Chính phủ yêu cầu lập đề án quản lý việc dùng điện thoại, mạng xã hội trong trường học

Đây là một trong những nội dung tại Nghị quyết ngày 6/11 của Chính phủ về việc giao nhiệm vụ cho các địa phương, bộ, ngành trong tháng 11/2026 và thời gian tới.

Theo đó, Bộ GD-ĐT được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương tập trung rà soát, điều chỉnh nội dung chương trình và sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo hướng giảm tải, thiết thực, hiệu quả.

Bộ GD-ĐT phối hợp với Bộ Tài chính và các địa phương rà soát, xác định nhu cầu, xây dựng lộ trình cụ thể theo từng năm nhằm giải quyết căn bản tình trạng thiếu trường, lớp, đồng thời đề xuất cấp có thẩm quyền bố trí nguồn lực.

Chính phủ cũng giao Bộ GD-ĐT hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các địa phương, cơ sở giáo dục thực hiện giải pháp tăng cường giáo dục đạo đức, nhân cách, truyền thống, lịch sử dân tộc và ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh, sinh viên. Bộ cũng có trách nhiệm thúc đẩy xây dựng văn hóa học đường, chấn chỉnh, phòng, chống bạo lực học đường, bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và tích cực.

Bộ GD-ĐT được giao chủ trì xây dựng, trình ban hành Đề án tổng thể về quản lý việc sử dụng điện thoại thông minh, mạng xã hội tại các cơ sở giáo dục, phù hợp với từng cấp học.

Học sinh một trường THPT tại Hà Nội. Ảnh: Thạch Thảo

Chính phủ cũng giao Bộ GD-ĐT hoàn thiện cơ chế quản lý, tổ chức và vận hành các trường phổ thông nội trú biên giới đất liền; hướng dẫn, kiểm tra, tập huấn, kịp thời khắc phục bất cập trong vận hành các trường đã đưa vào sử dụng.

Bộ GD-ĐT có trách nhiệm theo dõi tiến độ từng trường, đôn đốc UBND các tỉnh, thành có xã biên giới đất liền, cơ quan chịu trách nhiệm trực tiếp về tiến độ, chất lượng, an toàn, hoàn thành dứt điểm các hạng mục còn lại của các trường giai đoạn 1 trong tháng 11/2026 và các trường giai đoạn 2 trước ngày 30/8/2027.

Bộ GD-ĐT phối hợp với Bộ Nội vụ đề xuất giải quyết chế độ, chính sách theo Nghị định 154/2025/NĐ-CP của Chính phủ đối với cán bộ quản lý cơ sở giáo dục sau sắp xếp.

Chính phủ cũng giao các bộ, cơ quan ngang bộ hoàn thành việc chuyển giao, sáp nhập, giải thể các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc trước ngày 20/11/2026 theo phương án được phê duyệt. Đồng thời, chủ động phối hợp, thống nhất với địa phương về phương án tiếp nhận, định hướng đầu tư, phát triển và các điều kiện bảo đảm hoạt động của những cơ sở này.