Chính phủ yêu cầu quy định thời hạn sử dụng chung cư theo niên hạn công trình

Thủ tướng Lê Minh Hưng thay mặt Chính phủ vừa ký ban hành Nghị quyết số 278 phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 9 và một số nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội.

Theo nghị quyết, về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi), Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng quy định rõ thời hạn sử dụng nhà chung cư theo niên hạn xây dựng công trình bảo đảm phù hợp, thống nhất với thời hạn sử dụng công trình theo pháp luật về xây dựng

Bộ cần quy định cụ thể việc xử lý nhà chung cư hết thời hạn sử dụng, trong đó làm rõ các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà chung cư (như quyền được tiếp tục sử dụng quyền sử dụng đất để xây dựng lại nhà chung cư, quyền được đóng góp nghĩa vụ tài chính để xây dựng mới chung cư khi hết thời hạn…).

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 9 hôm 16/9. Ảnh: Chính phủ

Chính phủ yêu cầu bổ sung tiêu chí khung (loại đô thị, mật độ dân số, tỷ lệ diện tích) do Bộ Xây dựng quy định làm căn cứ để UBND cấp tỉnh quyết định cụ thể việc hạn chế phân lô, bán nền, quy định biện pháp để ngăn ngừa tối đa hoạt động đầu cơ trục lợi chính sách.

Bộ cần hoàn thiện quy định về nhà ở cho thuê; quy định rõ các loại hình nhà ở cho thuê, nhà ở thương mại, nhà ở công vụ, nhà ở chính sách theo mô hình sở hữu, quản lý vận hành; nghiên cứu các quy định về cơ chế tài chính (thuế, phí, tiền sử dụng đất, tín dụng) để kiểm soát, quản lý được giá nhà ở cho thuê bảo đảm phù hợp với phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của Luật Nhà ở...

Về dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Chính phủ nêu quan điểm đây là dự án luật đặc biệt quan trọng, tác động trực tiếp, sâu rộng đến đời sống kinh tế, chính trị, xã hội, được nhân dân, doanh nghiệp, các tổ chức đặc biệt quan tâm.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện nội dung về tiêu chí khung, nguyên tắc, cơ chế xác định, kiểm tra, giám sát việc quyết định giá đất; chính sách về giá đất, vai trò của Nhà nước trong điều tiết, quản lý, quyết định giá đất.

Chính phủ lưu ý cần làm rõ cơ chế tài chính xử lý chênh lệch địa tô, xử lý đất bỏ hoang, chậm đưa đất vào sử dụng; quy định cụ thể tiêu chí xác định các loại đất này cũng như cơ chế phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, trục lợi chính sách bồi thường, tái định cư, xây dựng trái phép.

Bên cạnh việc quy định cơ chế đặc thù xử lý dứt điểm dự án tồn đọng, kéo dài, Chính phủ chỉ đạo đẩy nhanh xây dựng, kết nối thông tin dữ liệu đất đai theo nguyên tắc minh bạch tối đa nhằm thúc đẩy giao dịch bất động sản.

Thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai cũng được yêu cầu cắt giảm theo nguyên tắc một đầu mối, một cửa; thực hiện phân cấp, phân quyền. Chính phủ quán triệt thực hiện đăng ký bắt buộc về quyền sử dụng đất và mọi biến động đất đai; thực hiện yêu cầu công chứng đối với giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất…

Với dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng rà soát thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư khi phân quyền cho UBND cấp tỉnh quyết định cho phép chuyển nhượng dự án bất động sản; hoàn thiện cơ chế đưa thị trường bất động sản trở thành kênh phân bổ đất đai công khai, minh bạch, lành mạnh, ổn định, bền vững.

Các quy định của dự án luật này, theo yêu cầu của Chính phủ, phải đảm bảo quản lý thị trường minh bạch, chống đầu cơ, thao túng thị trường.

Chính phủ khẳng định đây là các dự án quan trọng, phạm vi tác động rộng, liên quan trực tiếp đến huy động nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời cũng là những lĩnh vực còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, cần khẩn trương hoàn thiện để khơi thông nguồn lực, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước.