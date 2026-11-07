Chính phủ trình Quốc hội đầu tư 162.393 tỷ đồng làm 3 dự án đường bộ cao tốc

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết việc đầu tư các tuyến cao tốc nhằm cụ thể hóa chủ trương, định hướng của Đảng về phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, trong đó có mục tiêu đến năm 2030 đưa vào sử dụng trên 5.000km đường bộ cao tốc.

Bên cạnh đó, Nghị quyết số 27 của Trung ương định hướng đầu tư các tuyến Hà Nội-Phú Thọ- Sơn La-Điện Biên, Bảo Hà-Lai Châu và các tuyến đường kết nối Đông-Tây. Thông báo số 127 và số 222 của Văn phòng Trung ương ngày 11/6/2025 cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ đầu tư các tuyến Mộc Châu-Sơn La-Điện Biên và Quảng Ngãi-Kon Tum.

Hiện nay, các quốc lộ kết nối Sơn La, Lai Châu, Quảng Ngãi với các trung tâm kinh tế vùng có quy mô nhỏ, tiêu chuẩn thấp, thường xuyên xảy ra sạt lở vào mùa mưa lũ. Khi các tuyến cao tốc được đầu tư, thời gian di chuyển dự kiến giảm khoảng 50-60% so với đi trên quốc lộ, tạo thuận lợi cho giao thương và thu hút đầu tư.

Một đoạn cao tốc Quảng Ngãi-Hoài Nhơn - Ảnh: TTXVN

Việc triển khai ba dự án cũng góp phần tháo gỡ điểm nghẽn, hoàn thiện mạng lưới đường bộ cao tốc theo quy hoạch. Trong đó, tuyến Bảo Hà-Lai Châu góp phần bảo đảm hệ thống cao tốc bao phủ 34/34 địa phương trên cả nước. Tuyến Mộc Châu-Sơn La-Điện Biên kết nối các đoạn cao tốc liền kề, hướng tới nối thông tuyến Hà Nội-Phú Thọ-Sơn La-Điện Biên vào năm 2030-2031, đồng thời tăng cường kết nối với tuyến đường bộ xuyên Á AH13 và ASEAN.

Tuyến Quảng Ngãi-Kon Tum hình thành trục giao thông Đông-Tây, kết nối cao tốc Bắc-Nam phía Đông với phía Tây, liên kết Tây Nguyên với hệ thống cảng biển phía Đông.

Theo Chính phủ, các tuyến cao tốc còn có ý nghĩa trong thu hẹp khoảng cách phát triển vùng miền, hỗ trợ giảm nghèo tại các địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số. Tỷ lệ hộ nghèo tại Sơn La là 9,37%, đứng thứ 5; Lai Châu là 17,24%, đứng thứ hai toàn quốc.

Hạ tầng giao thông được cải thiện sẽ tạo không gian phát triển mới, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy đô thị hóa, hình thành các khu đô thị, khu công nghiệp, thương mại, dịch vụ dọc tuyến. Các dự án cũng góp phần thúc đẩy giao thương quốc tế thông qua các cửa khẩu Tây Trang, Chiềng Khương, Lóng Sập, Ma Lù Thàng và Bờ Y.

Ngoài mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, các tuyến đường còn góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ biên giới. Việc đầu tư sẽ tạo thêm các trục giao thông cơ động chiến lược, phục vụ cứu hộ, cứu nạn, ứng phó thiên tai và các tình huống khẩn cấp.