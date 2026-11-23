Sáng 23/11, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối tới các xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp xúc cử tri thành phố Hải Phòng sau kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XVI - Ảnh: CP

Giải quyết, xử lý những vấn đề thực tiễn, cấp bách, phát triển kinh tế - xã hội

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI được tiến hành ngay sau Hội nghị Trung ương lần thứ 4 với trọng tâm là công tác lập pháp; cụ thể hóa các chiến lược, quyết sách của Đảng; giải quyết, xử lý những vấn đề thực tiễn, cấp bách, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, mở rộng đối ngoại, phục vụ nhân dân, nâng cao đời sống người dân...

Thủ tướng nhấn mạnh một số kết quả nổi bật của Kỳ họp về xây dựng thể chế, bảo đảm tính thống nhất hệ thống chính sách, tạo chuyển biến rõ ràng trong môi trường phát triển và chất lượng phục vụ, trọng tâm là giải phóng, khơi thông nguồn lực, khuyến khích phát triển, nâng cao niềm tin của người dân, doanh nghiệp.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại sự kiện - Ảnh: CP

Cùng với đó, thông qua Kế hoạch phát triển KTXH năm 2027; hoàn thiện các quy định để khơi thông nguồn lực đất đai, bảo đảm công bằng, nâng cao khả năng tiếp cận nhà ở cho người dân; phân bổ, sử dụng nguồn lực chú trọng chất lượng, hiệu quả; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số phải trở thành động lực nâng cao năng suất nền kinh tế, đổi mới phương thức quản trị.

Đồng thời, tháo nút thắt về hạ tầng, tăng cường kết nối cho các vùng khó khăn ở Tây Nguyên, Tây Bắc, hành lang Đông - Tây với 3 dự án cao tốc; phát triển nhưng phải bảo đảm cuộc sống an ninh, an toàn cho người dân…

Thủ tướng nhấn mạnh một số kết quả nổi bật của Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI - Ảnh: CP

Huy động đủ nguồn lực rất lớn cho năm 2027

Thủ tướng cho biết, năm 2027 là năm bản lề tăng tốc, bứt phá, tạo đà, tạo thế và tạo lực mang tính quyết định đối với việc hoàn thành các mục tiêu của cả nhiệm kỳ.

Để đạt các mục tiêu phát triển KTXH năm 2027, Chính phủ sẽ tập trung chỉ đạo các giải pháp đồng bộ để huy động đủ nguồn lực rất lớn. Tập trung xây dựng kịch bản tăng trưởng từ sớm, giao nhiệm vụ, tiến độ cụ thể, chi tiết cho từng lĩnh vực, từng bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp nhà nước, điều chỉnh từng tháng phù hợp với tình hình, diễn biến.

Thủ tướng cho biết Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng nghiêm túc tổng hợp, phản ánh đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri tới Quốc hội, các cơ quan có thẩm quyền - Ảnh: CP

Trong đó, ưu tiên công nghiệp nền tảng, công nghiệp hỗ trợ, các ngành, lĩnh vực mới như năng lượng, vật liệu, điện tử, bán dẫn. Phát triển nông nghiệp công nghệ cao; liên kết sản xuất với chế biến sâu, tiêu thụ, xuất khẩu. Phát triển mạnh du lịch, logistics; kích cầu tiêu dùng; đa dạng hóa thị trường xuất khẩu.

Đẩy mạnh thương mại hóa kết quả nghiên cứu, đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số thành động lực chủ yếu cho tăng trưởng, đổi mới mô hình phát triển và thúc đẩy các ngành kinh tế mới, nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành của Chính phủ, các bộ ngành, địa phương, nâng cao năng lực, sức cạnh tranh, giảm chi phí cho doanh nghiệp và nền kinh tế.

Cùng với đó, Chính phủ tiếp tục củng cố vững chắc nền tảng vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Điều hành linh hoạt, chủ động, sát thực tiễn, đồng bộ hơn nữa giữa các chính sách kinh tế vĩ mô. Bảo đảm nguồn cung xăng, dầu, điện; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ các ngành, lĩnh vực để tiết giảm chi phí trung gian; bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu.

Cử tri thành phố Hải Phòng nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri - Ảnh:CP

Nêu rõ phát triển kinh tế phải gắn với tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm an sinh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, Thủ tướng cho biết Chính phủ sẽ tập trung triển khai hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận của Đảng, Quốc hội về phát triển văn hóa, giáo dục, đào tạo, y tế

Đồng thời, khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn, thi hành các luật, nghị quyết đã được Quốc hội thông qua, bảo đảm hiệu lực thi hành đồng bộ để luật có hiệu lực đi vào cuộc sống. Nâng cao năng lực tổ chức thực hiện, xác định rõ những việc cần làm, những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để thực hiện; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc.

Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ đặc biệt quan tâm và sẽ tiếp tục hoàn thiện quy định phân cấp, phân quyền và bố trí, phân bổ nguồn lực để địa phương, cấp cơ sở có điều kiện, năng lực thực hiện nhiệm vụ được phân cấp; xử lý triệt để những vướng mắc trong vận hành hệ thống kết nối, chia sẻ, đồng bộ dữ liệu với hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của các bộ ngành, địa phương.

Cử tri thành phố Hải Phòng nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri - Ảnh: CP

Ghi nhận trong thời gian qua, thành phố Hải Phòng đã phát huy tốt vai trò, vị thế, đạt nhiều kết quả tích cực, đóng góp quan trọng cho kết quả chung của cả nước; thời gian tới, Thủ tướng đề nghị Hải Phòng có giải pháp thúc đẩy hoàn thành và vượt mục tiêu đề ra đối với chỉ tiêu về GRDP quý IV, xuất khẩu, thu ngân sách, đầu tư công, chỉ số IIP, phát triển doanh nghiệp…

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc, nhất là đối với các lĩnh vực, doanh nghiệp, dự án có đóng góp lớn...

Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, tập trung phát triển hạ tầng liên vùng, tạo kết nối thuận tiện hệ thống cảng biển, sân bay; nâng cao năng lực logistics.

Nâng giá trị tạo ra trong nước từ công nghiệp và FDI; phát triển nhà cung ứng nội địa trong ngành điện tử, cơ khí chính xác, dịch vụ kỹ thuật cảng. Có giải pháp thúc đẩy khu vực tư nhân; hỗ trợ thủ tục chuyển đổi hộ kinh doanh.

Quan tâm, dành nguồn lực đầu tư cho lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, phát triển nhà ở xã hội, nhà cho thuê.