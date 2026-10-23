Chính quyền đề nghị Xuân Thiện Thanh Hóa 2 tiếp tục thực hiện dự án theo đúng chủ trương đầu tư

Nhà đầu tư đề xuất chuyển đổi dự án

Ngày 22/10, ghi nhận tại dự án Nhà máy sản xuất nước trái cây ở xã Ngọc Liên, tỉnh Thanh Hóa, phần lớn khu đất rộng hơn 35 ha vẫn là đất trống. Một số diện tích đã được san lấp mặt bằng nhưng chưa có hoạt động xây dựng nhà xưởng hay các hạng mục công trình theo quy hoạch.

"So với tiến độ được UBND tỉnh phê duyệt, dự án đang chậm tiến độ sử dụng đất", UBND xã Ngọc Liên đánh giá.

Trên diện tích dự án, mới chỉ có công trình tạm.

Dự án Nhà máy sản xuất nước trái cây do Công ty CP Xuân Thiện Thanh Hóa 2 làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 5430/QĐ-UBND ngày 21/12/2020, điều chỉnh lần thứ nhất vào tháng 8/2022.

Theo phê duyệt, nhà máy trên diện tích khoảng 35,2 ha, tổng vốn đầu tư 480 tỷ đồng, gồm dây chuyền cô đặc nước trái cây công suất 20.000 tấn thành phẩm mỗi năm và dây chuyền chế biến, đóng hộp nước trái cây công suất 30.000 tấn mỗi năm.

Dự án chia làm hai giai đoạn. Trong đó, giai đoạn một phải hoàn thành và đưa vào hoạt động chậm nhất 27 tháng kể từ thời điểm được Nhà nước bàn giao đất.

Một phần diện tích được sử dụng trồng cây giống.

Ngày 24/4/2023, doanh nghiệp được UBND tỉnh cho thuê 159.482 m2 đất để triển khai giai đoạn một. Hợp đồng thuê đất được ký ngày 14/9 cùng năm, sau đó bàn giao đất trên thực địa vào ngày 30/9/2023.

Theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, nhà máy có 56 hạng mục, gồm khu sản xuất, nhà xưởng, khu hành chính, công trình phụ trợ, bãi chứa nguyên liệu, khu xử lý nước thải, chất thải và hệ thống giao thông nội bộ.

Tuy nhiên, theo UBND xã Ngọc Liên, đến nay doanh nghiệp mới hoàn thành thỏa thuận, giải phóng mặt bằng khoảng 21,56/35,26 ha, đạt 61,4%. Diện tích chưa hoàn thành thỏa thuận còn khoảng 13,66 ha. Đối với phần đất đã được bàn giao, công ty mới thực hiện san lấp, chưa đầu tư xây dựng các hạng mục theo quy hoạch được phê duyệt.

Dự án đã GPMB hơn 21/35ha.

Trong khi dự án chưa được triển khai xây dựng, nhà đầu tư lại đề xuất điều chỉnh mục tiêu đầu tư của dự án.

Theo đại diện Công ty CP Xuân Thiện Thanh Hóa 2, Công ty TNHH hai thành viên Lam Sơn, một đơn vị thành viên của Tập đoàn Xuân Thiện, đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư Nhà máy chế biến nông sản Lam Sơn tại xã Minh Sơn, với quy mô công suất tương tự dự án ở Ngọc Liên.

Hiện dự án tại Minh Sơn đang được doanh nghiệp hoàn thiện các thủ tục pháp lý, gồm quy hoạch chi tiết 1/500, báo cáo nghiên cứu khả thi và thủ tục thuê đất để triển khai xây dựng.

Nhà đầu tư cho rằng, việc đồng thời triển khai hai nhà máy nước ép tại Ngọc Liên và Minh Sơn sẽ gây khó khăn trong việc bảo đảm vùng nguyên liệu, không đủ nguồn cung để cả hai nhà máy hoạt động hết công suất. Vì vậy, doanh nghiệp đề xuất tập trung xây dựng Nhà máy chế biến nông sản tại Minh Sơn, đồng thời điều chỉnh dự án ở Ngọc Liên thành Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao giống cây trồng.

Về vùng nguyên liệu, doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục kế thừa phương án đã được ngành nông nghiệp thẩm định, tổ chức thu mua dứa tại Ngọc Liên và các xã lân cận khi nhà máy ở Minh Sơn được triển khai xây dựng.

Chủ đầu tư cho biết hiện đang tiến hành thủ tục để triển khai nhà máy ở vị trí khác.

Chính quyền địa phương không đồng tình thay đổi

Đề xuất này đang trái với mong muốn từ chính quyền địa phương và cơ quan chuyên môn, trong bối cảnh Ngọc Liên có lợi thế lớn về vùng trồng dứa.

Theo phương án phát triển vùng nguyên liệu đã được ngành nông nghiệp thống nhất, khu vực 6 huyện cũ được định hướng phát triển khoảng 3.500 ha dứa vào năm 2030. Riêng địa bàn huyện Ngọc Lặc cũ dự kiến khoảng 1.522,8 ha.

Tại xã Ngọc Liên, dứa hiện là một trong những cây trồng chủ lực, với tổng diện tích khoảng 1.354,8 ha. Trong 6 tháng đầu năm 2026, địa phương đã thu hoạch 606,8 ha, năng suất bình quân 52 tấn mỗi ha, sản lượng hơn 31.553 tấn.

Dứa là cây chủ lực ở xã Ngọc Liên, vì vậy chính quyền địa phương đề nghị nhà đầu tư tiếp tục triển khai dự án.

Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Văn Tùng, Phó chủ tịch UBND xã Ngọc Liên, cho rằng dự án tại địa phương đã hoàn thiện các thủ tục pháp lý, được giao đất giai đoạn một và có đủ điều kiện thuận lợi để triển khai xây dựng. Trong khi đó, dự án tại Minh Sơn vẫn đang hoàn thiện thủ tục, cần thêm thời gian mới có thể khởi công.

"Địa phương đề nghị Công ty CP Xuân Thiện Thanh Hóa 2 tiếp tục thực hiện dự án Nhà máy sản xuất nước trái cây tại Ngọc Liên theo đúng chủ trương đầu tư đã được UBND tỉnh phê duyệt", ông Tùng nói.

Tại buổi làm việc với doanh nghiệp và chính quyền xã Ngọc Liên ngày 29/8, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng không đồng tình với đề xuất thay đổi địa điểm đầu tư nhà máy.

Theo cơ quan này, hiện vùng sản xuất dứa tại 6 xã thuộc địa bàn huyện Ngọc Lặc cũ có khoảng 2.500 ha, riêng xã Ngọc Liên gần 1.400 ha, đủ khả năng cung cấp nguyên liệu cho nhà máy khi đi vào hoạt động.

Bên cạnh đó, trên địa bàn tỉnh đã có một số tổ chức, cá nhân làm chủ công nghệ sản xuất giống dứa bằng phương pháp nuôi cấy mô, có thể cung ứng cây giống để doanh nghiệp phát triển vùng nguyên liệu.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cho rằng dự án tại Ngọc Liên đã được tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, cho thuê đất giai đoạn một, với các hạng mục chính gồm nhà máy chế biến nước ép, nhà máy chế biến phân bón từ phụ phẩm và trung tâm nhân giống. Do đó, cơ quan này không thống nhất việc thay đổi địa điểm đầu tư dự án.