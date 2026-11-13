Chinh phục đỉnh cao, khám phá giới hạn con người
Thể thao không chỉ giúp rèn luyện sức khỏe mà còn là hành trình chinh phục những giới hạn của bản thân. Đó là câu chuyện của Thạc sĩ, bác sĩ Ngô Hải Sơn, công tác tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Không chỉ là một phẫu thuật viên giàu kinh nghiệm, anh còn đam mê leo núi và là người Việt Nam đầu tiên chinh phục đỉnh Ama Dablam cao 6.814m, một trong những ngọn núi hiểm trở nhất Himalaya.
Anh cũng từng chinh phục đỉnh K2 cao 8.611m, đỉnh núi cao thứ hai thế giới, được đánh giá có độ khó vượt xa Everest. Một bác sĩ có thể làm việc hàng chục giờ trong phòng mổ mỗi ngày, nhưng suốt 10 năm qua, anh còn bền bỉ thử thách bản thân giữa những đỉnh núi khắc nghiệt, để khám phá sức chịu đựng và khả năng thích nghi phi thường của con người. Phóng viên Hoa Mai đã có cuộc trao đổi với bác sĩ Ngô Hải Sơn để hiểu hơn về hành trình đặc biệt này.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/chinh-phuc-dinh-cao-kham-pha-gioi-han-con-nguoi-246261113110540626.htm