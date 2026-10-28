Chính phủ Việt Nam vinh dự đón nhận Giải thưởng Lãnh đạo Chính phủ tại Tuần lễ Số Quốc tế 2026

Quảng Ninh

Đến dự chương trình có Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân, đại diện lãnh đạo Hiệp hội Hệ thống Di động Toàn cầu (GSMA). Về phía thành phố Quảng Ninh có ông Nguyễn Văn Công , Phó Chủ tịch thành phố Quảng Ninh. Cùng đông đảo các chuyên gia, nhà khoa học, trưởng đoàn đại diện các tổ chức quốc tế đến từ nhiều quốc gia trên thế giới, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân phát biểu khai mạc hội nghị.

Các đại biểu chăm chú theo dõi chương trình khai mạc.

Phát biểu khai mạc sự kiện, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân nhấn mạnh: “Chủ đề năm nay phản ánh tầm nhìn chung và cam kết mạnh mẽ trong việc tận dụng sức mạnh công nghệ để định hình tương lai số bao trùm, an toàn và bền vững”.

“Trong kỷ nguyên số hóa, trí tuệ nhân tạo, hạ tầng 5G và các công nghệ chiến lược vừa là công cụ hỗ trợ vừa trở thành động lực cốt lõi thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và giải quyết các thách thức toàn cầu”.

“Việt Nam kiên định theo đuổi chiến lược phát triển dựa trên khoa học công nghệ, xem hợp tác quốc tế và chia sẻ tri thức là chìa khóa then chốt để làm chủ công nghệ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao”.

Chào mừng các đại biểu quốc tế và trong nước đến với thành phố bên bờ di sản, ông Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch thành phố Quảng Ninh bày tỏ niềm vinh dự khi địa phương được lựa chọn làm nơi đăng cai sự kiện tầm cỡ này.

Ông Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch thành phố Quảng Ninh phát biểu chào mừng các đại biểu tham dự.

Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh Quảng Ninh đang đứng trước những cơ hội lớn để bứt phá về kinh tế - xã hội, trong đó kinh tế số, hạ tầng thông minh và trí tuệ nhân tạo được xác định là những mũi nhọn chiến lược.

Địa phương cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, sẵn sàng đồng hành và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đối tác, doanh nghiệp trong và ngoài nước để triển khai hiệu quả các chương trình hợp tác công nghệ.

Điểm nhấn đặc biệt và xúc động trong phiên khai mạc là lễ trao Giải thưởng Lãnh đạo Chính phủ của Hiệp hội Hệ thống Di động Toàn cầu (GSMA năm 2026) cho Chính phủ Việt Nam.

Phát biểu tại lễ trao giải, đại diện lãnh đạo cấp cao của GSMA chia sẻ: Lần đầu tiên trong lịch sử giải thưởng, hội đồng giám khảo quốc tế đã đưa ra sự đồng thuận tuyệt đối cho đề cử của Việt Nam, ghi nhận một tầm nhìn chiến lược kết hợp hoàn hảo giữa chính sách quốc gia và hành động thực tiễn.

Đại diện lãnh đạo cấp cao của GSMA phát biểu tại hội nghị.

Vị đại diện GSMA giải thích thêm, Giải thưởng danh giá này không chỉ vinh danh những thành tựu đã đạt được mà còn khẳng định vai trò tiên phong của Việt Nam trong việc biến kết nối thành hạ tầng kinh tế số vững chắc.

Tuần lễ Số Quốc tế Việt Nam năm 2026 hứa hẹn sẽ tiếp tục mở ra những không gian đối thoại đa chiều, các diễn đàn hợp tác chuyên sâu giữa ASEAN với các đối tác lớn như EU, Australia và Trung Quốc. Sự kiện khẳng định vị thế ngày càng nâng cao của Việt Nam trên bản đồ công nghệ số toàn cầu đồng thời tạo động lực để Quảng Ninh và cả nước vững bước tiến vào kỷ nguyên thông minh, lấy sự thịnh vượng và hạnh phúc của nhân dân làm trung tâm của mọi sự phát triển.

Một số hình ảnh phóng viên ghi được tại lễ khai mạc:

Đông đảo đại biểu trong nước và quốc tế tham dự phiên thảo luận bàn tròn trong khuôn khổ Tuần lễ Số Quốc tế Việt Nam 2026 tại thành phố Quảng Ninh.

Trao Giải thưởng Lãnh đạo Chính phủ tại Tuần lễ Số Quốc tế 2026. Ảnh: CTV.

Các đại biểu Trung ương và TP Quảng Ninh.

Các đại biểu trẻ thảo luận ngoài lề hội nghị.

Khách mời và đại biểu trải nghiệm các giải pháp công nghệ số và ứng dụng AI tại không gian triển lãm bên lề sự kiện.

Lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương và đại biểu quốc tế chụp ảnh lưu niệm tại lễ khai mạc Tuần lễ Số Quốc tế Việt Nam 2026.