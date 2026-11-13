Chinh phục đỉnh cao, khám phá giới hạn con người

Anh cũng từng chinh phục đỉnh K2 cao 8.611m, đỉnh núi cao thứ hai thế giới, được đánh giá có độ khó vượt xa Everest. Một bác sĩ có thể làm việc hàng chục giờ trong phòng mổ mỗi ngày, nhưng suốt 10 năm qua, anh còn bền bỉ thử thách bản thân giữa những đỉnh núi khắc nghiệt, để khám phá sức chịu đựng và khả năng thích nghi phi thường của con người. Phóng viên Hoa Mai đã có cuộc trao đổi với bác sĩ Ngô Hải Sơn để hiểu hơn về hành trình đặc biệt này.

Hoa Mai