Chính phủ yêu cầu xử lý bất cập thu phí đường bộ khi liên kết ví điện tử

Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn số 11066/VPCP-CN ngày 30/10/2026 gửi các Bộ Tài chính, Xây dựng, Công Thương, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ cùng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc về việc rà soát, xử lý bất cập trong hoạt động thu phí điện tử đường bộ. Văn bản do Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Danh Huy ký thay Bộ trưởng, Chủ nhiệm và được ký số vào sáng 2/11/2026.

Mức phí 6.600 đồng mỗi tháng với khách hàng cá nhân và 66.000 đồng mỗi tháng với tổ chức, doanh nghiệp mà VETC và Viettel Money từng dự kiến áp dụng cho ví điện tử liên kết tài khoản giao thông từ ngày 1/8/2026, trước khi tạm dừng triển khai. Ảnh minh họa có sử dụng AI

Chỉ đạo được đưa ra trên cơ sở văn bản số 16786/BXD-CĐBVN ngày 21/10/2026 của Bộ Xây dựng, báo cáo kết quả kiểm tra việc thu phí sử dụng ví điện tử khi chủ xe liên kết ví với tài khoản giao thông. Chín ngày sau, Văn phòng Chính phủ ban hành công văn truyền đạt ý kiến lãnh đạo Chính phủ. Diễn biến này cho thấy cơ quan quản lý đang khẩn trương xử lý vấn đề thu phí điện tử qua ví điện tử, tránh để kéo dài.

Theo đó, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành chủ động rà soát, xác định rõ những vướng mắc (nếu có) trước khi đề xuất giải pháp phù hợp, tránh đánh đồng các trường hợp khi chưa có đủ căn cứ.

Công văn yêu cầu các bộ, ngành đề xuất giải pháp xử lý bất cập trong thu phí điện tử theo ba nguyên tắc. Thứ nhất, giải pháp phải bảo đảm nguyên tắc chủ phương tiện được quyền lựa chọn dịch vụ để thanh toán phí sử dụng đường bộ. Thứ hai, việc xử lý phải thực hiện theo đúng các hợp đồng đã ký kết. Thứ ba, giải pháp không được làm tăng mức phí đối với hoạt động thanh toán phí sử dụng đường bộ theo quy định của pháp luật.

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Tư pháp, Bộ Khoa học và Công nghệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cùng các cơ quan liên quan để rà soát và đề xuất giải pháp xử lý bất cập trong thu phí điện tử. Việc xử lý đòi hỏi sự phối hợp giữa cơ quan quản lý hạ tầng đường bộ và các đơn vị quản lý dịch vụ thanh toán số, ví điện tử.

Ngoài các cơ quan trực tiếp thực hiện, công văn còn được gửi tới Thủ tướng, các Phó Thủ tướng để báo cáo và tới Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, cho thấy việc rà soát thu phí điện tử được theo dõi xuyên suốt từ trung ương xuống địa phương.

Theo Công văn số 11066/VPCP-CN, giải pháp xử lý bất cập trong hoạt động thu phí sử dụng đường bộ phải bảo đảm nguyên tắc chủ phương tiện được quyền lựa chọn dịch vụ để thanh toán phí sử dụng đường bộ. Cùng với đó, văn bản yêu cầu không làm tăng mức phí đối với hoạt động thanh toán phí sử dụng đường bộ theo quy định của pháp luật.

Ngoài hai nguyên tắc trên, công văn yêu cầu việc xử lý phải thực hiện theo đúng các hợp đồng đã ký kết. Văn bản không nêu cụ thể các bên tham gia hợp đồng, nhưng xác định rõ mọi giải pháp đưa ra phải tuân theo những cam kết đã được xác lập trong hoạt động thu phí điện tử.

Bộ Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với các Bộ Tài chính, Công Thương, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan để có giải pháp phù hợp xử lý các bất cập, nếu có, trong hoạt động thu phí sử dụng đường bộ. Kết quả phải được báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/11/2026, làm căn cứ để xác định có hay không bất cập trong việc thu phí điện tử khi chủ phương tiện liên kết ví điện tử với tài khoản giao thông và phương án xử lý nếu có.

Phí ví điện tử 6.600 đồng và quyền lựa chọn của chủ xe

Trước đó, VETC và Viettel Money từng dự kiến thu phí sử dụng ví điện tử liên kết với tài khoản giao thông ở mức 6.600 đồng mỗi tháng đối với cá nhân và 66.000 đồng đối với tổ chức, doanh nghiệp. Mức phí này tương đương 79.200 đồng và 792.000 đồng mỗi năm. Tuy nhiên, hai đơn vị đã tạm dừng thu trước phản ứng của người dùng.

Bộ Xây dựng xác định đây là giá dịch vụ thanh toán thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật ngân hàng, không phải phí sử dụng đường bộ. Chủ phương tiện có quyền đổi phương thức thanh toán mà vẫn giữ nguyên tài khoản giao thông. Bộ cũng đề nghị doanh nghiệp xem xét thu phí theo lượt giao dịch, tính theo tỷ lệ giá trị giao dịch hoặc miễn phí với phương tiện ít lưu thông.

Bộ Xây dựng không quản lý giá dịch vụ ví điện tử, trong khi Ngân hàng Nhà nước chưa quy định mức trần đối với khoản thu này, khiến việc quản lý phí thanh toán qua ví điện tử chưa có cơ chế điều tiết cụ thể.