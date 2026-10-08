Chính phủ yêu cầu phải đảm bảo chỗ học cho học sinh trượt lớp 10 công lập

Nội dung này được nêu trong Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương, ban hành ngày 7/10.

Cụ thể, Chính phủ giao Bộ GD-ĐT hướng dẫn 34 tỉnh, thành thực hiện các biện pháp bảo đảm mọi học sinh trong độ tuổi đi học đều được đến trường, kể cả những em trượt lớp 10 THPT công lập vẫn được học tập ở các loại hình trường và chương trình giáo dục phù hợp.

Thí sinh tại Hà Nội tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Ảnh: Phạm Hải

Bên cạnh đó, Chính phủ yêu cầu tiếp tục cung ứng đủ sách giáo khoa đáp ứng nhu cầu của học sinh và có số lượng dự phòng; đồng thời xây dựng kế hoạch rà soát, hoàn thiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Các nhiệm vụ được phân công theo nguyên tắc “6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả”, nhằm hoàn thành bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới để sử dụng thống nhất trên toàn quốc từ năm học 2028-2029.

Bộ GD-ĐT tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan và các địa phương triển khai các biện pháp bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm bữa ăn học đường, xác định rõ trách nhiệm từng bên.

Chính quyền địa phương phải trực tiếp chỉ đạo, lựa chọn các doanh nghiệp có năng lực, bảo đảm chất lượng để cung ứng dịch vụ bữa ăn học đường, không để mất an toàn thực phẩm, tham nhũng, tiêu cực.

Ngoài ra, Bộ GD-ĐT phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Dân tộc và Tôn giáo rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định số 66 quy định chính sách cho trẻ em nhà trẻ, học sinh, học viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo và cơ sở giáo dục có trẻ em nhà trẻ, học sinh hưởng chính sách, báo cáo Chính phủ trong tháng 11/2026.