Chính phủ yêu cầu tăng nhà ở xã hội cho thuê
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 303/NQ-CP ngày 30/9, giao tổng chỉ tiêu phát triển gần 900.000 căn nhà ở xã hội giai đoạn 2026–2030, trong đó có hơn 191.000 căn dành để cho thuê.Cụ thể, Chính phủ giao các địa phương phát triển 899.857 căn nhà ở xã hội, cho thuê trong giai đoạn 2026-2030. Trong đó, nhà ở cho thuê là 191.023 căn (chiếm khoảng 21%), còn lại 708.834 căn để bán, thuê mua.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/video/chinh-phu-yeu-cau-tang-nha-o-xa-hoi-cho-thue/7322.html