Chinh phục Học bổng Chính phủ New Zealand: Teen cần gì ngoài bảng điểm đẹp?

Bắt đầu từ một ước mơ có thật

5 học sinh Việt Nam nhận học bổng Chính phủ New Zealand bậc Đại học (NZUA, trị giá 15.000 NZD/suất), 11 học sinh nhận học bổng Chính phủ New Zealand bậc Trung học (NZSS), trong đó chủ nhân nhỏ tuổi nhất chỉ mới 14 tuổi, cùng 2 học sinh nhận học bổng riêng từ các trường.

Đằng sau 18 suất học bổng danh giá của Chính phủ New Zealand, điều gì đã khiến teen Việt trở thành ứng viên đặc biệt?

Cơ quan Giáo dục New Zealand trao học bổng NZSS cho 11 cử nhân (phải) và học bổng NZUA cho 5 tân cử nhân (phải). Ảnh: Như Phương.

Bạn có từng thích một điều gì đó từ bé, nhưng càng lớn lại càng nhận ra niềm yêu thích ấy có thể mở ra những cánh cửa mới? Với Hứa Minh Thư (học sinh Trường THCS Hoa Lư, TP.HCM), tình yêu thiên nhiên đã trở thành một phần trong hành trình chinh phục học bổng NZSS.

Bạn Minh Thư (giữa) và Ông Scott James - Tổng Lãnh sự kiêm Tham tán Thương mại New Zealand tại TP.HCM (phải), Ông Ben Burrowes - Giám đốc khu vực Bắc Á và Đông Nam Á của ENZ (trái). Ảnh: Như Phương.

Ông Quốc Hùng và bà Mỹ Dung (ông bà nội của Minh Thư) chia sẻ: “Mỗi tuần, bạn thường về quê ở khu vực Đồng Nai (Bình Phước cũ) để chăm sóc vườn sầu riêng, hồ tiêu của gia đình."Từ những ngày gần gũi với cây cối, hoa trái và động vật, Minh Thư dần nuôi dưỡng ước mơ được học tập giữa thiên nhiên rộng lớn của đảo quốc Kiwi.

Điều đáng quý là không dừng lại ở việc mơ ước. Minh Thư đã bắt đầu tìm hiểu về học bổng từ năm lớp 6, năm 2022, rồi kiên trì chuẩn bị trong suốt bốn năm để đạt được mục tiêu nhập học trường Trung học Nayland College (thành phố Nelson, NZ). Từ một tình yêu rất đỗi đời thường, bạn có thể từng bước xây dựng cho bản thân một hướng đi rõ ràng.

Thể hiện lộ trình nhất quán

Có ước mơ là bước khởi đầu, nhưng để biến ước mơ thành mục tiêu khả thi, teen mình còn cần một lộ trình phù hợp. Nếu yêu thích một ngành học, bạn có thể bắt đầu bằng việc tìm hiểu chương trình đào tạo, trò chuyện với thầy cô, tham gia hoạt động liên quan hoặc thử sức với những dự án nhỏ.

Bạn Quỳnh Như (thứ 2 bên trái) cùng gia đình nhận chứng nhận học bổng. Ảnh: Như Phương.

Nguyễn Đặng Quỳnh Như (học sinh Trường THCS Nguyễn Duy Trinh, Nghệ An), đã chinh phục học bổng Chính phủ New Zealand bậc Trung học khi vừa bước qua tuổi 16. Trong hành trình ấy, cuộc gặp với thầy hiệu trưởng Trường Trung học Green Bay High School (thành phố Auckland, NZ) vào tháng 8 đã giúp Như hiểu thêm về các định hướng và cơ hội học tập tại New Zealand.

Bên cạnh đó, lời động viên từ cô Thanh Nhàn, giáo viên chủ nhiệm, cũng tiếp thêm động lực để Như theo đuổi ước mơ trở thành giáo viên tiểu học tại xứ sở của những dải mây trắng dài: “Từ sự khích lệ của cô Nhàn, mình đã học cách giao tiếp tự tin hơn và chuẩn bị hành trang trước khi cất cánh”.

Trong hồ sơ học bổng, Quỳnh Như thể hiện niềm yêu mến dành cho trẻ nhỏ, khả năng giao tiếp và định hướng nghề nghiệp dài hạn. Những điểm kết nối từ tính cách đến năng lực của bản thân sẽ giúp Hội đồng xét duyệt hiểu hơn về lý do bạn là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí chủ nhân học bổng.

Nuôi dưỡng tư duy phát triển bền vững

Nếu ước mơ và lộ trình giúp hội đồng hiểu bạn là ai, thì cách bạn nhìn nhận những vấn đề xung quanh sẽ mở ra một góc nhìn khác về tiềm năng của bạn.

Ông Scott James (Tổng Lãnh sự kiêm Tham tán Thương mại New Zealand tại TP.HCM). Ảnh: Như Phương.

Ông Scott James (Tổng Lãnh sự kiêm Tham tán Thương mại New Zealand tại TP.HCM) chia sẻ: “Teen Việt không chỉ đến New Zealand để học hỏi từ chúng tôi. Chúng tôi hy vọng sẽ được học hỏi từ chính các bạn. Hãy mang theo văn hóa Việt Nam, trải nghiệm, góc nhìn, ý tưởng. Các trường Trung học, Đại học và cộng đồng New Zealand sẽ trở nên phong phú hơn khi có sự hiện diện của bạn”.

Hệ thống giáo dục tại New Zealand khuyến khích học sinh tư duy độc lập, đặt câu hỏi, giải quyết vấn đề và tự tin theo đuổi những ý tưởng riêng. Ảnh: Như Phương.

Phạm Minh Hoài An (học sinh Trường THPT Trần Phú, Đà Nẵng, chủ nhân học bổng Chính phủ New Zealand bậc Đại học - NZUA), đã đưa tư duy phát triển bền vững vào video giới thiệu bản thân. Hoài An dự định theo học ngành Khoa học Thực phẩm (Food Science) tại Đại học Auckland có thế mạnh nổi bật về nghiên cứu học thuật.

Bạn Hoài An. Ảnh: Như Phương.

Hoài An tiết lộ: “Bánh pía là loại bánh có hương thơm nồng nhưng bao bì từ vỏ hành tây và vỏ xoài vừa có thể ngăn sự bay mùi, bảo quản bánh tốt hơn, vừa có khả năng phân hủy sinh học hoàn toàn. Mẹ mình là người trực tiếp cầm máy quay, hỗ trợ ghi lại những khung hình mình tự tay làm bao bì”.

Theo Hoài An, hai yếu tố quan trọng nhất mà các bạn muốn apply học bổng du học cần chuẩn bị là tính tò mò và việc thể hiện bản sắc cá nhân. Bạn biết rõ mình là ai và muốn đóng góp điều gì cho xã hội, và liên tục đặt câu hỏi cho bản thân để tìm ra niềm đam mê đích thực và tạo ra giá trị tích cực cho cộng đồng.