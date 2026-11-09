Chính phủ yêu cầu xử lý nghiêm tình trạng sở hữu chéo, thao túng hoạt động ngân hàng

Nghị quyết nêu trong tháng 11 và thời gian còn lại của năm 2026, Chính phủ, Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ và chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục đề cao trách nhiệm người đứng đầu, hành động quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Các cơ quan cần khai thác tối đa dư địa tăng trưởng, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên, gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn.

Xử nghiêm ngân hàng không giảm lãi suất

Tại Nghị quyết, Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều hành chủ động, nhịp nhàng chính sách tiền tệ nhằm ổn định giá trị đồng Việt Nam, cả về lãi suất, tỷ giá và giá trị đối nội, đối ngoại của đồng tiền.

Ngân hàng Nhà nước được yêu cầu tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các tổ chức tín dụng triển khai hiệu quả giải pháp giảm mặt bằng lãi suất cho vay đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, xuất khẩu và doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đồng thời, thường xuyên theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện, bảo đảm doanh nghiệp, người dân được thụ hưởng chính sách.

Chính phủ yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định pháp luật và chỉ đạo về lãi suất; kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các tổ chức tín dụng vi phạm, không chấp hành chỉ đạo giảm lãi suất cho vay hoặc có hành vi cạnh tranh lãi suất không lành mạnh.

Thủ tướng Lê Minh Hưng. Ảnh: VGP.

Về tín dụng, Ngân hàng Nhà nước cần điều hành tăng trưởng hợp lý, hướng dòng vốn vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng kinh tế. Tiếp tục tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân tiếp cận vốn, thúc đẩy tín dụng đối với nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê.

Đáng chú ý, Chính phủ yêu cầu tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng tích cực triển khai Chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và người trẻ dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội; kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc của khách hàng trong tiếp cận vốn ngân hàng.

Đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, nhất là tín dụng kinh doanh bất động sản và tín dụng ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước phải tăng cường thanh tra, giám sát; yêu cầu các tổ chức tín dụng kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng, theo dõi dư nợ và khả năng trả nợ đến hạn của doanh nghiệp bất động sản, đặc biệt là những doanh nghiệp đang cơ cấu lại nợ.

Chính phủ cũng yêu cầu tập trung xử lý nợ xấu, hạn chế phát sinh nợ xấu mới; bảo đảm an toàn hệ thống tổ chức tín dụng, kiên quyết xử lý tình trạng sân sau, sở hữu chéo, sở hữu ngầm, thao túng, chi phối hoạt động ngân hàng.

Bộ Xây dựng phải báo cáo tình hình thị trường bất động sản

Đối với lĩnh vực xây dựng, Chính phủ giao Bộ Xây dựng rà soát toàn diện phương án, điều kiện cần thiết để đưa Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 vào khai thác trong năm 2026; đôn đốc tiến độ Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các công trình phục vụ Năm APEC 2027, bảo đảm an ninh, an toàn ở mức cao nhất.

Bộ Xây dựng được giao khẩn trương đề xuất phương án kết nối giao thông tổng thể giữa Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với trung tâm Thủ đô Hà Nội và các địa phương.

Một nhiệm vụ đáng chú ý khác là rà soát cung - cầu nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê tại từng địa phương; định kỳ hằng tháng báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản. Đồng thời, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đề xuất điều chỉnh kế hoạch hằng năm phù hợp với nhu cầu thực tế.

Đặc biệt, Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng trong tháng 11/2026 về tổng thể tình hình thị trường bất động sản, trong đó tập trung vào nguồn cung, thanh khoản, giá cả, giao dịch, tồn kho theo từng phân khúc và địa bàn.

Trên cơ sở đó, Bộ Xây dựng cần nhận diện nguy cơ rủi ro, đề xuất kịch bản và phương án xử lý, không để tác động dây chuyền đến hệ thống tài chính, ngân hàng.

Cũng theo Nghị quyết, Bộ Xây dựng phải hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền Đề án chiến lược phát triển dịch vụ vận tải đến năm 2035, định hướng đến năm 2050; chủ động hoàn thành thủ tục đầu tư các dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam và công tác lập quy hoạch tuyến đường sắt Đồng Đăng - Hà Nội.

Doanh nghiệp phải tham gia ít nhất 30% nhiệm vụ khoa học công nghệ từ năm 2027

Đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ, Chính phủ giao Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai Đề án tái cấu trúc các chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cấp quốc gia; thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ thông qua các sản phẩm và công nghệ chiến lược.

Các nhiệm vụ nghiên cứu cần gắn với nhu cầu ứng dụng thực tiễn, giải quyết bài toán của doanh nghiệp. Chính phủ đặt yêu cầu ngay từ năm 2027, ít nhất 30% nhiệm vụ đặt hàng phải do doanh nghiệp chủ trì hoặc phối hợp thực hiện; tiếp tục tăng dần theo từng năm, tiến tới nâng tỷ lệ tối thiểu lên 50% vào năm 2030.

Trong lĩnh vực y tế, Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế báo cáo Thủ tướng về dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi) trước ngày 10/11/2026; dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) trước ngày 15/11/2026.

Bộ Y tế cũng được giao rà soát mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và cơ chế tài chính của trạm y tế cấp xã, bảo đảm phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đáng chú ý, Chính phủ yêu cầu khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định còn chồng chéo, bất cập; tháo gỡ khó khăn trong mua sắm, đấu thầu, cung ứng thuốc; xây dựng giải pháp cắt giảm các khâu trung gian không cần thiết, giải quyết cơ bản tình trạng thiếu thuốc, thiết bị y tế.

Bộ Y tế phải đổi mới công tác quản lý an toàn thực phẩm theo hướng một đầu mối; tăng cường kiểm tra thuốc, mỹ phẩm, thiết bị y tế, xử lý nghiêm vi phạm về quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hàng giả, hàng kém chất lượng.

Ngoài ra, Chính phủ yêu cầu hoàn thành cơ sở dữ liệu lĩnh vực y tế, trong đó có Sổ sức khỏe điện tử, bảo đảm liên thông, đồng bộ dữ liệu.