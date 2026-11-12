Chính quyền các xã ở Thanh Hóa đồng loạt livestream bán nông sản

Lãnh đạo xã trực tiếp lên sóng livestream

Ngày 12/11, trên màn hình livestream, ông Mai Xuân Giang, Phó chủ tịch UBND xã Mường Lát, giới thiệu với người xem những sản phẩm đặc trưng của vùng biên như gà đen, gạo Cay Nọi, thịt trâu gác bếp và lạp xưởng.

Ông Giang cho biết, địa phương đang định hướng người dân phát triển sản xuất, chăn nuôi gắn với chuỗi giá trị, đồng thời quy hoạch mở rộng các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi và chế biến. Trong đó, xã ưu tiên khai thác lợi thế bản địa, khuyến khích người dân sản xuất những mặt hàng truyền thống, mang đặc trưng vùng miền.

Phiên livestream của xã Mường Lát ngày 12/11. (Ảnh: cắt từ livestream)

"Phiên livestream là dịp lan tỏa, quảng bá các món ăn, sản phẩm đặc trưng của Mường Lát. Chúng tôi mong nhận được sự ủng hộ của người xem, qua đó tạo động lực để địa phương và các chủ thể OCOP nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng sản xuất", ông Giang nói.

Cùng tham gia phiên bán hàng, chị Lò Thị Quyến, chủ thể sản phẩm thịt trâu gác bếp và lạp xưởng, giới thiệu những mặt hàng được chế biến từ nguồn nguyên liệu địa phương. Sinh ra và lớn lên ở vùng núi Mường Lát, chị quen với bếp củi và đàn trâu từ nhỏ. Mong muốn nâng giá trị nông sản quê hương, chị đã phát triển các sản phẩm chế biến để đưa đến tay người tiêu dùng.

Năm 2022, thịt trâu gác bếp của gia đình được công nhận OCOP 3 sao cấp tỉnh. Đây là động lực để cơ sở tiếp tục cải thiện chất lượng, tìm kiếm khách hàng và mở rộng thị trường. Trong phiên livestream, chị Quyến đưa ra mức giảm 100.000 đồng mỗi sản phẩm nhằm kích cầu mua sắm. Theo chị, việc kết hợp bán hàng trực tuyến giúp số lượng đơn hàng tăng hơn 30% so với phương thức bán truyền thống.

Phó Chủ tịch UBND xã Thiết Ống Trương Quỳnh Trang trên livestream bán nông sản tối 11/11. (Ảnh: NVCC)

Không chỉ ở Mường Lát, nhiều địa phương khác cũng bắt đầu đưa đặc sản, sản phẩm OCOP lên các nền tảng trực tuyến.

Trước đó, tối 11/11, xã Thiết Ống tổ chức chương trình livestream với chủ đề "Tinh hoa nông sản Thiết Ống - Hương vị núi rừng", giới thiệu nhiều mặt hàng như mật ong, khoai sọ, siro, viên ngậm gừng, trứng gà bản địa và thịt trâu gác bếp Dũng Dung.

Trao đổi với phóng viên, bà Trương Quỳnh Trang, Phó chủ tịch UBND xã Thiết Ống, cho biết chương trình nhằm quảng bá những sản phẩm có tiềm năng, thế mạnh của địa phương, đồng thời mở rộng kênh kết nối, hỗ trợ tiêu thụ thông qua nền tảng số.

Theo bà Trang, lợi thế của các sản phẩm OCOP tại địa phương là phần lớn sử dụng nguyên liệu bản địa, kết hợp phương thức sản xuất, chế biến truyền thống và đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Tuy nhiên, việc mở rộng quy mô vẫn gặp không ít trở ngại. Nguồn nguyên liệu đầu vào phải đáp ứng yêu cầu về chất lượng, an toàn thực phẩm nhưng khả năng cung ứng còn hạn chế. Nhiều chủ thể cũng thiếu vốn đầu tư nâng cấp nhà xưởng, mở rộng sản xuất và chưa có nhiều điều kiện tiếp cận thị trường ngoài tỉnh.

Các nông sản đặc trưng của xã Thiết Ống được giới thiệu trên sóng trực tuyến. (Ảnh: NVCC)

Dù vậy, phiên livestream đầu tiên đã ghi nhận những tín hiệu tích cực. Theo bà Trang, các hộ sản xuất phấn khởi khi nhận được sự quan tâm, đồng hành của chính quyền. Qua hoạt động trực tiếp quảng bá, bán hàng, cán bộ địa phương cũng hiểu rõ hơn quy trình sản xuất, khả năng cung ứng và những khó khăn của các chủ thể OCOP khi tiếp cận thương mại điện tử.

Phiên phát sóng thu hút nhiều tương tác và ghi nhận nhiều đơn hàng được chốt ngay trên sóng. Đây được xem là bước khởi đầu để địa phương tiếp tục khai thác kênh bán hàng trực tuyến, đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng.

Phiên livestream của xã Tân Tiến bán các sản phẩm từ cói.(Ảnh: UBND xã Tân Tiến)

Ít nhất 1000 sản phẩm đặc trưng của mỗi địa phương được lên sóng

Tại xã Tân Tiến, chương trình livestream quảng bá sản phẩm OCOP và hàng thủ công mỹ nghệ từ cói cũng được tổ chức trong chuỗi hoạt động này, với chủ đề "Sợi cói quê hương - Kết tinh bàn tay người thợ".

Ông Phạm Ngọc Luyến, Phó chủ tịch UBND xã Tân Tiến, cho biết địa phương hiện có hai sản phẩm OCOP 3 sao từ cói. Không chỉ phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước, một số sản phẩm thủ công mỹ nghệ còn có cơ hội tiếp cận thị trường châu Âu. Thông qua nền tảng số, xã mong muốn đồng hành cùng doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, mở rộng tệp khách hàng và tìm kiếm thêm đầu ra.

Xã Thiết Ống sẽ đưa các sản phẩm từ nhà vườn nông dân địa phương lên livestream. (Ảnh: UBND xã Thiết Ống)

Bà Phạm Thị Xuyến, Phó giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Quyết Cường, cho hay từ cây cói bản địa, người dân không chỉ sản xuất chiếu mà còn phát triển nhiều mặt hàng thủ công mỹ nghệ, tạo việc làm cho lao động tại chỗ.

Theo bà Xuyến, tìm kiếm thị trường và duy trì đầu ra ổn định là một trong những khó khăn lớn của doanh nghiệp. Vì vậy, sự đồng hành của chính quyền thông qua các hoạt động quảng bá, kết nối tiêu thụ là nguồn động viên thiết thực. Bà kỳ vọng phiên livestream sẽ giúp các sản phẩm từ cói Tân Tiến được nhiều người biết đến, tiếp cận thêm khách hàng và thị trường mới.

Nông dân xã Thiết Ống chuẩn bị nông sản cho phiên livestream sắp tới. (Ảnh: UBND xã Thiết Ống)

Bên cạnh đó, xã Như Thanh giới thiệu các sản phẩm như nem ống An Cúc; xã Pù Luông quảng bá rượu cần, gối thảo mộc, trà sói rừng. Chiều 12/11, các xã Thanh Phong, Vân Du và Sơn Điện dự kiến lần lượt livestream các mặt hàng đặc trưng như thổ cẩm, dúi nuôi, gà ri thả đồi; ổi, dứa, mắc ca; cá tầm, thịt lợn gác bếp và đệm ngồi bông lau. Trong khi đó, xã Điền Lư sẽ tổ chức phiên livestream ngày 14/11, giới thiệu các sản phẩm OCOP, VietGAP cùng nông sản địa phương như cam, cà, chuối.

Trước đó, ngày 30/7/2026, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ban hành Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số. Trong đó, Thanh Hóa giao 166 xã, phường tổ chức các phiên livestream giới thiệu, quảng bá và kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề, nông sản và sản phẩm du lịch; duy trì tối thiểu một phiên mỗi tháng, giới thiệu ít nhất 1.000 sản phẩm, dịch vụ. Hướng đi này không chỉ giúp nông sản địa phương có thêm cơ hội tìm kiếm khách hàng mà còn góp phần đưa hoạt động sản xuất truyền thống thích ứng với phương thức kinh doanh trong môi trường số.