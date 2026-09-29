Chính quyền Dải Gaza báo động về điều kiện cứu trợ và nhân đạo

Dải Gaza vẫn trong tình trạng báo động về tình hình nhân đạo sau gần một năm Israel và Hamas đạt thỏa thuận ngừng bắn. (Nguồn: Anadolu)

Văn phòng Truyền thông của chính quyền Gaza bác bỏ tuyên bố của Israel rằng lượng hàng cứu trợ đưa vào Gaza vẫn ở mức đủ, cho rằng đây là thông tin gây hiểu nhầm. Theo cơ quan này, chỉ 35% số xe tải chở hàng viện trợ nhân đạo, cứu trợ và vật tư phục vụ tái thiết theo thỏa thuận được phép vào Gaza, tương đương 72.826 xe, trong khi theo thỏa thuận, tổng cộng 210.600 xe tải được dự kiến đưa hàng vào vùng lãnh thổ này.

Cơ quan trên cũng cho biết, chỉ 13.785 người được phép ra vào Gaza, trong tổng số 35.000 người dự kiến di chuyển, tương đương tỷ lệ thực hiện không quá 39%.

Trong khi đó, những hình ảnh cập nhật trên Google Maps ngày 28/9 cho thấy mức độ thay đổi nghiêm trọng của cảnh quan đô thị tại Gaza. Tình trạng tàn phá không chỉ giới hạn ở các tòa nhà riêng lẻ mà đã lan rộng tới toàn bộ khu dân cư, để lại những khoảng đất trống lớn tại nơi trước đây là các khu phố đông đúc.

Theo đánh giá gần đây của Trung tâm Vệ tinh Liên hợp quốc (UNOSAT), hơn 201.000 công trình tại Gaza, tương đương 82% tổng số công trình trong vùng lãnh thổ này, đã bị hư hại. Nhiều người Palestine vẫn phải sống trong lều, nơi trú ẩn tạm thời hoặc các công trình bị hư hại trong bối cảnh thiếu vật liệu để làm nơi ở và gặp khó khăn trong việc sửa chữa nhà cửa trước mùa mưa.

Liên hợp quốc ước tính, khoảng 1,98 triệu người Palestine tại Gaza cần hỗ trợ về nơi ở, trên tổng dân số khoảng 2,1 triệu người.

Các dịch vụ thiết yếu cũng tiếp tục chịu sức ép nghiêm trọng. Theo LHQ, 91% số hộ gia đình được đánh giá gần đây đang đối mặt tình trạng thiếu nước từ mức vừa phải đến nghiêm trọng. Trong khi đó, hệ thống y tế chỉ hoạt động ở mức hạn chế do nhiều bệnh viện bị hư hại và thiếu trang thiết bị, vật tư.

Các hoạt động phục hồi vẫn được triển khai trong bối cảnh những tác động của xung đột và thương vong tiếp tục kéo dài sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực ngày 10/10/2025.

Theo số liệu được phía Palestine công bố, Israel đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza 5.147 lần kể từ khi thỏa thuận có hiệu lực ngày 10/10/2025, khiến 1.421 người Palestine thiệt mạng. Kể từ tháng 10/2023, các cuộc tấn công của quân đội Israel đã khiến hơn 74.000 người thiệt mạng và hơn 175.000 người bị thương tại Gaza. Phía Palestine mô tả cuộc xung đột đã khiến toàn bộ Dải Gaza bị tàn phá nghiêm trọng.

Hồi tháng 8, một ủy ban Palestine độc lập được giao nhiệm vụ quản lý các vấn đề tại Gaza đã họp với các cơ quan LHQ để phối hợp kế hoạch phục hồi ban đầu và xác định các ưu tiên, trong nỗ lực chuyển từ ứng phó khẩn cấp về nhân đạo sang khôi phục các dịch vụ thiết yếu và tái thiết Gaza.