Chính phủ trình Quốc hội điều chỉnh hơn 40km² đất từ Phú Thọ về Hà Nội

Quang cảnh phiên họp chiều 11/11

Chiều 11/11, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải trình Quốc hội tờ trình về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ, phương án điều chỉnh địa giới đã được Bộ Chính trị thống nhất về chủ trương; đồng thời nhận được sự đồng thuận, thống nhất rất cao của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân 2 địa phương.

“Việc điều chỉnh địa giới không chỉ nhằm bảo đảm thực hiện quản lý đồng bộ, xuyên suốt đối với Vườn quốc gia Ba Vì mà còn mang lại lợi ích phát triển lâu dài cho vùng Thủ đô và cả nước”, Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải trình tờ trình về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ

Đề cập phương án, Bộ trưởng cho biết Chính phủ đề xuất điều chỉnh 40,06 km² diện tích tự nhiên (gồm 25,29 km² thuộc Vườn quốc gia Ba Vì và 14,77 km² vùng đệm), quy mô dân số 1.057 người của tỉnh Phú Thọ về thành phố Hà Nội quản lý.

Theo tờ trình của Chính phủ, 40,06 km² này có 21,71 km² của xã Thịnh Minh, 7,42 km² của xã Lương Sơn và 10,93 km² của phường Kỳ Sơn.

Sau khi điều chỉnh, thành phố Hà Nội có 3.399,90 km² diện tích tự nhiên, quy mô dân số 8.808.582 người. Tỉnh Phú Thọ có 9.306,64 km² diện tích tự nhiên, quy mô dân số 4.021.581 người.

“Cả 2 tỉnh, thành phố không thay đổi số lượng đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc”, Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhấn mạnh.

Cùng với đó, 2 địa phương giữ nguyên trụ sở, tổ chức bộ máy của chính quyền địa phương các cấp; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cơ bản giữ ổn định.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ khẳng định hồ sơ và trình tự, thủ tục lập hồ sơ Đề án được thực hiện theo đúng quy định của Đảng và pháp luật.

UBND 2 địa phương đã xây dựng Đề án và lấy ý kiến Nhân dân đạt tỷ lệ đồng thuận cao (TP Hà Nội đạt tỷ lệ 94,97% và tỉnh Phú Thọ đạt tỷ lệ 97,10%).

Chính phủ đề nghị Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ tại kỳ họp này, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2027.

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu cho biết cơ quan thẩm tra tán thành sự cần thiết điều chỉnh địa giới hành chính giữa Hà Nội và Phú Thọ.

Theo Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, đề án đã được Bộ Chính trị đồng ý về chủ trương; trình tự, thủ tục xây dựng bảo đảm quy định pháp luật. Việc lấy ý kiến cử tri và Hội đồng nhân dân tại các đơn vị hành chính chịu ảnh hưởng trực tiếp đều đạt tỷ lệ tán thành cao. Hồ sơ đề án đầy đủ, đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu

Cơ quan thẩm tra cũng đánh giá phương án điều chỉnh đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. Riêng yêu cầu phù hợp với quy hoạch, Bộ Chính trị đã đề nghị rà soát, điều chỉnh các quy hoạch liên quan của Hà Nội và Phú Thọ sau khi Quốc hội thông qua nghị quyết.

Trên cơ sở đó, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị chính quyền hai địa phương khẩn trương rà soát, điều chỉnh quy hoạch sau khi nghị quyết có hiệu lực. Đồng thời, Chính phủ cần chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương xác định chính xác diện tích tự nhiên của các đơn vị hành chính cấp xã và công bố công khai, phục vụ công tác quản lý nhà nước.

Ủy ban Pháp luật và Tư pháp kiến nghị Quốc hội xem xét, thông qua nghị quyết về điều chỉnh địa giới hành chính giữa Hà Nội và Phú Thọ; đồng thời đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát, chỉnh lý dự thảo để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất và chính xác trước khi ban hành.