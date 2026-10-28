Chính quyền Cần Thơ đối thoại trực tiếp với cộng đồng doanh nghiệp

Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trần Chí Hùng phát biểu. Ảnh: Nguyễn Văn Việt-TTXVN

Chiều 28/10, UBND thành phố Cần Thơ tổ chức gặp gỡ một số doanh nghiệp đầu tư lĩnh vực nông nghiệp, tài nguyên, môi trường và các đối tác quan tâm Festival Quốc tế Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam lần thứ II-Cần Thơ năm 2026.

Tại buổi gặp gỡ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trần Chí Hùng thông tin tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội từ đầu năm 2026 đến nay và các nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV/2026. Theo đó, về tăng trưởng công nghiệp, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 10 tháng năm 2026 tăng 11,93%. Sản xuất nông nghiệp duy trì ổn định.

Sản lượng lúa toàn thành phố đạt 4,35 triệu tấn; sản lượng cây ăn trái đạt 245.000 tấn; sản lượng thủy sản đạt trên 676.000 tấn. Tính đến ngày 15/10/2026, thu ngân sách nhà nước đạt 22.211 tỷ đồng (đạt 82% dự toán Trung ương giao). Thành phố Cần Thơ đã thu hút 41 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký trên 40.708 tỷ đồng và 5 dự án FDI với tổng vốn trên 35,92 triệu USD.

Về mục tiêu và giải pháp trọng tâm quý IV/2026, mục tiêu tăng trưởng cả năm 2026 do Trung ương và Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ giao là 10,07%. Để hoàn thành mục tiêu này, tăng trưởng GRDP trong quý IV/2026 phải đạt 16,08%, Phó Chủ tịch UBND Cần Thơ Trần Chí Hùng cho đây là thách thức rất lớn, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự chung sức của cộng đồng doanh nghiệp.

UBND thành phố Cần Thơ sẽ tập trung chỉ đạo các giải pháp như đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ triệt để các điểm nghẽn về thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng và hạ tầng sản xuất. Đồng thời, thành phố cũng sẽ tăng cường kết nối ngân hàng, doanh nghiệp, hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, mở rộng thị trường tiêu thụ và đẩy mạnh xuất khẩu.Thành phố cũng sẽ đẩy nhanh tiến độ các dự án nông nghiệp (chăn nuôi, chế biến, vùng nguyên liệu...) đang vướng mắc về thủ tục đất đai, môi trường.

Anh hùng Lao động, kỹ sư Hồ Quang Cua, "cha đẻ" của giống lúa ST25 phát biểu. Ảnh: Nguyễn Văn Việt-TTXVN

Tại buổi gặp gỡ, đề xuất đáng chú ý của Anh hùng Lao động Hồ Quang Cua là Cần Thơ không phải là địa phương sản xuất lúa gạo lớn nhất cả nước, nhưng lại là trung tâm xuất khẩu gạo của Việt Nam. Tỉnh Hậu Giang cũ, nay nhập vào Cần Thơ sở hữu một cửa ngõ xuất khẩu gạo từ rất lâu, cũng là nơi xuất phát của cảng xuất khẩu gạo đầu tiên của Việt Nam và nổi tiếng từ hàng trăm năm trước, cần sưu tập các tài liệu lịch sử này để đưa vào gian hàng giới thiệu.

Hiện tại, ST25 xuất khẩu lượng gạo lớn nhất, đồng thời cũng là nơi có gạo ngon nhất thế giới. Ông Cua cũng đề xuất, các doanh nghiệp xuất khẩu gạo cần mời các đối tác lớn ở nước ngoài về tham quan trực tiếp tại địa phương để tận hưởng không khí và hiểu thêm về vùng đất lúa gạo.

Tại buổi gặp gỡ, đại diện hợp tác xã, doanh nghiệp đầu tư lĩnh vực nông nghiệp, tài nguyên, môi trường đã nêu lên một số vấn khó khăn trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, lĩnh vực thuế đã được ngành chức năng của thành phố cam kết giải quyết trong thời gian sớm nhất.

Đại diện doanh nghiệp, hợp tác xã cũng đề xuất giải pháp cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh; cần được hỗ trợ kết nối thị trường, ứng dụng khoa học - công nghệ, nâng cao giá trị chuỗi nông sản; đồng thời đăng ký hình thức tham gia, đồng hành cùng thành phố tại Festival Quốc tế Ngành hàng lúa gạo Việt Nam 2026.

Kết luận tại buổi gặp gỡ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trần Chí Hùng cho biết, Thường trực UBND thành phố Cần Thơ đã liên tục tổ chức các buổi gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn, bao gồm các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, công nghiệp - năng lượng.

Tiếp nối chuỗi hoạt động này, lãnh đạo thành phố tổ chức buổi làm việc với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp nhằm lắng nghe, trao đổi và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đồng thời thông tin về các sự kiện xúc tiến thương mại quan trọng trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trần Chí Hùng yêu cầu, các sở, ban, ngành theo dõi, lắng nghe và ghi nhận đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp; giải đáp trực tiếp hoặc tham mưu UBND thành phố xử lý kịp thời theo thẩm quyền, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

"Thành phố Cần Thơ xác định sự thành công của doanh nghiệp chính là sự thành công của thành phố, doanh nghiệp phát triển sẽ tạo thêm việc làm, thành phố tăng thu ngân sách và tạo động lực phát triển bền vững", Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trần Chí Hùng nhấn mạnh.