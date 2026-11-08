Chính phủ yêu cầu rà soát toàn diện thị trường bất động sản

Theo nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10-2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng giao Bộ Xây dựng trong tháng 11 báo cáo tổng thể tình hình thị trường bất động sản. Nội dung rà soát bao gồm nguồn cung, thanh khoản, giá cả, giao dịch và tồn kho theo từng phân khúc, từng địa bàn; đồng thời chỉ rõ các nguy cơ và xây dựng phương án xử lý.

Nguồn cung bất động sản có dấu hiệu phục hồi, song chưa tạo được sức tiêu thụ tương xứng. Ảnh: Phương Vi

Yêu cầu này được đặt ra trong bối cảnh thị trường có những dấu hiệu phục hồi về nguồn cung nhưng sức hấp thụ chưa thực sự tương xứng. Theo báo cáo thị trường quý II-2026 của Bộ Xây dựng, cả nước có 113 dự án nhà ở thương mại được cấp phép mới, quy mô 103.205 căn. Có 131 dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai với 59.073 căn.

Tuy nhiên, lượng giao dịch thành công chỉ đạt 100.005 giao dịch, bằng 71,5% so với quý I-2026. Tồn kho bất động sản tại 25/34 địa phương báo cáo khoảng 39.284 căn, nền, tăng nhẹ so với quý trước.

Một trong những vấn đề đáng chú ý là áp lực chi phí vốn. Mặt bằng lãi suất cho vay bất động sản phổ biến ở mức 12-14%/năm, lãi suất thả nổi tại một số nơi lên tới 15-16%/năm. Điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng của người mua nhà, đồng thời gia tăng áp lực tài chính đối với doanh nghiệp có tỷ lệ vay nợ cao.

Bên cạnh đó, tình trạng giá bất động sản ở mức cao so với khả năng chi trả của nhiều người dân, sự mất cân đối giữa các phân khúc và nguy cơ đầu cơ, thổi giá cũng là những vấn đề cần được cơ quan quản lý đánh giá. Khi giá bán không phản ánh đúng nhu cầu thực, thanh khoản suy giảm có thể kéo theo khó khăn về dòng tiền của chủ đầu tư và các tổ chức tín dụng có liên quan.

Việc rà soát lần này nhằm chủ động nhận diện rủi ro, bảo đảm thị trường phát triển an toàn, minh bạch và bền vững.

Kết quả rà soát sẽ là cơ sở để Chính phủ xây dựng các kịch bản điều hành, kiểm soát tín dụng phù hợp, thúc đẩy nguồn cung nhà ở đáp ứng nhu cầu thực và hạn chế những tác động tiêu cực đến nền kinh tế.