Ngày 27/11, tại Hội thảo Giáo dục 2026 với chủ đề “Cơ chế, chính sách và nguồn lực thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo”, Phó thủ tướng Lê Tiến Châu cho biết Chính phủ chỉ đạo nghiên cứu sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục đại học công lập.

Theo định hướng, việc sắp xếp hướng tới giảm ít nhất 20% số cơ sở, nhằm tập trung nguồn lực, nâng cao năng lực đào tạo và nghiên cứu, dự kiến hoàn thành trong quý 1/2027.

Phó thủ tướng Lê Tiến Châu phát biểu tại Hội thảo Giáo dục 2026. (Ảnh: Quochoi.vn)

Cùng với việc sắp xếp hệ thống cơ sở giáo dục đại học công lập, Chính phủ tập trung triển khai Chiến lược phát triển giáo dục đại học giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, định hướng phát triển khoảng 30 cơ sở giáo dục đại học trọng điểm và 3-5 đại học tinh hoa, đóng vai trò dẫn dắt sự phát triển của toàn hệ thống.

Định hướng dừng các chương trình đào tạo mà xã hội không còn nhu cầu, Phó thủ tướng yêu cầu siết chặt quản lý chất lượng từ điều kiện mở ngành, tuyển sinh đến chuẩn đầu ra, nhất là các ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe, sư phạm và pháp luật.

Một vấn đề khác được Phó thủ tướng lưu ý là đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ đại học toàn diện, thực chất, không phụ thuộc vào mức độ tự chủ tài chính; thúc đẩy liên kết giữa nhà nước, nhà trường, viện nghiên cứu và doanh nghiệp, gắn đào tạo với nghiên cứu, chuyển giao và thương mại hóa công nghệ.

Với giáo dục nghề nghiệp, Chính phủ đã cơ bản hoàn thành sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, đến nay đã vượt xa mục tiêu giảm tối thiểu 30% số cơ sở theo yêu cầu của Trung ương, với quan điểm sắp xếp, giảm đầu mối phải hướng đến mục tiêu đổi mới công tác quản trị, nâng cao chất lượng đào tạo.

Phó thủ tướng cho biết Chính phủ sẽ tiếp tục phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp theo hướng mở, linh hoạt, hiện đại và hội nhập; ưu tiên đầu tư các cơ sở đào tạo chất lượng cao, các ngành, nghề trọng điểm, tiếp cận trình độ khu vực và quốc tế.

Trong chủ động đổi mới giáo dục, thích ứng với sự phát triển nhanh chóng của khoa học, công nghệ và trí tuệ nhân tạo, Chính phủ đã chỉ đạo đưa kiến thức, kỹ năng về trí tuệ nhân tạo vào chương trình giáo dục phù hợp với từng cấp học từ năm học 2026-2027.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng được giao xây dựng Đề án tổng thể về quản lý việc sử dụng điện thoại thông minh, mạng xã hội tại các cơ sở giáo dục, báo cáo trong tháng 12, theo lời Phó Thủ tướng.

Ông nhấn mạnh quan điểm phát huy tối đa những lợi ích của công nghệ đối với giáo dục, nhưng sẽ kiểm soát, hạn chế những tác động tiêu cực đối với học sinh trên môi trường số.