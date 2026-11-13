Chinh phục người tiêu dùng bằng chất lượng hàng Việt Nam

Người tiêu dùng mua sắm hàng tiêu dùng Việt. Ảnh minh họa: TTXVN

Đây là yêu cầu được nhấn mạnh tại hội thảo “Hàng Việt Nam chinh phục người tiêu dùng” do Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức ngày 13/11.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu nhấn mạnh, mục tiêu của cuộc vận động không chỉ dừng lại ở việc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam mà còn hướng tới xây dựng sản phẩm Việt đủ sức chinh phục người tiêu dùng trong nước và quốc tế. Muốn vậy, các nhà sản xuất phải không ngừng nâng cao chất lượng, củng cố uy tín, xây dựng mối liên kết bền chặt giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng.

Đối với Hà Nội, nguồn cung thực phẩm, rau quả hiện mới đáp ứng khoảng 70% nhu cầu. Vì vậy, tăng cường kết nối với các tỉnh, thành phố trong Vùng Thủ đô có ý nghĩa quan trọng trong bảo đảm nguồn cung và mở rộng thị trường. Thành phố cũng cần tháo gỡ khó khăn trong lưu thông hàng hóa, tạo thuận lợi cho phương tiện vận chuyển hàng hóa vào nội đô; đẩy mạnh truyền thông, quảng bá đặc sản, nông sản vùng miền và hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường…

Theo bà Bùi Huyền Mai - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên cần đổi mới nội dung, phương thức triển khai cuộc vận động; phát huy vai trò tuyên truyền, vận động, giám sát, phản biện xã hội; nhân rộng mô hình hiệu quả, đổi mới cách tiếp cận người tiêu dùng, nhất là thế hệ trẻ trên các nền tảng số.

Mặt trận và các tổ chức thành viên hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã nâng cao chất lượng, cải tiến mẫu mã, minh bạch nguồn gốc xuất xứ, xây dựng thương hiệu và mở rộng hệ thống phân phối, gắn phát triển kinh tế tập thể với ứng dụng khoa học, công nghệ và hình thành chuỗi giá trị bền vững.

Làm rõ tiềm năng, lợi thế của Thủ đô, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội Tạ Văn Tường cho biết, với hơn 10 triệu người sinh sống, học tập và làm việc, Hà Nội là thị trường tiêu thụ nông sản, thực phẩm lớn. Thành phố có hơn 150 trung tâm thương mại, siêu thị, trên 2.500 cửa hàng kinh doanh nông sản, thực phẩm và hơn 250 doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu nông, lâm, thủy sản.

Đây là điều kiện thuận lợi để Hà Nội phát triển sản phẩm OCOP, nông sản và sản phẩm làng nghề chất lượng cao. Thành phố tiếp tục chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp, chú trọng xây dựng chuỗi giá trị, kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Chia sẻ tại hội thảo, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hiệp cho hay, thời gian qua, thành phố đã triển khai các chương trình bình ổn thị trường, kích cầu tiêu dùng, xúc tiến thương mại, kết nối doanh nghiệp sản xuất với hệ thống phân phối; hỗ trợ quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP, hàng hóa làng nghề và đặc sản địa phương.

Hà Nội cũng thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, chuyển đổi số tại các chợ, phát triển bán hàng trực tuyến và quảng bá sản phẩm trên nền tảng số. Những hoạt động này không chỉ góp phần bảo đảm cân đối cung cầu, ổn định thị trường và thúc đẩy tiêu dùng nội địa mà còn tạo điều kiện để doanh nghiệp, hợp tác xã và các cơ sở sản xuất mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo động lực phát triển sản xuất, kinh doanh và nâng cao giá trị các sản phẩm đặc trưng của Thủ đô.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã thành phố Hà Nội Nguyễn Tiến Phong chỉ ra những khó khăn của các hợp tác xã như quy mô sản xuất nhỏ lẻ, truy xuất nguồn gốc chưa đồng bộ, hạn chế về vốn, bao bì, mẫu mã và khả năng tiếp cận thị trường. Do đó, cần tăng cường kết nối hợp tác xã với nhà phân phối, doanh nghiệp thu mua thông qua hội nghị kết nối cung - cầu, hội chợ, triển lãm thương mại, tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm.

Đề cập giải pháp chuyển đổi số tại các hợp tác xã, Giám đốc Trung tâm Doanh nghiệp hội nhập và phát triển (IDE) Phạm Thị Lý cho rằng, cần bắt đầu từ những việc thiết thực như chuẩn hóa dữ liệu, sử dụng điện thoại di động để livestream giới thiệu sản phẩm, quảng bá quy trình sản xuất trên Internet. Đặc biệt, ứng dụng mã định danh, truy xuất nguồn gốc sẽ góp phần minh bạch thông tin, bảo vệ uy tín sản phẩm và củng cố niềm tin của người tiêu dùng.

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” là chủ trương lớn của Đảng, góp phần khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, phát huy nội lực, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và phát triển thị trường trong nước. Qua quá trình triển khai, cuộc vận động đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành vi tiêu dùng; đồng thời thúc đẩy doanh nghiệp, hợp tác xã đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng, cải tiến mẫu mã và xây dựng thương hiệu.

Tại Hà Nội, các hoạt động tổ chức tuần hàng Việt, hội chợ, bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích”, quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề và kết nối cung - cầu đã góp phần đưa hàng Việt đến gần hơn với người tiêu dùng. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã vẫn gặp khó khăn về năng lực cạnh tranh, xây dựng thương hiệu, kết nối sản xuất với phân phối và ứng dụng công nghệ số. Tình trạng hàng giả, hàng nhái, thông tin thiếu minh bạch cũng ảnh hưởng đến niềm tin của người tiêu dùng.

Dịp này, Liên minh Hợp tác xã thành phố Hà Nội và Liên minh Hợp tác xã các tỉnh, thành phố: Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Ninh Bình, Phú Thọ, Hưng Yên và Thái Nguyên ký kết chương trình “Hợp tác liên kết vùng Thủ đô - Phát triển kinh tế tập thể vùng Đồng bằng sông Hồng và lân cận”, giai đoạn 2026 - 2030. Chương trình nhằm tăng cường kết nối sản xuất, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường và nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực kinh tế tập thể.