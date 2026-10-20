Chính quyền bang nói không với đề xuất đổi tên New Mexico thành New America của ông Trump

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump đề nghị bang New Mexico lập tức sử dụng tên New America.

Ông cho rằng việc đổi tên sẽ nâng cao uy tín của bang, đồng thời giúp giá nhà và thu nhập của người dân tăng lên.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ không đưa ra bằng chứng cho những nhận định về lợi ích kinh tế này.

Vị trí bang New Mexico, Mỹ. Đồ họa: Britannica

Đây là lần tiếp theo ông Trump thúc đẩy ý tưởng đổi tên New Mexico thành New America, sau khi nêu đề xuất hồi tháng 9. Khi đó, ông đăng hình bản đồ bang với phần tên Mexico bị gạch bỏ và thay bằng America.

Thống đốc New Mexico Michelle Lujan Grisham, thuộc đảng Dân chủ, đã bác bỏ đề xuất trước đó.

Ngày 19-10, Thượng nghị sĩ Ben Ray Lujan, đại diện bang, tiếp tục khẳng định tên gọi New Mexico lưu giữ lịch sử, văn hóa và truyền thống qua nhiều thế hệ và người dân nơi đây tự hào về tên quê hương nên sẽ không thay đổi.

Về thẩm quyền, Tổng thống Mỹ không thể tự quyết định đổi tên một bang. Việc thay đổi tên New Mexico phải được thực hiện thông qua quy trình của bang, thay vì chỉ bằng quyết định của người đứng đầu Nhà Trắng.

Theo Cục Các vấn đề người Mỹ bản địa thuộc Bộ Nội vụ Mỹ, tên New Mexico có nguồn gốc từ thế kỷ XVI, trước khi nước Mỹ được thành lập.

Đề xuất mới nhất được đưa ra sau các động thái của ông Trump nhằm đổi tên Vịnh Mexico thành Vịnh America và hồ Ontario thành hồ America.