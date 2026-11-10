Chính phủ yêu cầu xây dựng đề án quản lý học sinh sử dụng điện thoại, mạng xã hội

Quản lý việc sử dụng điện thoại trong trường học

Theo Nghị quyết số 353/NQ-CP ngày 6/11/2026 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2026, Chính phủ giao Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương triển khai xây dựng, trình ban hành Đề án tổng thể về quản lý việc sử dụng điện thoại thông minh, mạng xã hội tại các cơ sở giáo dục, phù hợp với từng cấp học.

Chính phủ yêu cầu xây dựng đề án quản lý việc học sinh sử dụng điện thoại thông minh, mạng xã hội tại các cơ sở giáo dục (Ảnh minh họa).

Đây là một trong những nhiệm vụ được Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm tăng cường công tác quản lý trong các cơ sở giáo dục.

Hiện nay, theo Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT, học sinh không được sử dụng điện thoại di động và các thiết bị khác khi đang học tập trên lớp nếu không phục vụ việc học tập và không được giáo viên cho phép.

Quy định này cho phép học sinh sử dụng điện thoại phục vụ học tập khi được giáo viên cho phép. Qua đó, giáo viên có thể khai thác thiết bị vào hoạt động giảng dạy, hỗ trợ học sinh tìm kiếm tài liệu, tra cứu thông tin và thực hiện các nhiệm vụ học tập.

Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong trường học cũng đặt ra yêu cầu quản lý nhằm hạn chế tình trạng học sinh mất tập trung, sử dụng thiết bị vào mục đích cá nhân hoặc tiếp cận những nội dung không phù hợp.

Trên thực tế, một số địa phương và cơ sở giáo dục đã triển khai các biện pháp quản lý chặt chẽ hơn, như yêu cầu học sinh gửi điện thoại trước giờ học và nhận lại sau khi kết thúc buổi học. Các biện pháp này nhằm hạn chế việc sử dụng thiết bị không đúng mục đích, duy trì nền nếp và sự tập trung trong lớp học.

Rà soát chương trình, xây dựng văn hóa học đường

Bên cạnh nhiệm vụ xây dựng đề án quản lý việc sử dụng điện thoại thông minh, mạng xã hội, Nghị quyết số 353/NQ-CP giao Bộ GD&ĐT triển khai nhiều nhiệm vụ khác nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và hoàn thiện điều kiện dạy, học.

Cụ thể, Bộ được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương tập trung rà soát, điều chỉnh nội dung chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo hướng giảm tải, thiết thực, hiệu quả.

Bộ cũng phối hợp với Bộ Tài chính và các địa phương rà soát, xác định nhu cầu, xây dựng lộ trình cụ thể theo từng năm để giải quyết căn bản tình trạng thiếu trường, lớp, đề xuất cấp có thẩm quyền bố trí nguồn lực.

Đối với công tác giáo dục đạo đức, nhân cách, truyền thống, lịch sử dân tộc và ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh, sinh viên, Chính phủ giao Bộ hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các địa phương, cơ sở giáo dục thực hiện các giải pháp tăng cường những nội dung này.

Đồng thời xây dựng văn hóa học đường, chấn chỉnh, phòng, chống bạo lực học đường, bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và tích cực.

Đối với các trường phổ thông nội trú biên giới đất liền, Bộ GD&ĐT được giao hoàn thiện cơ chế quản lý, tổ chức, vận hành; hướng dẫn, kiểm tra, tập huấn và kịp thời khắc phục những bất cập trong quá trình vận hành các trường đã đưa vào sử dụng.

Nghị quyết cũng yêu cầu Bộ theo dõi tiến độ từng trường, đôn đốc UBND các tỉnh, thành phố có xã biên giới đất liền hoàn thành dứt điểm các hạng mục còn lại của trường giai đoạn một trong tháng 11/2026 và các trường giai đoạn hai trước ngày 30/8/2027.

Bên cạnh đó, tổng hợp vướng mắc của địa phương, phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính rà soát, hướng dẫn tính toán lại đơn giá, bảo đảm phù hợp thực tế từng địa bàn; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền những nội dung vượt thẩm quyền.

Ngoài ra, Bộ GD&ĐT được giao khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, trình Chính phủ ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung, cập nhật Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Bộ cũng phối hợp với Bộ Nội vụ đề xuất giải quyết chế độ, chính sách theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP của Chính phủ đối với cán bộ quản lý cơ sở giáo dục sau sắp xếp.