Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp về công tác chuẩn bị xây dựng dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2027 - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì nhiều cuộc họp then chốt về xây dựng chương trình hành động năm 2027, triển khai luật và nghị quyết của Quốc hội, tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, cũng như xây dựng Nghị quyết mới về các nguồn lực phát triển kinh tế.

Nhịp độ điều hành tiếp tục cho thấy sự chuyển dịch rõ rệt từ xử lý tình huống, giải quyết công việc trước mắt sang hoạch định chính sách có tầm nhìn dài hạn, thiết kế giải pháp mang tính hệ thống, đồng bộ, tích hợp thay vì phân tán; tinh thần gắn kết xây dựng với thi hành pháp luật, đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên quản trị nguồn lực, mở rộng không gian kinh tế và củng cố niềm tin thị trường.

Đổi mới mạnh mẽ với tầm nhìn dài hạn

Chiều 25/11, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp về công tác chuẩn bị xây dựng dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2027 gắn với triển khai các nhiệm vụ theo chương trình hành động thực hiện nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị đối với năm 2027.

Điểm đổi mới quan trọng là xây dựng nghị quyết, chương trình hành động năm 2027 của Chính phủ theo tinh thần tích hợp, "một chương trình thống nhất, một danh mục nhiệm vụ trọng tâm, một cơ chế theo dõi, đôn đốc và đánh giá kết quả", đồng thời sẽ liên tục cập nhật bảo đảm phù hợp với diễn biến, tình hình, bảo đảm hiệu quả cao nhất. Điều này tránh tình trạng có quá nhiều văn bản, danh mục, chương trình khác nhau về các nhiệm vụ trọng tâm trong năm, dẫn tới những phân tán và khó khăn trong kiểm soát thực thi.

Việc chuẩn bị và sẵn sàng cho năm 2027 cũng là chủ đề được quan tâm khi Thủ tướng cùng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XVI. Thủ tướng cho biết, để đạt các mục tiêu phát triển KTXH năm 2027, Chính phủ sẽ tập trung chỉ đạo các giải pháp đồng bộ để huy động đủ nguồn lực rất lớn.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại sự kiện tiếp xúc cử tri thành phố Hải Phòng sau Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XVI - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Đồng thời, tập trung xây dựng kịch bản tăng trưởng từ sớm, giao nhiệm vụ, tiến độ cụ thể, chi tiết cho từng lĩnh vực, từng bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp nhà nước. Chính phủ cũng sẽ tiếp tục củng cố vững chắc nền tảng vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm phát triển kinh tế phải gắn với tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm an sinh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Thể chế tiếp tục là một ưu tiên hàng đầu trong chương trình làm việc của Chính phủ, với cuộc họp về triển khai các luật, nghị quyết của Quốc hội và kết quả tổng rà soát, giải pháp xử lý tổng thể hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu tiếp tục phát huy tinh thần làm việc thời gian qua, để luật, nghị quyết đã được Quốc hội thông qua phải được tổ chức thi hành kịp thời, thống nhất, hiệu quả, gắn chặt xây dựng với thi hành pháp luật, bảo đảm tháo gỡ được khó khăn, đưa quy định vào cuộc sống, chuyển kết quả hoàn thiện thể chế thành động lực phát triển.

Khối lượng văn bản quy định chi tiết thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thời gian tới rất lớn; phải quyết tâm, phấn đấu ở mức cao nhất, không để nợ, chậm, bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Thủ tướng yêu cầu văn bản quy định chi tiết phải thể hiện đúng tinh thần cải cách của luật, đúng thẩm quyền và phạm vi được giao; không đặt thêm điều kiện, thủ tục trái quy định, làm giảm hiệu quả chính sách hoặc gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp.

Chính phủ thời gian qua đã rất quyết liệt phân cấp, phân quyền, cải cách rất mạnh mẽ thủ tục hành chính, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh và sẽ tiếp tục triển khai tinh thần này trên quy mô lớn, làm liên tục; khi còn bất kỳ điểm nghẽn cần tháo gỡ thì Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện triệt để, có hiệu quả.

Cũng trong tuần, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo Đề án xây dựng Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/1/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế.

Theo Thủ tướng, để tăng trưởng nhanh, bền vững, chúng ta không thể chỉ dựa vào các động lực truyền thống mà phải tiến hành những bước đi mạnh mẽ để đổi mới mô hình phát triển dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; nâng cao chất lượng quản trị, điều hành, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Thủ tướng nhấn mạnh, phải quán triệt tư duy chuyển mạnh từ "huy động nguồn lực" sang "quản trị nguồn lực quốc gia"; xác định cụ thể những điểm nghẽn để tháo gỡ, những nguồn lực có thể phát huy được ngay, những nguồn lực nào phải khơi thông để sử dụng; đề ra giải pháp, có quy hoạch, kế hoạch, lộ trình để huy động, phân bổ, sử dụng hiệu quả các nguồn lực truyền thống và tiếp cận các nguồn lực mới; phân bổ nguồn lực theo hiệu quả, năng suất, sức lan tỏa và kết quả đầu ra.

Cùng với đó, người đứng đầu Chính phủ đã tham dự những sự kiện tôn vinh truyền thống, quá khứ và có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của đất nước trong hiện tại và tương lai.

Tại chương trình kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam, Thủ tướng khẳng định năng lượng phải đi trước một bước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống nhân dân; phải lấy năng suất, giá trị gia tăng và năng lực tự chủ công nghệ làm thước đo phát triển, góp phần nâng cao vị thế và năng lực cạnh tranh của ngành Dầu khí Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Dự lễ kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành chứng khoán Việt Nam, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu nâng tầm chất lượng, phát huy hiệu quả thực chất và khẳng định vị thế quốc tế của thị trường chứng khoán Việt Nam; tạo đột phá về thể chế, lấy chất lượng môi trường đầu tư làm lợi thế cạnh tranh, đưa thị trường chứng khoán Việt Nam trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn chủ yếu của nền kinh tế, Việt Nam trở thành điểm đến tin cậy, hấp dẫn của các dòng vốn đầu tư quốc tế.

Tại sự kiện này, Thủ tướng đã chia sẻ thông tin được các nhà đầu tư đặc biệt quan tâm. Theo đó, liên quan đến đàm phán thuế với Hoa Kỳ, Việt Nam vừa qua đã đưa ra cam kết hết sức mạnh mẽ và đã cơ bản kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng với Hoa Kỳ. Hiện nay, hai bên đang hoàn tất các vấn đề kỹ thuật để ký kết và mức thuế áp dụng sẽ thấp hơn nhiều so với mức tối đa dự kiến mà phía Hoa Kỳ vừa công bố.

Tất cả những thông điệp này đã gửi đi tín hiệu tích cực, củng cố niềm tin của nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu chỉ đạo tại Lễ Kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành chứng khoán Việt Nam - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Dự lễ trao Huy hiệu Đảng tặng các đồng chí đảng viên lão thành tại Đảng bộ thành phố Hải Phòng, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá hoạt động này rất ý nghĩa, thiết thực, góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, bồi đắp niềm tin, sự tự hào, giáo dục truyền thống cách mạng. Trong giai đoạn hiện nay, những giá trị đạo đức cách mạng của các thế hệ đi trước càng trở nên quý báu.

"Sức mạnh và uy tín của Đảng ta bắt nguồn từ sự tiên phong, gương mẫu của từng đảng viên. Tinh thần tự soi, tự sửa, giữ vững phẩm chất người cách mạng kiên trung theo tư tưởng Hồ Chí Minh chính là cội nguồn sức mạnh bảo đảm cho Đảng ta trường tồn và phát triển", Thủ tướng phát biểu.

Đặt cạnh các nội dung điều hành kinh tế, thông điệp này nhấn mạnh quan điểm nhất quán của Đảng khẳng định hiệu quả của mọi chính sách rốt cuộc phụ thuộc vào con người, vào phẩm chất, đạo đức công vụ và tinh thần tự soi, tự sửa của đội ngũ cán bộ - khâu "then chốt của then chốt".

Thông điệp của Việt Nam qua 2 hội nghị cấp cao

Lĩnh vực đối ngoại tiếp tục ghi nhận những kết quả quan trọng, đặc biệt là việc tổ chức thành công Hội nghị Cấp cao hợp tác Campuchia – Lào – Myanmar – Việt Nam (CLMV) lần thứ 12 và Hội nghị cấp cao cơ chế hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mê Công (ACMECS) lần thứ 11 - sự kiện đa phương chính thức đầu tiên Việt Nam chủ trì tổ chức sau Đại hội XIV của Đảng.

Các nhà lãnh đạo cùng thống nhất nâng cao vai trò của hai cơ chế CLMV và ACMECS trong hợp tác khu vực, gia tăng khả năng tự cường, củng cố gắn kết giữa các nước, đưa tiểu vùng trở thành một không gian phát triển chung.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing, Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith, Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn và các trưởng đoàn tham dự Hội nghị CLMV lần thứ 12 - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng, khẳng định dấu ấn, vai trò chủ động, trách nhiệm trong việc thúc đẩy đồng thuận và tăng cường hợp tác giữa các nước thành viên. Chuyển hóa sự gắn kết, gần gũi giữa các nước Mekong trở thành lợi thế phát triển cho mỗi nước cũng như tạo thành sức mạnh tổng thể của cả tiểu vùng Mekong chính là tinh thần hợp tác mà Việt Nam mong muốn thúc đẩy.

Là chủ nhà Hội nghị Cấp cao CLMV lần thứ 12, Việt Nam đã cùng các nước thông qua Tuyên bố chung, lấy kết nối hạ tầng, kinh tế và con người làm trọng tâm. Điều đáng chú ý là các sáng kiến không dừng ở định hướng, mà kiến tạo cơ chế liên kết thực chất, với những việc cụ thể, người dân và doanh nghiệp thấy được, chạm tới lợi ích thiết thực của họ, đúng tinh thần "Chính phủ kiến tạo và hành động" mà Thủ tướng Lê Minh Hưng cam kết với nhân dân.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu khai mạc Hội nghị cấp cao CLMV lần thứ 12 - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Hội nghị nhất trí triển khai hai sáng kiến cụ thể do Việt Nam đề xuất. Thứ nhất là Hành lang cảng cạn thông minh; trên cơ sở tận dụng những cảng cạn, cảng biển, cửa khẩu bốn nước đã có, kết nối thành các tuyến ưu tiên và đẩy mạnh áp dụng thủ tục điện tử; giúp hàng hóa được thông quan ngay gần nơi sản xuất với tốc độ nhanh hơn, chi phí rẻ hơn.

Thứ hai là "Hành trình di sản CLMV". Bốn nước cùng chung dòng Mê Công và nhiều nét gần gũi về văn hóa, lịch sử, sẽ cùng làm tour xuyên biên giới, bước đầu nghiên cứu tuyến Tràng An – Bagan – Luang Prabang – Siem Reap, để du khách đến một nước có thể đi cả bốn nước.

Hội nghị cũng hoan nghênh Chương trình Học bổng CLMV 2.0 của Việt Nam dành cho Campuchia, Lào và Myanmar, mở rộng sang đào tạo bằng tiếng Anh, đào tạo sau đại học và đào tạo nghề.

Đồng thời, tại Hội nghị Cấp cao ACMECS lần thứ 11, Việt Nam đề xuất thương hiệu chung cho nông sản Mê Công. Trong bối cảnh tiểu vùng xuất khẩu nhiều nhưng chưa có thương hiệu mạnh; khi có thương hiệu chung, nông sản bán được giá hơn, nông dân hưởng lợi nhiều hơn.

Các sáng kiến đều được các nước ủng hộ, là bước đi thiết thực để bốn nước tiến tới cơ sở sản xuất chung, góp phần xây dựng thị trường thống nhất ASEAN.

Cũng trong dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón và có hội đàm rất hiệu quả với Thủ tướng Lào thăm chính thức Việt Nam; khẳng định Việt Nam luôn trân trọng sự ủng hộ, giúp đỡ chí tình của Lào và sẽ tiếp tục kề vai sát cánh, hỗ trợ Lào thực hiện các mục tiêu phát triển. Hai Thủ tướng thống nhất nhiều định hướng, giải pháp quan trọng để tiếp tục cụ thể hóa nội hàm "gắn kết chiến lược" giữa hai nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Hội nghị Cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady – Chao Phraya – Mekong (ACMECS) lần thứ 11 - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng đã có các cuộc gặp với Thủ tướng Campuchia và Tổng Thư ký ASEAN nhân dịp tham dự các Hội nghị cấp cao CLMV và ACMECS; tiếp Cao ủy Thương mại và An ninh kinh tế của Liên minh châu Âu (EU), các Bộ trưởng, Trưởng đoàn các nước thành viên Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) nhân dịp Hội nghị Hội đồng CPTPP lần thứ 11.

Nhìn tổng thể, các hoạt động đối ngoại dày đặc trong tuần của lãnh đạo Chính phủ vừa góp phần vun đắp các quan hệ láng giềng, truyền thống, gần gũi, vừa mở rộng quan hệ với các thị trường và khuôn khổ hợp tác kinh tế có tiêu chuẩn cao hàng đầu thế giới.

Tiếp tục đẩy mạnh phát triển hạ tầng chiến lược

Theo các lĩnh vực công tác, về hạ tầng, sự kiện rất đáng chú ý tuần qua là cuộc họp của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, với yêu cầu khi đưa vào khai thác phải đáp ứng các tiêu chí sáng, xanh, sạch, đẹp và tuyệt đối an toàn.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chủ trì cuộc họp về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Trong khi đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ khởi công đồng thời dự án đầu tư xây dựng bến cảng số 9, 10, 11 và 12 - Khu bến Lạch Huyện và dự án nhà máy chế tạo vật liệu tinh khiết ứng dụng trong công nghiệp công nghệ cao từ nguyên liệu tổng đất hiếm sạch tại Khu công nghiệp và Khu phi thuế quan Xuân Cầu (Hải Phòng).

Tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam và Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026 là chuỗi hoạt động quan trọng trong tuần qua của lãnh đạo Chính phủ. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự sự kiện này tại Cần Thơ, trong khi Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang tham dự tại Thái Nguyên, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà tham dự tại Lào Cai, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tham dự tại Lai Châu, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng tham dự tại tỉnh Quảng Ngãi.

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Sự phối hợp chặt chẽ giữa Thủ tướng và các Phó Thủ tướng, từ nghị trường, phòng họp đến thực địa và cơ sở, đang tạo ra sự đồng bộ trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện, giúp Chính phủ giữ vững nhịp độ hành động quyết liệt cho chặng cuối năm 2026 và sẵn sàng bứt phá trong năm 2027.