Chính phủ yêu cầu xử lý tình trạng "sân sau", thao túng hoạt động ngân hàng

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng thay mặt Chính phủ ký ban hành Nghị quyết số 353/NQ-CP ngày 6/11/2026 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2026.

Tại Nghị quyết, Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tăng cường thanh tra, giám sát hoạt động cấp tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, tập trung xử lý nợ xấu, đồng thời xử lý tình trạng sở hữu chéo và các hành vi thao túng hoạt động ngân hàng.

Cụ thể, Nghị quyết nhấn mạnh yêu cầu kiên quyết xử lý tình trạng “sân sau”, sở hữu chéo, sở hữu ngầm, thao túng, chi phối hoạt động ngân hàng theo quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, Chính phủ yêu cầu NHNN đẩy mạnh thanh tra, giám sát hoạt động cấp tín dụng tại các lĩnh vực có nguy cơ rủi ro cao, đặc biệt là tín dụng kinh doanh bất động sản và tín dụng ngoại tệ.

NHNN cũng phải chỉ đạo các tổ chức tín dụng kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng, thường xuyên theo dõi, giám sát dư nợ và khả năng trả các khoản vay đến hạn của doanh nghiệp bất động sản, nhất là những doanh nghiệp đang trong quá trình cơ cấu lại nợ.

Các tổ chức tín dụng cần tập trung xử lý nợ xấu, hạn chế phát sinh nợ xấu mới.

Bên cạnh đó, triển khai có hiệu quả Đề án “Tiếp tục hiện đại hoá hệ thống ngân hàng, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành theo Quyết định số 1809/QĐ-TTg ngày 18/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ; quản lý, giám sát hoạt động của tổ chức tín dụng theo quy định pháp luật, bảo đảm an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng; kiên quyết xử lý tình trạng “sân sau”, sở hữu chéo, sở hữu ngầm, thao túng, chi phối hoạt động ngân hàng theo quy định pháp luật.

Về tín dụng, Thủ tướng yêu cầu NHNN điều hành tăng trưởng tín dụng hợp lý, chỉ đạo các tổ chức tín dụng hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng kinh tế theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tiếp tục thực hiện các giải pháp tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân tiếp cận vốn, thúc đẩy tín dụng đối với nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê theo chủ trương của Chính phủ. Tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng tích cực triển khai Chương trình tín dụng 120 nghìn tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và người trẻ dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội; kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc của khách hàng trong việc tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng.

Về chính sách tiền tệ, Thủ tướng yêu cầu điều hành nhịp nhàng, chủ động chính sách tiền tệ để ổn định giá trị đồng tiền (lãi suất và tỷ giá, giá trị đối nội và đối ngoại của đồng Việt Nam). Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các tổ chức tín dụng triển khai hiệu quả các giải pháp giảm mặt bằng lãi suất cho vay đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa; thường xuyên theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện, bảo đảm doanh nghiệp, người dân được thụ hưởng chính sách.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật và chỉ đạo của cấp có thẩm quyền về lãi suất; kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các tổ chức tín dụng vi phạm pháp luật, không chấp hành chỉ đạo giảm lãi suất cho vay, có hành vi cạnh tranh lãi suất không lành mạnh.

Thủ tướng cũng yêu cầu NHNN hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 50/2014/NĐ-CP về quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước, báo cáo Chính phủ trước ngày 15 tháng 11 năm 2026. Rà soát, hoàn thiện các quy định về quản lý thị trường ngoại hối, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm giữ ngoại tệ theo quy định.

Trước đó, ngày 01/11/2026, Thống đốc NHNN đã ký ban hành Quyết định số 2409/QĐ-NHNN về việc ban hành Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng triển khai thực hiện Đề án “Tiếp tục hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1809/QĐ-TTg ngày 18/9/2026. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Đối với nhóm nhiệm vụ, giải pháp về xử lý các TCTD yếu kém, Kế hoạch hành động xác định triển khai đồng bộ hai nhóm nhiệm vụ, giải pháp trực tiếp và hỗ trợ nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý các TCTD yếu kém, nâng cao năng lực tài chính, quản trị và sức chống chịu của hệ thống, đồng thời, hạn chế những tác động bất lợi đến an toàn hệ thống ngân hàng và nền kinh tế.