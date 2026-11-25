Toàn cảnh Diễn đàn. Ảnh: MST.

Ngày 25/11, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương phối hợp với Bộ Khoa và Công nghệ và Viện Phát triển chuyển đổi xanh, chuyển đổi số Việt Nam tổ chức Diễn đàn triển khai Khung kiến trúc quốc gia số và Chiến lược phát triển AI quốc gia.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số và Chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo có mối quan hệ chặt chẽ, không thể tách rời.

NHÀ NƯỚC PHẢI LÀ KHÁCH HÀNG LỚN ĐẦU TIÊN DÙNG AI NỘI ĐỊA

Trong đó, Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số là bản thiết kế của quốc gia số, xác định những thành phần dùng chung, phương thức kết nối và trách nhiệm của từng chủ thể; còn Chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo là động lực bứt phá, quyết định quốc gia số vận hành thông minh đến đâu, tạo ra giá trị gì cho người dân và doanh nghiệp.

Theo Phó Thủ tướng, đến nay, hệ thống thể chế liên quan đến chuyển đổi số, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo cơ bản đã đầy đủ, từ các luật, đề án đến Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số, Chiến lược quốc gia về chuyển đổi số, Chiến lược dữ liệu quốc gia và Khung kiến trúc an ninh mạng quốc gia.

Các thể chế được xây dựng theo hướng thông thoáng, mở đường, kiến tạo phát triển, chấp nhận rủi ro có kiểm soát. Như vậy, chủ trương đã có, thể chế cơ bản đã hoàn thiện, vấn đề còn lại là tổ chức thực hiện như thế nào để đạt hiệu quả thực chất.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng phát biểu tại Diễn đàn.

Để triển khai đồng bộ, hiệu quả Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số và Chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện sáu nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, đề cao trách nhiệm người đứng đầu. Người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương phải trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về việc xây dựng khung kiến trúc số, kế hoạch triển khai Chiến lược AI của cơ quan, địa phương mình.

Thứ hai, bám sát thực tiễn, kế thừa tối đa, không làm lại từ đầu. Các bộ, ngành, địa phương cần rà soát toàn diện hiện trạng, đánh giá những hệ thống đang vận hành tốt để tiếp tục duy trì; những nội dung trùng lặp thì hợp nhất; những nội dung chưa phù hợp cần có lộ trình xử lý.

Đặc biệt, kiến trúc của mô hình chuyển đổi số cấp xã phải được xác định là một thành phần trong khung kiến trúc chính quyền số cấp tỉnh, không hình thành khung kiến trúc cấp xã riêng.

Thứ ba, lấy dữ liệu làm trung tâm, chuẩn bị dữ liệu sẵn sàng cho AI. Dữ liệu phải bảo đảm các yêu cầu đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung, đồng bộ với Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia và Khung kiến trúc an ninh mạng quốc gia.

Thứ tư, ưu tiên ứng dụng AI nhưng phải có kiểm soát. Phó Thủ tướng yêu cầu tập trung triển khai nền tảng AI hỗ trợ công vụ quốc gia với bốn nhóm bài toán trọng tâm: Trợ lý AI công vụ; AI hỗ trợ dịch vụ công; AI hỗ trợ xây dựng thể chế; AI phục vụ chỉ đạo, điều hành.

Thứ năm, phát huy vai trò của Nhà nước trong thúc đẩy phát triển sản phẩm "AI Make in Việt Nam". Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Nhà nước phải là khách hàng lớn và người sử dụng đầu tiên đối với các sản phẩm AI do doanh nghiệp Việt Nam phát triển.

Theo đó, các bộ, ngành, địa phương cần công bố những bài toán AI ưu tiên, dữ liệu có thể khai thác, nhu cầu thuê, mua sắm và ngân sách dự kiến để doanh nghiệp chủ động tham gia nghiên cứu, phát triển, cung cấp giải pháp. Quá trình triển khai cần ưu tiên thuê dịch vụ, hợp tác công tư, không phụ thuộc vào một nền tảng hay một nhà cung cấp duy nhất.

Thứ sáu, tăng cường đo lường, giám sát công khai trên môi trường số. Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương hoàn thiện hướng dẫn xây dựng khung kiến trúc số, bộ chỉ số KPI; đưa hệ thống quản lý kiến trúc số quốc gia vào vận hành và ban hành bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ chuyển đổi AI.

Phó Thủ tướng lưu ý cần xây dựng bộ chỉ số đánh giá cụ thể, tương tự việc đánh giá, xếp hạng chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII), qua đó tạo cơ sở theo dõi, đánh giá thực chất kết quả triển khai tại từng bộ, ngành, địa phương.

Cùng với đó, cần đẩy mạnh bồi dưỡng, đào tạo kỹ năng AI cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ cấp xã, đáp ứng yêu cầu ứng dụng công nghệ trong thực thi công vụ.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng khẳng định Chính phủ sẽ chỉ đạo các bộ, ngành nghiên cứu kỹ những kiến nghị tại Diễn đàn, cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, giải pháp thiết thực để tổ chức triển khai.

XÂY DỰNG QUỐC GIA VẬN HÀNH THÔNG MINH, KHÔNG CHẠY THEO SỐ LƯỢNG HỆ THỐNG SỐ

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long cũng nhấn mạnh việc ban hành Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số và Chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo đã tạo cơ sở tổ chức thống nhất không gian số, nâng cao năng lực dự báo, ra quyết định, hình thành những phương thức sản xuất, kinh doanh mới.

Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi số vẫn tồn tại tình trạng hệ thống thông tin phân tán, thiếu kết nối, dữ liệu chưa được khai thác hiệu quả, nhiều quy trình thực hiện song song trên giấy. AI ngày càng được quan tâm ứng dụng nhưng chưa thực sự tạo ra những chuyển biến tương xứng về năng suất lao động và năng lực hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long phát biểu tại Diễn đàn.

Thách thức hiện nay không đơn thuần là thiếu công nghệ hay nguồn lực đầu tư mà còn nằm ở phương thức tổ chức, khả năng kết nối và cơ chế khai thác nguồn lực.

Từ thực tiễn này, Thứ trưởng Phạm Đức Long đặt ra yêu cầu chuyển đổi ba tư duy trong triển khai chuyển đổi số.

Thứ nhất, chuyển từ tư duy xây dựng hệ thống riêng lẻ sang tích hợp năng lực số dùng chung. Các Bộ, ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ đặc thù trên cơ sở một kiến trúc thống nhất, bảo đảm khả năng kết nối và chia sẻ.

Thứ hai, chuyển từ tư duy ứng dụng công nghệ sang giải quyết bài toán phát triển. Giá trị của dữ liệu lớn, trung tâm điều hành thông minh hay AI phải được thể hiện bằng hiệu quả giải quyết các vấn đề trong quản lý nhà nước, sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân.

Thứ ba, chuyển từ tư duy hoàn thành dự án sang chịu trách nhiệm về kết quả. Thành công của chuyển đổi số phải được đo bằng hiệu quả vận hành, năng suất lao động và chất lượng dịch vụ thay vì số lượng hệ thống được nghiệm thu, nền tảng được đưa vào sử dụng.

"Mục tiêu của chúng ta không phải là xây dựng một quốc gia có thật nhiều hệ thống số mà là xây dựng một quốc gia vận hành thông minh hơn, có năng lực cạnh tranh cao hơn và tạo ra giá trị lớn hơn cho đất nước và cho người dân", Thứ trưởng khẳng định.

Gắn với Khung kiến trúc, Chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo xác định trọng tâm chuyển đổi toàn diện quốc gia bằng AI, lấy nhân lực, hạ tầng và dữ liệu làm nền tảng, thể chế và quản trị AI là đột phá.

Đến năm 2030, Việt Nam đặt mục tiêu 100% cán bộ, công chức, viên chức sử dụng nền tảng AI công vụ hàng tuần; 60% quyết định chỉ đạo, điều hành được hỗ trợ bởi dữ liệu và AI; 100% dịch vụ công trực tuyến và hồ sơ thủ tục hành chính được hỗ trợ bởi AI; phát triển ít nhất 5 nền tảng AI dùng chung quốc gia.