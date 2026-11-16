Chinh phục mốc 700.000 xe năm 2026: Phép thử sức mua cuối năm của thị trường Việt

Vượt mốc 500.000 xe lũy kế 10 tháng bất chấp nhịp giảm tháng 10: Dù doanh số toàn thị trường của VAMA trong tháng 10/2026 hạ nhiệt 17% theo tháng (đạt 28.957 xe), tổng lượng tiêu thụ 10 tháng đầu năm vẫn bứt phá vượt nửa triệu xe với 310.986 xe từ VAMA (tăng 7% so với cùng kỳ), kỷ lục 200.593 xe điện VinFast và 3.422 xe Hyundai bán ra trong tháng 10.

Xe nhập khẩu và xu hướng điện hóa dẫn dắt đà tăng trưởng: Cơ cấu nguồn cung 10 tháng đầu năm 2026 ghi nhận sự bứt phá của xe nhập khẩu nguyên chiếc với 176.368 xe (tăng 16% so với cùng kỳ), bên cạnh sự bùng nổ của dòng xe xanh gồm kỷ lục trung bình hơn 20.000 xe/tháng của VinFast và phân khúc xe hybrid VAMA đạt 17.948 xe (tăng trưởng 61%).

Đòn bẩy kích cầu cuối năm hướng tới mục tiêu 700.000 xe: Trong hai tháng cao điểm cuối năm trước Tết Nguyên đán, các hãng xe đang tung ra hàng loạt gói ưu đãi tài chính, hỗ trợ lệ phí trước bạ kết hợp cùng các mẫu xe điện hóa mới để tạo cú hích sức mua, quyết tâm chinh phục mốc kỷ lục 700.000 xe cho cả năm 2026.

Nhịp điều chỉnh cục bộ trong tháng 10 và những con số biến động của thị trường

Thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 10/2026 chứng kiến một bước lùi ngắn hạn về mặt doanh số sau chuỗi tháng duy trì đà phục hồi tương đối ổn định. Theo số liệu thống kê chính thức từ báo cáo thị trường, tổng doanh số bán hàng của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) trong tháng 10 đạt 28.957 xe các loại, ghi nhận mức giảm 17% so với tháng 9 trước đó và giảm 24% so với cùng kỳ tháng 10 năm 2025. Sự sụt giảm này phản ánh tâm lý thận trọng tạm thời của người tiêu dùng trong bối cảnh các nhà sản xuất và hệ thống đại lý đang dịch chuyển chiến lược, chuẩn bị nguồn lực cho các chiến dịch kích cầu quy mô lớn vào giai đoạn cao điểm cuối năm.

Xét theo cơ cấu chủng loại xe trên toàn thị trường, phân khúc xe du lịch đạt 20.715 xe, giảm 16% so với tháng trước; khối xe thương mại đạt 9.698 xe, giảm 22%; và xe chuyên dụng đạt 544 xe, giảm 14%. Trong khi đó, tính riêng số liệu từ các thành viên thuộc Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), tổng doanh số bán hàng đạt 22.806 xe, giảm 13% so với tháng 9 và giảm 28% so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh số thị trường tính theo các chủng loại xe trong tháng 10 và các tháng từ đầu năm 2026. Nguồn: VAMA.

Khối xe du lịch của VAMA đạt 15.173 xe, giảm 13% theo tháng; khối xe thương mại đạt 5.735 xe, cũng ghi nhận mức giảm 13%. Về phương thức cung ứng trong tháng 10, doanh số xe lắp ráp trong nước đạt 12.753 xe, giảm 7% so với tháng trước, trong khi xe nhập khẩu nguyên chiếc đạt 16.204 xe, giảm mạnh 24%.

Mặc dù tháng 10 chứng kiến sự hạ nhiệt về doanh số, bức tranh tích lũy trong 10 tháng đầu năm 2026 lại vẽ nên một gam màu sáng sủa hơn rất nhiều, phản ánh sức sống bền bỉ của nền kinh tế và nhu cầu sở hữu phương tiện không ngừng gia tăng của người dân.

Tổng dung lượng toàn thị trường của VAMA tính đến hết tháng 10/2026 đã chính thức chạm mốc 310.986 xe, tăng trưởng khả quan khoảng 7% so với con số 289.331 xe của cùng kỳ năm 2025.

Sự tăng trưởng này được dẫn dắt bởi sự chuyển dịch rõ rệt trong cơ cấu nguồn cung. Phân tích Dữ liệu YTM (Year-to-Month) 2026 cho thấy xe lắp ráp trong nước đạt 134.618 xe, giảm nhẹ 2% so với cùng kỳ năm trước.

Ngược lại, xe nhập khẩu nguyên chiếc bứt phá mạnh mẽ với tổng lượng tiêu thụ đạt 176.368 xe, ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 16% so với con số 152.284 xe của cùng kỳ năm 2025.

Cùng lúc đó, thị trường ghi nhận một dấu ấn lịch sử vô tiền khoáng hậu khi thương hiệu xe điện VinFast chính thức cán mốc 200.593 xe bán ra chỉ sau 10 tháng đầu năm, thiết lập kỷ lục là hãng xe đầu tiên tại Việt Nam đạt mức doanh số bình quân hơn 20.000 xe mỗi tháng. Những dòng xe chủ lực như VF 3, Limo Green, VF 5, VF 6 và VF 8 đã trở thành động lực chính định hình lại bản đồ thị phần toàn ngành.

Động lực từ xe nhập khẩu và xu hướng điện hóa

Bên cạnh những kỷ lục của phân khúc xe thuần điện, thị trường ô tô Việt Nam trong 10 tháng qua cũng chứng kiến sự tăng trưởng phi mã của các dòng xe hybrid. Theo số liệu tổng hợp của VAMA, phân khúc xe hybrid ghi nhận 1.891 xe bán ra trong tháng 10, đưa tổng doanh số cộng dồn 10 tháng lên mức 17.948 xe, bứt phá mạnh mẽ tới 61% so với con số 11.182 xe của cùng kỳ năm 2025.

Thống kê doanh số xe lắp ráp và nhập khẩu tháng 10 và các tháng còn lại trong năm 2026. Nguồn: VAMA.

Nhóm xe thuần điện thuộc khối VAMA dù chiếm quy mô nhỏ hơn nhưng cũng đạt 89 xe cộng dồn, tăng trưởng vượt bậc 324% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự đón nhận nồng nhiệt của khách hàng đối với các giải pháp công nghệ xanh cho thấy xu hướng tiêu dùng đang thay đổi theo chiều hướng bền vững và thực chất hơn.

Ở mảng xe động cơ đốt trong và các thương hiệu truyền thống, Tập đoàn Thành Công (TC GROUP) duy trì kết quả kinh doanh ổn định với 3.422 xe Hyundai bán ra trong tháng 10, nâng tổng lượng xe lũy kế lên mức cao. Mẫu SUV đô thị Hyundai Creta tiếp tục dẫn đầu danh mục của hãng với 783 xe trong tháng và 7.632 xe tính trong 10 tháng, trong khi Hyundai Tucson bám sát phía sau với 761 xe trong tháng và 7.477 xe cộng dồn.

Đặc biệt, sự kiện hãng công bố giá bán và bàn giao phiên bản Palisade Hybrid hoàn toàn mới cùng chính sách giá ưu đãi cho Tucson Hybrid đã đánh dấu bước đi chiến lược trong việc mở rộng dải sản phẩm điện hóa ở phân khúc gầm cao cỡ lớn. Các dòng xe thương mại của TC GROUP với 1.038 xe bán ra trong tháng 10 cũng tiếp tục đóng vai trò là trụ cột hỗ trợ hoạt động kinh doanh và vận tải.

Triển vọng hai tháng cuối năm: Kỳ vọng bứt phá từ các đòn bẩy kích cầu

Trong bối cảnh sức mua tháng 10 có phần chững lại, các hãng xe buộc phải rà soát lại chiến lược phân phối, tối ưu hóa chi phí và đẩy mạnh các chương trình kích cầu toàn diện để thu hút dòng tiền nhàn rỗi của người tiêu dùng trước khi khép lại năm tài chính 2026.

Nhìn nhận tổng thể từ lăng kính vĩ mô và dữ liệu thực tế, việc tổng lượng tiêu thụ cộng dồn của toàn thị trường ô tô Việt Nam trong 10 tháng đầu năm đã chính thức vượt ngưỡng nửa triệu xe – với 310.986 xe từ số liệu tổng hợp VAMA và xe nhập khẩu ngoài hiệp hội, kết hợp cùng cột mốc lịch sử 200.593 xe điện được bàn giao từ VinFast và kết quả kinh doanh của Hyundai Thành Công.

Với bước đà đó, khoảng cách để chạm tới mục tiêu tham vọng 700.000 xe cho cả năm 2026 đòi hỏi toàn thị trường phải duy trì tốc độ tiêu thụ bình quân ở mức cao trong hai tháng 11 và 12.

Dù đây là một thách thức không nhỏ trong bối cảnh sức mua có những nhịp điều chỉnh ngắn hạn, nhưng với tập quán mua sắm chuẩn bị đón năm mới của người tiêu dùng Việt Nam, kết hợp cùng chuỗi các chương trình ưu đãi lệ phí trước bạ, quà tặng vàng, hỗ trợ tài chính toàn diện và sự xuất hiện của các dòng xe điện hóa mới, dư địa tăng trưởng hoàn toàn khả thi.

Nếu các nhà sản xuất và hệ thống phân phối tiếp tục phát huy hiệu quả các đòn bẩy kích cầu, ngành công nghiệp ô tô Việt Nam hoàn toàn có cơ sở vững chắc để chinh phục mốc kỷ lục 700.000 xe, khép lại năm 2026 với những dấu ấn lần đầu đạt được.