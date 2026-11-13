Chính phủ yêu cầu bình ổn thị trường, không để thiếu hàng, sốt giá dịp Tết

Theo Thông báo số 583/TB-VPCP ngày 12/11, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương chủ động theo dõi sát diễn biến cung cầu và giá cả thị trường trong và ngoài nước, nhất là những mặt hàng có quyền số lớn khi tính chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và thiết yếu như xăng dầu, lương thực, thực phẩm, phân bón, thức ăn chăn nuôi và vật liệu xây dựng. Cần chuẩn bị các phương án ứng phó nhằm hạn chế tác động của những biến động bất thường trên thị trường.

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Bộ Công Thương được giao theo dõi diễn biến cung cầu, giá xăng dầu, điện, than, khí hóa lỏng và các mặt hàng năng lượng trên thị trường thế giới và trong nước; điều hành giá xăng dầu theo quy định. Bộ cũng phải bảo đảm nguồn cung xăng dầu, điện và các mặt hàng năng lượng, không để xảy ra thiếu hụt hoặc gián đoạn. Đồng thời, chủ trì các giải pháp cân đối cung cầu hàng hóa thiết yếu, đẩy mạnh chương trình bình ổn thị trường, kết nối cung cầu và dự trữ hàng phục vụ Tết; tăng cường kiểm tra hệ thống phân phối; không để xảy ra đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý.

Đối với nhóm lương thực, thực phẩm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo dõi sát tình hình sản xuất, nguồn cung và giá cả các mặt hàng lương thực, thực phẩm; chủ động phương án bảo đảm nguồn cung, nhất là thịt lợn, thịt gia súc, gia cầm, thủy sản, rau củ quả phục vụ nhu cầu tiêu dùng cuối năm và Tết Nguyên đán 2027. Bộ cũng được giao đẩy mạnh phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; chủ động khôi phục sản xuất, tái đàn sau thiên tai, dịch bệnh; theo dõi giá phân bón, thức ăn chăn nuôi và vật tư nông nghiệp. Nguồn cung giữa các vùng, địa phương cũng cần được điều hòa để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng.

Ngân hàng Nhà nước được giao, điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa; theo dõi sát diễn biến tỷ giá, lãi suất, tín dụng, cung tiền và dòng vốn quốc tế, chủ động các giải pháp ổn định thị trường tiền tệ, tỷ giá, hạn chế tác động của lạm phát nhập khẩu; điều tiết tín dụng hợp lý, ưu tiên vốn cho sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực, dự án ưu tiên.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan theo dõi sát diễn biến CPI và các yếu tố tác động đến mặt bằng giá; tổng hợp, phân tích, dự báo, cập nhật các kịch bản điều hành phù hợp với diễn biến thị trường, kịp thời tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo điều hành giá các giải pháp quản lý, điều hành giá. Bộ đồng thời tiếp tục triển khai các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.

Bộ Xây dựng theo dõi sát giá vật liệu xây dựng, nhà ở và chi phí xây dựng; phối hợp với địa phương tháo gỡ vướng mắc về nguồn cung, khai thác, vận chuyển vật liệu phục vụ các dự án đầu tư công, công trình trọng điểm. Kịp thời công bố giá vật liệu, chỉ số giá xây dựng sát diễn biến thị trường; kiểm tra việc kê khai, niêm yết cước vận tải và yêu cầu điều chỉnh giảm giá cước phù hợp khi chi phí nhiên liệu giảm.

Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương xây dựng phương án bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa thiết yếu, dự trữ, cung ứng hàng hóa, triển khai chương trình bình ổn thị trường và kết nối cung cầu. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc kê khai, niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết, nhất là với hàng thiết yếu, dịch vụ vận tải, ăn uống, lưu trú và du lịch, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá.

Đối với hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá, Phó Thủ tướng yêu cầu điều chỉnh theo lộ trình phù hợp, đánh giá kỹ sự cần thiết, thời điểm, mức độ điều chỉnh và tác động đến CPI, khả năng chi trả của người dân; hạn chế điều chỉnh tập trung vào dịp cuối năm và Tết Nguyên đán, giữ ổn định giá đến hết năm 2026.