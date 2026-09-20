Chính phủ yêu cầu tiếp tục công chứng khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Đề xuất bỏ hay tiếp tục quy định bắt buộc công chứng, chứng thực trong giao dịch đất đai đang nhận được sự quan tâm của nhiều người dân Hà Tĩnh.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 278/NQ-CP ngày 18/9/2026 về Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 9/2026 và một số nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội thời gian tới.

Theo đó, đối với dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các quy định về giá đất, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và các nội dung liên quan.

Đáng chú ý, Chính phủ yêu cầu trong dự án luật sửa đổi tiếp tục thực hiện yêu cầu công chứng đối với giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhằm bảo đảm phù hợp với pháp luật về công chứng, đồng thời phòng ngừa, ngăn chặn rủi ro phát sinh tranh chấp, khiếu kiện.

Trước đó, tại dự thảo Luật Đất đai được công bố tháng 7/2026, cơ quan soạn thảo đề xuất bỏ yêu cầu bắt buộc công chứng, chứng thực đối với một số giao dịch về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Nội dung này từng nhận được sự quan tâm bởi có thể tác động trực tiếp đến cách thức người dân thực hiện các giao dịch chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

Trong bài viết “” đăng trên Báo Hà Tĩnh ngày 31/7, nhiều ý kiến tại địa phương cho rằng việc đơn giản hóa thủ tục là cần thiết, song cần có cơ chế kiểm soát phù hợp để bảo đảm an toàn pháp lý cho người dân khi giao dịch đất đai.

Theo các ý kiến được Báo Hà Tĩnh ghi nhận, công chứng không chỉ là thủ tục xác nhận hợp đồng mà còn giúp kiểm tra giấy tờ, xác định năng lực hành vi dân sự, ý chí tự nguyện của các bên và tính hợp pháp của giao dịch. Đây được xem là một trong những cơ chế góp phần phòng ngừa tranh chấp, nhất là đối với các giao dịch có giá trị lớn.

Việc Chính phủ yêu cầu tiếp tục công chứng đối với giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất là nội dung được đưa ra trong quá trình hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Các bộ, ngành được yêu cầu khẩn trương tiếp thu, hoàn thiện dự thảo để trình cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định.