Chính phủ yêu cầu đề xuất chỉ tiêu điện mặt trời mái nhà

Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 531/TB-VPCP ngày 17/10/2026, truyền đạt kết luận của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại cuộc họp ngày 12/10 về các giải pháp bảo đảm cung ứng điện giai đoạn 2026–2030 và điều chỉnh Quy hoạch điện VIII điều chỉnh.

Thông báo đặt ra các nhiệm vụ cấp bách nhằm bảo đảm nguồn cung điện từ năm 2027, trong đó tập trung phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ, triển khai hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) và đẩy nhanh các dự án nguồn điện, lưới điện, đặc biệt tại miền Bắc.

Đề xuất chỉ tiêu điện mặt trời mái nhà trước ngày 30/10

Theo chỉ đạo, Bộ Công Thương có trách nhiệm phối hợp với các địa phương đề xuất Chính phủ ban hành nghị quyết giao chỉ tiêu phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ cho từng tỉnh, thành phố trước ngày 30/10/2026.

Đối tượng phát triển bao gồm hộ gia đình, cơ quan, công sở và các cơ sở sản xuất, kinh doanh. Bộ Công Thương đồng thời phải hướng dẫn, đôn đốc các địa phương ban hành chính sách hỗ trợ hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời tự sản xuất, tự tiêu thụ theo quy định của Luật Điện lực.

Việc xây dựng chỉ tiêu riêng cho từng địa phương được kỳ vọng tạo cơ sở để xác định quy mô phát triển điện mặt trời mái nhà phù hợp với nhu cầu sử dụng điện và khả năng tiếp nhận của hệ thống điện.

Tuy nhiên, Thông báo 531/TB-VPCP mới xác định nhiệm vụ và thời hạn đề xuất. Chỉ tiêu công suất cụ thể cho từng tỉnh, thành phố chưa được công bố trong nội dung chỉ đạo này.

Bên cạnh điện mặt trời mái nhà, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương rà soát các dự án điện mặt trời tập trung, điện mặt trời trên hồ thủy điện và hệ thống lưới điện đồng bộ phục vụ giải tỏa công suất đã có trong Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, đủ điều kiện triển khai.

Các khu vực được chú trọng gồm hồ thủy điện Lai Châu, Sơn La và những địa điểm tại miền Bắc có điều kiện thuận lợi về đấu nối, truyền tải điện.

Điện mặt trời mái nhà kết hợp hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) được định hướng phát triển nhằm tăng cường khả năng cung ứng điện từ năm 2027. Ảnh minh hoạ

EVN phải triển khai hệ thống lưu trữ năng lượng vận hành năm 2027

Một nội dung đáng chú ý khác là yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tiếp tục nghiên cứu, triển khai đầu tư hệ thống lưu trữ năng lượng BESS tại các trạm biến áp và những vị trí phù hợp trong hệ thống điện, bảo đảm đưa vào vận hành trong năm 2027.

Để đáp ứng tiến độ, việc đầu tư có thể áp dụng cơ chế dành cho dự án, công trình điện lực khẩn cấp theo quy định pháp luật về điện lực.

Thủ tướng đồng thời yêu cầu nghiên cứu, ban hành cơ chế, chính sách và hướng dẫn nhằm thúc đẩy phát triển hệ thống lưu trữ năng lượng. Trong đó, khuyến khích kết hợp điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ với BESS tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đặc biệt ở các tỉnh miền Bắc.

Việc kết hợp điện mặt trời với pin lưu trữ có thể giúp tăng khả năng sử dụng điện tại chỗ, dịch chuyển một phần sản lượng điện mặt trời sang các khung giờ khác và hỗ trợ vận hành hệ thống điện. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế còn phụ thuộc vào công suất, dung lượng lưu trữ, vị trí lắp đặt và phương thức vận hành.

Thông báo chưa công bố tổng công suất BESS dự kiến đầu tư, danh mục địa điểm cụ thể hay tổng mức vốn cần thiết để thực hiện nhiệm vụ này.

Rà soát tiến độ các dự án điện, báo cáo trước ngày 30/10

Đối với các dự án nguồn điện, Bộ Công Thương được giao chỉ đạo các chủ đầu tư tập trung bảo đảm tiến độ vận hành Nhà máy nhiệt điện Na Dương 2 và Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1 trong năm 2026.

Trong giai đoạn 2027–2030, Bộ Công Thương phải phối hợp với Bộ Tài chính và các tập đoàn nhà nước rà soát danh mục dự án nguồn điện, lưới truyền tải điện, làm rõ tiến độ vận hành thương mại, khả năng thu xếp vốn và những khó khăn cần tháo gỡ.

Trường hợp cần thiết, các cơ quan liên quan nghiên cứu đề xuất sử dụng ngân sách nhà nước để đầu tư một số dự án, công trình điện lực khẩn cấp, báo cáo Thủ tướng trước ngày 30/10/2026.

Bộ Công Thương cũng phải làm việc trực tiếp với các địa phương để xây dựng kế hoạch chi tiết, xác định các mốc tiến độ và thời điểm vận hành từng dự án, đồng thời báo cáo kết quả trước thời hạn nêu trên.

Theo yêu cầu của Thủ tướng, các địa phương phải đẩy nhanh thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư, tăng cường kiểm tra tiến độ và xử lý nghiêm trường hợp chậm triển khai, vi phạm cam kết.

Như vậy, thời hạn 30/10/2026 là mốc quan trọng để hoàn thiện các đề xuất và kế hoạch triển khai, còn năm 2027 là thời hạn được đặt ra đối với việc đưa các hệ thống BESS do EVN triển khai vào vận hành. Quy mô công suất bổ sung thực tế sẽ phụ thuộc vào kết quả phê duyệt, lựa chọn dự án và tiến độ đầu tư trong thời gian tới.