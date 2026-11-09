Chính phủ yêu cầu lập đề án mới: Siết quản lý học sinh dùng điện thoại, mạng xã hội

Quản lý điện thoại, mạng xã hội phân hóa theo từng cấp học

Thời gian qua, việc học sinh sử dụng điện thoại thông minh và mạng xã hội thiếu kiểm soát trong trường học không chỉ làm giảm sự tập trung trong giờ học mà còn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh mâu thuẫn, bạo lực học đường.

Trước đây, quy định quản lý điện thoại chủ yếu dừng ở mức cho phép học sinh sử dụng trong giờ học để phục vụ học tập khi giáo viên đồng ý, khiến việc áp dụng giữa các nhà trường chưa thực sự đồng bộ.

Nhằm giải quyết căn bản vấn đề này, tại Nghị quyết ngày 6.11 về việc giao nhiệm vụ cho các bộ, ngành, địa phương trong tháng 11.2026 và thời gian tới, Chính phủ giao Bộ GD&ĐT chủ trì xây dựng, trình ban hành Đề án tổng thể về quản lý việc sử dụng điện thoại thông minh và mạng xã hội tại các cơ sở giáo dục.

Điểm cốt lõi của đề án mới là các quy định quản lý sẽ không áp dụng chung một khuôn mẫu cứng nhắc, mà được thiết kế phân hóa phù hợp với tâm sinh lý, nhu cầu học tập và đặc thù của từng cấp học từ Tiểu học, THCS đến THPT.

Song song với đề án này, Chính phủ yêu cầu Bộ GD&ĐT hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra các địa phương, nhà trường trong việc tăng cường giáo dục đạo đức, nhân cách, truyền thống lịch sử dân tộc và ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh, sinh viên.

Ngành giáo dục phải thúc đẩy xây dựng văn hóa học đường, kiên quyết chấn chỉnh và phòng, chống bạo lực học đường để bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, tích cực.

Quản lý việc sử dụng điện thoại, mạng xã hội trong trường học phù hợp với từng cấp học. Ảnh minh họa: AI

Giảm tải chương trình và giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu trường, lớp

Cùng với việc siết chặt kỷ cương học đường, tại Nghị quyết ngày 6.11, Chính phủ cũng giao Bộ GD&ĐT phối hợp với các bộ, ngành và địa phương triển khai loạt nhiệm vụ cấp thiết khác:

Về chương trình học, Bộ GD&ĐT tập trung rà soát, điều chỉnh nội dung chương trình và sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo hướng giảm tải, thiết thực, hiệu quả. Đồng thời, phối hợp với Bộ Tài chính và các địa phương xác định nhu cầu, xây dựng lộ trình từng năm nhằm giải quyết căn bản tình trạng thiếu trường, lớp và đề xuất bố trí nguồn lực thực hiện.

Về hệ thống trường phổ thông nội trú biên giới đất liền, Bộ GD&ĐT hoàn thiện cơ chế vận hành, kịp thời khắc phục bất cập tại các trường đã đưa vào sử dụng; đôn đốc các tỉnh, thành phố hoàn thành dứt điểm các hạng mục trường giai đoạn 1 ngay trong tháng 11.2026 và giai đoạn 2 trước ngày 30.8.2027.

Ngoài ra, Bộ GD&ĐT phối hợp với Bộ Nội vụ đề xuất giải quyết chế độ, chính sách theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP đối với cán bộ quản lý cơ sở giáo dục sau sắp xếp. Các bộ, cơ quan ngang bộ cũng phải hoàn thành việc chuyển giao, sáp nhập hoặc giải thể các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc trước ngày 20.11.2026.