Chính phủ trình Quốc hội đánh thuế đất bỏ hoang cao gấp 7 lần

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày tờ trình dự án luật sửa đổi 3 luật về thuế thu nhập. Ảnh: Quochoi.

Sáng 23/10, thừa ủy quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn đã trình Quốc hội dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và Luật Thuế thu nhập cá nhân

Đề xuất đánh thuế 0,2% với đất bỏ hoang

Theo Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn, trong lần sửa đổi này dự thảo luật bổ sung quy định áp dụng thuế suất 0,2% đối với đất bỏ hoang, đất không đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng.

“Đây là mức thuế suất cao nhất tại luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp hiện hành, tương đương với thuế suất đối với đất lấn chiếm và gấp 7 lần đất ở trong hạn mức. Đất bỏ hoang, đất không đưa vào sử dụng, đất chậm đưa vào sử dụng được xác định theo quy định của pháp luật về đất đai”, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết thêm.

Đề xuất được đưa ra nhằm thực hiện chủ trương tại Nghị quyết 21. Nếu được thông qua, quy định sẽ bổ sung một công cụ tài chính để thúc đẩy việc đưa đất vào sử dụng, thay vì để đất bỏ hoang hoặc chậm triển khai.

Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra cho rằng dự thảo vẫn cần làm rõ một số vấn đề trước khi chính sách có thể triển khai trên thực tế.

Đất bỏ hoang, đất không đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng sẽ bị đánh thuế cao gấp 7 lần đất ở trong hạn mức. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo đó, Ủy ban Kinh tế và Tài chính cơ bản tán thành đề xuất đánh thuế với đất bỏ hoang, đất không đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng. Dù vậy, cơ quan này đề nghị Chính phủ làm rõ mối quan hệ giữa mức thuế suất 0,2% được đề xuất và mức 0,15% đang áp dụng đối với đất chưa sử dụng theo quy định hiện hành.

Bên cạnh đó, dự thảo Luật Đất đai sửa đổi mới đề cập khái niệm đất bỏ hoang, chưa làm rõ khái niệm đất không đưa vào sử dụng và đất chậm đưa vào sử dụng. Trong khi đó, pháp luật về đất đai cũng có quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tăng thêm đối với dự án chậm đưa đất vào sử dụng.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi đề nghị Chính phủ thống nhất khái niệm, tiêu chí giữa các luật, tránh trùng lặp nghĩa vụ tài chính đối với cùng một trường hợp. Đồng thời, cần quy định rõ trách nhiệm xác định, công bố và chia sẻ thông tin với cơ quan thuế để bảo đảm tính khả thi.

Bổ sung nhiều quy định miễn thuế thu nhập cho doanh nghiệp, cá nhân

Bên cạnh đề xuất đánh thuế đất bỏ hoang, dự thảo luật cũng bổ sung nhiều chính sách miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Cụ thể, Chính phủ đề xuất miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ sở giáo dục hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, không phân biệt công lập hay tư thục, nhằm thực hiện chủ trương tại Nghị quyết 71.

Một đề xuất khác là miễn thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ hoạt động cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục và cơ sở khám chữa bệnh.

Theo Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn, chính sách này nhằm giảm chi phí cho doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh, khuyến khích hình thành các cơ sở cung cấp suất ăn quy mô lớn, tuân thủ quy định về an toàn thực phẩm. Qua đó, Chính phủ kỳ vọng góp phần giảm chi phí cho người học và người bệnh.

Đề xuất miễn thuế cũng áp dụng với doanh nghiệp cung cấp suất ăn đang nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu.

Tuy nhiên, chính sách miễn thuế đối với hoạt động cung cấp suất ăn chưa nhận được sự đồng thuận của đa số ý kiến trong Ủy ban Kinh tế và Tài chính.

Theo cơ quan thẩm tra, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân là các loại thuế trực thu. Do đó, miễn thuế chưa chắc giúp giá suất ăn giảm nếu không có cơ chế bảo đảm lợi ích được chuyển trực tiếp đến học sinh, sinh viên và người bệnh.

Ủy ban cũng cho rằng an toàn thực phẩm là yêu cầu chung đối với các cơ sở cung cấp dịch vụ ăn uống, vốn đã được kiểm soát bằng các công cụ quản lý chuyên ngành. Việc miễn thuế với cả doanh nghiệp nộp thuế theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu cũng chưa thống nhất với mục tiêu khuyến khích sử dụng hóa đơn, chứng từ.

Ngoài ra, việc xác định phần thu nhập được miễn thuế có thể gặp khó khăn do nhiều doanh nghiệp, cá nhân cung cấp suất ăn cho nhiều nhóm khách hàng khác nhau.

Với thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, dự thảo đề xuất miễn thuế đối với đất sử dụng cho hoạt động của các cơ sở giáo dục. Đồng thời, người dân tộc thiểu số tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được đề xuất miễn thuế đối với đất ở trong hạn mức theo quy định của Chính phủ.

Đối với chính sách miễn thuế đất phi nông nghiệp đối với đất sử dụng vào mục đích giáo dục đào tạo, Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị Chính phủ làm rõ phạm vi áp dụng.

Theo cơ quan thẩm tra, Nghị quyết 71 đề cập giải pháp giảm tiền thuê đất đối với các cơ sở giáo dục trong nước, trong khi dự thảo luật đề xuất miễn thuế đất cho tất cả cơ sở giáo dục, kể cả cơ sở có vốn đầu tư nước ngoài.