Chính phủ Yemen phát động chiến dịch quân sự giành lại tất cả vùng đất do lực lượng Houthi kiểm soát

Lực lượng cứu hỏa đang dập tắt đám cháy sau cuộc không kích được cho là do Saudi Arabia thực hiện nhằm vào một nhà máy ở thủ đô Sana'a, hiện do lực lượng Houthi kiểm soát, của Yemen. (Nguồn: EPA)

Báo The Guardian dẫn lời Chủ tịch Hội đồng Tổng thống Yemen Rashad al-Alimi tuyên bố: “Hôm nay, tôi công bố bắt đầu các hoạt động quân sự nhằm giành lại những vùng lãnh thổ còn lại của nước Cộng hòa, đồng thời mở rộng quyền lực của nhà nước và các thể chế trên toàn bộ lãnh thổ quốc gia”.

Tuyên bố được đưa ra chỉ vài giờ sau khi lực lượng Houthi được cho là đã cắt tuyến đường tiếp tế quan trọng nối thành phố Taiz đang bị bao vây với Aden, thủ đô lâm thời của chính phủ Yemen.

Theo các nguồn tin an ninh, lực lượng Houthi đã kiểm soát khu vực Al-Safiya, cắt tuyến đường chính và chiếm một đồn cảnh sát, khiến giao thông trên tuyến này bị đình trệ. Ba nguồn tin quân sự Yemen cũng xác nhận lực lượng Houthi kiểm soát khu vực và tuyến đường tiếp tế nói trên.

Taiz hiện vẫn nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng chính phủ, nhưng từ lâu đã bị Houthi bao vây từ phía Bắc, Đông và Tây và là một trong những mặt trận chính của cuộc nội chiến kéo dài tại Yemen.

Theo các nguồn tin từ cả hai bên, giao tranh trong và xung quanh tỉnh Taiz trong 24 giờ qua khiến hơn 70 người thiệt mạng. Các nguồn tin thuộc chính phủ cho biết, 34 binh sĩ chính phủ thiệt mạng, trong đó 20 người ở khu vực giáp tỉnh Lahj. Trong khi đó, các nguồn tin quân sự Houthi cho biết, 39 tay súng của lực lượng này thiệt mạng trong các cuộc giao tranh tại Taiz và khu vực biên giới với Lahj.

Cùng ngày, người phát ngôn quân sự của Houthi Yahya Saree tuyên bố, lực lượng này đã phóng tên lửa đạn đạo và thiết bị bay không người lái nhằm vào các cơ sở của tập đoàn năng lượng Saudi Arabia Aramco tại thủ đô Riyadh và khu vực Khurais ở miền Đông Saudi Arabia, gây ra các đám cháy lớn. Lực lượng Houthi cho biết, đây là hành động đáp trả khoảng 50 cuộc không kích và tập kích bằng tên lửa của liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu nhằm vào Yemen trong 12 giờ trước đó. Saudi Arabia chưa xác nhận thông tin.

Kênh truyền hình Al-Masirah của lực lượng Houthi cũng đưa tin, các cuộc không kích của Saudi Arabia nhằm vào hai tỉnh miền Bắc Yemen là Al-Jawf và Saada đã khiến ít nhất 2 người bị thương.

Chiến dịch mới của chính phủ Yemen diễn ra trong bối cảnh Houthi gần đây đã mở rộng kiểm soát tại một số khu vực ven Biển Đỏ và xung quanh eo biển Bab al-Mandab, tuyến hàng hải quan trọng đối với vận tải quốc tế.