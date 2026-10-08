Chính phủ yêu cầu đảm bảo chỗ học cho học sinh trượt lớp 10

Thí sinh trong kỳ thi vào lớp 10 tại TP.HCM, năm 2026. Ảnh minh họa: Thái An.

Nội dung trên được nêu trong Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương, ban hành ngày 7/10.

Theo đó, Chính phủ giao Bộ GD&ĐT chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện các biện pháp bảo đảm mọi học sinh trong độ tuổi đi học đều được đến trường. Trong đó, học sinh học hết THCS không trúng tuyển vào trường THPT công lập được học tập ở các loại hình trường và chương trình giáo dục phù hợp, theo quy định.

Thực tế, tại các đô thị lớn như Hà Nội và TP.HCM, kỳ thi vào lớp 10 luôn được xem là một trong những kỳ thi có tính cạnh tranh cao nhất cả nước. Mỗi năm, hàng chục nghìn học sinh không đỗ vào hệ thống THPT công lập. Trong trường hợp này, phụ huynh học sinh có thể tìm hiểu, đăng ký lựa chọn nguyện vọng dự tuyển vào nhiều loại hình trường khác.

Hiện nay, sau khi tốt nghiệp THCS, học sinh có nhiều lựa chọn: Học tiếp THPT (công lập, tư thục, quốc tế); học văn hóa kết hợp học nghề (trung tâm giáo dục thường xuyên); học nghề (trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, cao đẳng); học văn hóa tích hợp chuyên môn nghề (trường trung học nghề).

Ngoài vấn đề trên, Chính phủ cũng yêu cầu Bộ GD&ĐT phối hợp với các cơ quan liên quan và các địa phương triển khai ngay các biện pháp cần thiết bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm bữa ăn học đường; xác định rõ trách nhiệm của Bộ GD&ĐT, các cơ quan liên quan, chính quyền địa phương các cấp.

Chính quyền địa phương phải trực tiếp chỉ đạo, lựa chọn các doanh nghiệp có năng lực, bảo đảm chất lượng để cung ứng dịch vụ bữa ăn học đường; tuyệt đối không để mất an toàn thực phẩm, tham nhũng, tiêu cực.

Bên cạnh đó, Bộ GD&ĐT tiếp tục cung ứng sách giáo khoa đáp ứng nhu cầu của học sinh và yêu cầu dự phòng, nhu cầu sách thư viện của các trường phổ thông.

Bộ khẩn trương xây dựng kế hoạch rà soát, hoàn thiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông để hoàn thành bộ sách mới sử dụng thống nhất trong toàn quốc từ năm học 2028-2029, bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu đề ra, góp phần nâng cao hiệu quả dạy và học.

Đồng thời, Bộ GD&ĐT cần rà soát, điều chỉnh quy định về chế độ làm việc, định mức giáo viên, người làm việc trong các cơ sở giáo dục bảo đảm phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông, từng cấp học, loại hình trường, đặc điểm vùng miền và biến động về quy mô học sinh.