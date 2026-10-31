Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc về xử lý bất cập trong hoạt động thu phí điện tử đường bộ.

Theo đó, Phó thủ tướng giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ Tài chính, Công Thương, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ, Ngân hàng Nhà nước cùng các cơ quan liên quan nghiên cứu giải pháp xử lý những bất cập trong hoạt động thu phí sử dụng đường bộ (nếu có).

Chính phủ yêu cầu xử lý bất cập về phí dịch vụ của VETC, ePass.

Việc xử lý phải bảo đảm chủ phương tiện được quyền lựa chọn dịch vụ thanh toán phí sử dụng đường bộ, thực hiện đúng các hợp đồng đã ký kết và không làm tăng mức phí đối với hoạt động thanh toán theo quy định pháp luật. Bộ Xây dựng phải báo cáo Thủ tướng trước ngày 15/11.

Trước đó, Bộ Xây dựng đã báo cáo Phó thủ tướng về việc VETC và Viettel Money (đơn vị liên kết thanh toán với ePass) thông báo dự kiến thu phí dịch vụ ví điện tử liên kết tài khoản giao thông. Mức thu được đưa ra là 6.600 đồng/tháng đối với khách hàng cá nhân và 66.000 đồng/tháng đối với khách hàng tổ chức, doanh nghiệp.

Sau khi thông tin này xuất hiện, Bộ Xây dựng chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam làm việc với các đơn vị liên quan để làm rõ chính sách thu phí, cơ sở xác định mức thu và đối tượng áp dụng. Các doanh nghiệp được đề nghị tạm dừng triển khai để rà soát, nghiên cứu phương án phù hợp hơn.

Theo Bộ Xây dựng, cần phân biệt tài khoản giao thông với phương tiện thanh toán được liên kết. Theo Nghị định 119/2024/NĐ-CP, tài khoản giao thông dùng để quản lý thông tin phương tiện và chủ phương tiện, không chứa tiền. Khi phát sinh giao dịch, tiền được trừ trực tiếp từ phương tiện thanh toán mà chủ xe lựa chọn liên kết.

Phương tiện thanh toán có thể là ví điện tử, thẻ tín dụng hoặc hình thức thanh toán không dùng tiền mặt khác được hệ thống hỗ trợ. Tại một thời điểm, tài khoản giao thông chỉ được kết nối với một phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Trên cơ sở đó, Bộ Xây dựng xác định khoản tiền VETC và Viettel Money dự kiến thu là phí sử dụng phương tiện thanh toán, thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật về ngân hàng, không phải phí sử dụng đường bộ hay phí quản lý, duy trì tài khoản giao thông.

Các doanh nghiệp giải thích khoản phí nhằm bù đắp chi phí đầu tư, vận hành ví điện tử, định danh khách hàng, kết nối ngân hàng, xử lý giao dịch, đối soát và bảo đảm an toàn, bảo mật.