từ chờ dân đến tìm dân

Tại phường Hoài Nhơn Bắc, việc hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngoài giờ được duy trì vào thứ Bảy hằng tuần, nhất là để hỗ trợ người cao tuổi, người gặp khó khăn trong đi lại hoặc không thuận tiện đến trụ sở trong giờ hành chính.

Cụ Đinh Thị Ngọc (SN 1945, ở tổ dân phố Hoài Sơn Tây) là một trường hợp được cán bộ đến tận nhà hỗ trợ làm thủ tục chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất.

“Trước đây, mỗi lần lên phường làm giấy tờ đi lại rất vất vả, nay cán bộ đến tận nhà hướng dẫn, làm thủ tục từ đầu đến cuối. Tôi chỉ nghe cán bộ đọc lại nội dung, đồng ý rồi lăn tay là xong” - cụ Ngọc chia sẻ.

Từ ngày 1-7-2025 đến nay, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hoài Nhơn Bắc đã tổ chức 53 buổi hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết thủ tục ngoài giờ, khoảng 1.120 lượt người dân tham gia.

Mô hình “Ngày thứ Sáu không hẹn” cũng được phường triển khai đối với một số thủ tục hộ tịch, tư pháp; trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ được giải quyết ngay trong ngày, thay vì thời gian thông thường 3-5 ngày.

Bà Phan Thị Thùy - Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hoài Nhơn Bắc - cho biết, việc tổ chức phục vụ linh hoạt giúp giảm trở ngại về thời gian, khoảng cách và khả năng đi lại của người dân, đồng thời giúp cán bộ hướng dẫn sát hơn với từng trường hợp.

Cách làm này cũng được mở rộng tại phường Hoài Nhơn Tây khi cán bộ trực tiếp về khu dân cư. Mô hình “Đồng hành cùng nhân dân chuyển đổi số” được tổ chức vào thứ Bảy hằng tuần, với sự phối hợp của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường và Văn phòng Đăng ký đất đai Hoài Nhơn, tập trung hỗ trợ thủ tục về đất đai, xây dựng.

Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hoài Nhơn Tây, Văn phòng Đăng ký đất đai Hoài Nhơn hướng dẫn thủ tục hành chính, đất đai cho người dân tổ dân phố Lương Thọ. Ảnh: ĐVCC

Triển khai từ tháng 12-2025, mô hình đã hướng dẫn 877 trường hợp, gồm 382 trường hợp đăng ký biến động đất đai, 344 trường hợp đo đạc, lập bản đồ thửa đất, 56 trường hợp đăng ký cấp giấy chứng nhận lần đầu và 95 trường hợp được hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc khác. Có 156 hồ sơ được tiếp nhận trực tiếp tại các buổi làm việc.

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Thành Tin, việc đưa tổ công tác về khu dân cư giúp cán bộ nắm bắt vướng mắc, hướng dẫn từng trường hợp cụ thể, hạn chế tình trạng người dân phải đi lại nhiều lần do hồ sơ chưa đầy đủ.

Đến gần dân để dân tự làm

Tại phường Hoài Nhơn, cách phục vụ được gắn với hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ số ngay tại khu dân cư. Đầu năm 2026, phường thí điểm mô hình “Đồng hành cùng nhân dân chuyển đổi số” tại 3 khu phố Ngọc An Đông, Mỹ An 2, Cửu Lợi Nam, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tài khoản định danh điện tử và các tiện ích số.

Sau gần 6 tháng triển khai, các điểm hỗ trợ và tổ công nghệ số cộng đồng của phường đã tư vấn, hướng dẫn hơn 197 lượt người dân. Tại 3 khu phố thực hiện mô hình thí điểm, tỷ lệ người dân sử dụng thành thạo 3 dịch vụ số thiết yếu gồm dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và định danh điện tử mức 2 lần lượt đạt 47%, 85% và 75%.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hoài Nhơn hỗ trợ người dân tại tổ dân phố An Phú. Ảnh: ĐVCC

Từ tháng 7-2026 sắp xếp, tổ chức lại khu phố thành lập tổ dân phố, mô hình tiếp tục được duy trì tại 3 địa bàn; Trung tâm Phục vụ hành chính công phường phối hợp với các đơn vị liên quan đến các tổ dân phố tuyên truyền, hướng dẫn người dân 1 lần/tháng.

Riêng tại tổ dân phố Trường An, từ ngày 26-7-2026, phường Hoài Nhơn tiếp tục triển khai mô hình “Dịch vụ công lưu động - Đồng hành cùng nhân dân” vào ngày 6 và 26 hằng tháng.

Trong thời gian đầu, tổ công tác đã hướng dẫn hơn 100 lượt người dân đăng nhập dịch vụ công, kích hoạt VNeID mức 2, nộp hồ sơ, tra cứu tiến độ, thanh toán trực tuyến và hỗ trợ tiếp nhận, xử lý hồ sơ tại cơ sở. Với người cao tuổi, người khuyết tật vận động nặng không thể đến điểm phục vụ, cán bộ đến tận nhà hỗ trợ.

Ông Nguyễn Văn Ba (người dân ở tổ dân phố Trường An) cho hay, từ chỗ lúng túng, sau những buổi hướng dẫn lưu động, ông đã có thể thực hiện một số thao tác trên điện thoại như chuyển tiền, nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến.

Bà Trần Thị Thảo - Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hoài Nhơn - cho rằng, cách phục vụ phải xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân.

“Chuyển đổi số chỉ thực sự có ý nghĩa khi mang lại sự thuận tiện trong đời sống hằng ngày của người dân và tạo dựng được niềm tin vững chắc từ cơ sở” - bà Thảo nói.

Từ phục vụ ngoài giờ đến đưa cán bộ về khu dân cư, hỗ trợ tại nhà và hướng dẫn người dân tự thực hiện dịch vụ số, các mô hình đều hướng đến giảm thời gian, chi phí đi lại và những trở ngại trong tiếp cận dịch vụ công.

Tuy nhiên, để duy trì lâu dài, vẫn cần giải quyết những điểm nghẽn về nhân lực, kỹ năng, kinh phí và trang thiết bị phục vụ hoạt động lưu động.