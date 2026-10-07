Chính phủ yêu cầu bảo đảm đủ thuốc, vật tư y tế, chú trọng chất lượng bữa ăn học đường

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký ban hành Nghị quyết số 312/NQ-CP về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương.

Tăng tốc thực hiện các nhiệm vụ, phấn đấu đạt tăng trưởng 2 con số

Chính phủ xác định quý IV/2026 là giai đoạn "nước rút", có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu cả năm.

Chính phủ yêu cầu kiên định mục tiêu ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng, phấn đấu năm 2026 đạt "2 con số", đồng thời giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn.

Ngày 3/10/2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và trực tuyến với các bộ ngành, địa phương. Ảnh: VGP

Các bộ, ngành, địa phương phải rà soát toàn bộ mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026, nhất là những chỉ tiêu có khả năng không đạt, để có giải pháp cụ thể, quyết liệt, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất.

Một nhiệm vụ trọng tâm là tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch được giao. Chính phủ yêu cầu khẩn trương phân bổ chi tiết số vốn ngân sách Trung ương còn lại 19,58 nghìn tỷ đồng; lập hồ sơ thanh toán ngay khi có khối lượng hoàn thành, không để dồn giải ngân vào cuối năm.

Đồng thời, kiên quyết điều chuyển vốn từ các dự án giải ngân chậm sang dự án giải ngân tốt, có nhu cầu sử dụng vốn; kiểm soát chặt việc tạm ứng, đẩy nhanh thu hồi tạm ứng và xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, vướng mắc kéo dài.

Chính phủ cũng yêu cầu thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn, ổn định thị trường, bảo đảm cung cầu hàng hóa, năng lượng; tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp trong nước và khu vực FDI. Phát triển thị trường nội địa, kích cầu tiêu dùng, khai thác nhu cầu mua sắm, du lịch cuối năm; tận dụng các hiệp định thương mại tự do, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu.

Khắc phục điểm nghẽn, bảo đảm an sinh xã hội

Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khắc phục triệt để tình trạng nợ đọng văn bản, đẩy nhanh tiến độ xây dựng, trình ban hành văn bản quy định chi tiết luật, nghị quyết đã có hiệu lực.

Các nhiệm vụ về KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh; khẩn trương đưa các chính sách mới vào cuộc sống, trong đó có quy định về tài sản số và khung pháp lý cho Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM.

Trong lĩnh vực xã hội, Chính phủ yêu cầu thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách an sinh, chăm lo người có công, đối tượng chính sách, người yếu thế và người có hoàn cảnh khó khăn; đẩy nhanh các chương trình mục tiêu quốc gia.

Các địa phương phải rà soát, xử lý dứt điểm tình trạng thiếu sách giáo khoa; tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm tại cơ sở chế biến, kinh doanh thực phẩm và bếp ăn tập thể, chú trọng chất lượng bữa ăn học đường.

Trong lĩnh vực y tế, Chính phủ yêu cầu cắt giảm khâu trung gian không cần thiết trong mua sắm, cung ứng thuốc và thiết bị y tế; bảo đảm các cơ sở khám, chữa bệnh công lập không thiếu vật tư, người bệnh được tiếp cận thuốc chất lượng với giá hợp lý.

Chính phủ cũng yêu cầu chuẩn bị chu đáo các hoạt động văn hóa, lễ hội cuối năm; bảo tồn, phát huy giá trị di sản gắn với phát triển du lịch và công nghiệp văn hóa. Đồng thời, theo dõi sát quan hệ lao động, tiền lương, tiền thưởng tại các khu công nghiệp, tăng cường kết nối việc làm phục vụ cao điểm sản xuất cuối năm.

Về thanh tra, phòng, chống tham nhũng, Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh ban hành kết luận đối với các cuộc thanh tra đã hoàn thành; xử lý tình trạng chồng chéo, trùng lặp trong thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp; đôn đốc thực hiện nghiêm các kết luận sau thanh tra...