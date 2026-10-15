Chính phủ Yemen thông báo về tình trạng của Thủ tướng và Nội các sau đòn tấn công bằng tên lửa

Một tên lửa siêu vượt âm do lực lượng Houthi phóng từ Yemen. Ảnh: THX/TTXVN

Theo Al Jazeera ngày 15/10, Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận xác nhận Thủ tướng và toàn bộ thành viên Nội các đều an toàn sau vụ tấn công bằng tên lửa nhằm vào Dinh Tổng thống Al-Maashiq ở thành phố Aden, nơi đặt trụ sở của chính phủ.

Trong bài đăng trên mạng xã hội cùng ngày, Bộ trưởng Thông tin Yemen Moammar Al-Eryani cáo buộc lực lượng Houthi đã phóng 5 tên lửa nhằm vào khu dinh tổng thống.

Trước đó, các phóng viên Al Jazeera tại Yemen đưa tin nhiều tiếng nổ đã vang lên gần Dinh Tổng thống Al-Maashiq trong ngày 15/10.

Lực lượng Houthi hiện chưa có phản hồi được xác minh đối với cáo buộc của Chính phủ Yemen.