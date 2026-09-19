Chính phủ yêu cầu hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực cho tăng trưởng

Hoàn thiện 8 dự án luật trước ngày 21/9

Tại Nghị quyết số 278/NQ-CP ngày 18/9/2026 về phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 9 và một số nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, Chính phủ cơ bản thống nhất về sự cần thiết, mục tiêu và định hướng hoàn thiện 8 dự án luật, nghị quyết.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 9.

Các nội dung gồm: Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư; Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 107/2023/QH15 về áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi) và Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi).

Theo Chính phủ, các dự án có phạm vi tác động rộng, liên quan trực tiếp đến huy động và phân bổ nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Việc hoàn thiện các quy định được kỳ vọng góp phần xử lý những chồng chéo, bất cập phát sinh trong thực tiễn, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Nội vụ và Công an trực tiếp chỉ đạo việc tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, ý kiến của các thành viên Chính phủ và kết luận của Thủ tướng tại phiên họp.

Hồ sơ các dự án luật, nghị quyết phải được khẩn trương hoàn thiện theo quy định, lấy ý kiến thành viên Chính phủ và báo cáo Phó Thủ tướng phụ trách xem xét, quyết định trước ngày 21/9/2026 để trình Quốc hội. Các bộ, ngành cũng được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với cơ quan của Quốc hội trong quá trình thẩm tra, chỉnh lý.

Bộ Công Thương tập trung bảo đảm nguồn cung năng lượng

Cùng với công tác xây dựng pháp luật, Nghị quyết 278/NQ-CP đặt yêu cầu cao đối với các bộ, ngành và địa phương trong việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026, đồng thời giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô.

Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, xử lý các dự án tồn đọng, thúc tiến độ các công trình trọng điểm, nhất là trong các lĩnh vực hạ tầng giao thông, khoa học công nghệ và năng lượng; đồng thời huy động hiệu quả nguồn lực trong nước và vốn đầu tư nước ngoài.

Đối với Bộ Tài chính và Bộ Công Thương, Chính phủ yêu cầu rà soát mức độ tham gia của doanh nghiệp trong nước vào chuỗi cung ứng và hoạt động xuất khẩu của khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Trên cơ sở đó, đề xuất giải pháp tăng cường liên kết, nâng cao tỷ lệ giá trị gia tăng được tạo ra trong nước.

Trong điều hành kinh tế vĩ mô, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan được yêu cầu phối hợp chặt chẽ trong điều hành chính sách. Chính phủ đặc biệt lưu ý theo dõi diễn biến giá dầu thô, xăng dầu và các nguồn năng lượng chủ yếu trên thị trường quốc tế để chủ động trong điều hành giá trong nước.

Riêng với Bộ Công Thương, Chính phủ yêu cầu theo sát diễn biến thị trường năng lượng trong nước và quốc tế, chủ động phương án bảo đảm đủ xăng dầu và điện phục vụ sản xuất, kinh doanh và đời sống.

Bộ Công Thương được giao khẩn trương hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền Nghị định mới về kinh doanh xăng dầu; đồng thời triển khai các nhiệm vụ liên quan đến Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, bảo đảm tiến độ và hiệu quả.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan rà soát, đề xuất phương án cơ cấu lại EVN và ngành điện theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả cung ứng điện.

Những nhiệm vụ này được Chính phủ đặt trong tổng thể các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh trong năm 2026.