Chính phủ triển khai chương trình hành động về công tác người Việt Nam ở nước ngoài

Ban hành kèm theo Nghị quyết này Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Chương trình hành động nhằm mục tiêu tổ chức thể chế hóa và triển khai thực hiện đầy đủ, đồng bộ, hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra tại Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài; xác định rõ nhiệm vụ cụ thể, làm căn cứ để các bộ, ngành, địa phương xây dựng Kế hoạch hành động, tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết bảo đảm thực hiện đầy đủ, đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong giai đoạn 2026 - 2031.

Bà Phan Thị Quỳnh Trang (thứ ba, bên phải), Chủ tịch Hội đồng Văn hóa Giáo dục Canada-Việt Nam (CVCEC), cùng một số đại diện của Nhóm Tuổi trẻ Việt tham dự sự kiện giới thiệu văn hóa Việt Nam tới bạn bè Canada và quốc tế tại Toronto, Canada. Ảnh: Hà Linh/TTXVN

7 nhiệm vụ trọng tâm

Nhằm đạt được mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 23-NQ/TW, Chương trình hành động nêu rõ, trong thời gian tới, bên cạnh các nhiệm vụ thường xuyên, các bộ, ngành, địa phương cần cụ thể hóa và quyết liệt tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ.

Cụ thể là tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức về công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Các bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm tuyên truyền, xây dựng chương trình hành động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; lồng ghép nội dung công tác người Việt Nam ở nước ngoài vào chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển của từng ngành, lĩnh vực, địa phương.

Việc triển khai phải gắn với trách nhiệm của người đứng đầu, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Bộ Ngoại giao chủ trì tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết và Chương trình hành động, tăng cường công tác cộng đồng, đối ngoại nhân dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của kiều bào....

Cùng với đó, hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo thuận lợi để kiều bào phát huy tiềm năng, thế mạnh và đóng góp cho đất nước. Chương trình đặt ra yêu cầu rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến quốc tịch, xuất nhập cảnh, cư trú, nhà ở, đất đai, đầu tư, sở hữu tài sản, lao động, khoa học và công nghệ; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến.

Các cơ quan chức năng nghiên cứu cơ chế phù hợp để thu hút chuyên gia, trí thức, nhà khoa học, doanh nhân, văn nghệ sĩ và thế hệ trẻ người Việt Nam ở nước ngoài tham gia các lĩnh vực ưu tiên phát triển. Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các cơ quan liên quan được giao những nhiệm vụ cụ thể theo lĩnh vực phụ trách...

Xây dựng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đoàn kết, phát triển, tích cực hướng về quê hương, đất nước. Các bộ, ngành, địa phương chủ động kết nối với kiều bào có nguồn gốc từ địa phương mình, tạo điều kiện để đồng bào tham gia đầu tư, kinh doanh, nghiên cứu khoa học, giáo dục, văn hóa, từ thiện và các hoạt động phát triển địa phương.

Bộ Ngoại giao chủ trì triển khai các giải pháp hỗ trợ cộng đồng ổn định cuộc sống, nâng cao địa vị pháp lý, hội nhập sâu rộng vào xã hội sở tại, đồng thời duy trì sự gắn bó với quê hương. Chương trình cũng chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động của các hội đoàn, phát huy vai trò của lực lượng nòng cốt và thế hệ trẻ, tăng cường đại đoàn kết toàn dân tộc, hòa hợp dân tộc, nâng cao hiệu quả bảo hộ công dân và xây dựng cơ chế cảnh báo sớm, ứng phó với các tình huống khẩn cấp tại địa bàn có đông người Việt Nam sinh sống...

Phát huy hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ phát triển nhanh, bền vững và bảo vệ Tổ quốc. Đây là nhóm nhiệm vụ quan trọng nhằm tăng cường kết nối nguồn lực kiều bào với nhu cầu phát triển trong nước. Chương trình chú trọng xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu về người Việt Nam ở nước ngoài; phát triển mạng lưới chuyên gia, trí thức, nhà khoa học, doanh nhân và nhân tài người Việt Nam trên toàn cầu.

Các lĩnh vực ưu tiên gồm trí tuệ nhân tạo, công nghiệp bán dẫn, công nghệ sinh học, chuyển đổi số, năng lượng mới, vật liệu mới và các ngành công nghệ chiến lược. Đồng thời, tăng cường kết nối mạng lưới doanh nhân, doanh nghiệp kiều bào với các cơ quan, tổ chức, địa phương và doanh nghiệp trong nước; thúc đẩy hợp tác khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, đầu tư, thương mại và sự tham gia của kiều bào vào các chương trình, dự án phát triển đất nước. Chương trình cũng khuyến khích, hỗ trợ người Việt Nam có năng lực tham gia các tổ chức quốc tế và cơ chế hợp tác khu vực, quốc tế...

Phát huy vai trò của kiều bào trong gìn giữ tiếng Việt, bản sắc văn hóa dân tộc và tăng cường gắn kết với quê hương. Các nhiệm vụ tập trung vào hỗ trợ dạy và học tiếng Việt, xây dựng giáo trình, học liệu số, nền tảng học trực tuyến, đào tạo giáo viên và tình nguyện viên; thúc đẩy đưa tiếng Việt vào chương trình giáo dục tại các địa bàn có đông người Việt Nam sinh sống.

Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao xây dựng, tổ chức thực hiện Chương trình quốc gia về tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2026-2031. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì các chương trình bảo tồn, quảng bá văn hóa Việt Nam, phát triển thư viện số, kho dữ liệu số về lịch sử, văn hóa và ngôn ngữ.

Bộ Ngoại giao tiếp tục triển khai các hoạt động như Xuân Quê hương, Trại hè Việt Nam, chương trình thăm Trường Sa, Nhà giàn DK1 và Ngày Tôn vinh tiếng Việt, đặc biệt quan tâm kết nối thế hệ trẻ với cội nguồn dân tộc...

Phát huy vai trò chủ thể của người Việt Nam ở nước ngoài trong công tác thông tin, tuyên truyền. Chương trình yêu cầu tăng cường cung cấp thông tin chính thống, khách quan, chính xác, kịp thời về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đường lối đối ngoại, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những thành tựu của đất nước.

Các cơ quan chức năng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, truyền thông đa phương tiện; phát triển mạng lưới cộng tác viên, chuyên gia, trí thức, doanh nhân, văn nghệ sĩ và người có ảnh hưởng trong cộng đồng tham gia quảng bá hình ảnh Việt Nam.

Qua đó, khuyến khích kiều bào chủ động xây dựng, chia sẻ nội dung tích cực về đất nước, góp phần tăng cường giao lưu văn hóa, đối ngoại nhân dân, mở rộng thị trường, thu hút khách du lịch và nâng cao vị thế, sức mạnh mềm quốc gia...

Kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường phối hợp và bảo đảm nguồn lực cho công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Các bộ, ngành, địa phương tăng cường phối hợp liên ngành, ứng dụng công nghệ số và phân tích dữ liệu trong quản lý, dự báo, kết nối và phát huy nguồn lực kiều bào.

Bộ Ngoại giao tiếp tục kiện toàn tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công tác tham mưu, công tác cộng đồng và bảo hộ công dân tại các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Bộ Nội vụ phối hợp rà soát các quy định về tổ chức bộ máy, biên chế và vị trí việc làm; Bộ Tài chính chủ trì phối hợp bố trí kinh phí thực hiện theo quy định...

Phân công rõ trách nhiệm

Để bảo đảm Chương trình hành động được triển khai đồng bộ, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình hoặc kế hoạch hành động trong quý IV/2026. Các cơ quan, địa phương định kỳ trước ngày 30/11 hằng năm đánh giá tình hình, kết quả thực hiện và gửi Bộ Ngoại giao tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Ngoại giao là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Chương trình hành động; chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh; định kỳ báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tình hình và kết quả thực hiện; triển khai sơ kết Chương trình hành động vào cuối năm 2028 và tổng kết trong năm 2030.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan bố trí kinh phí thực hiện Chương trình hành động theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

UBND các tỉnh, thành phố căn cứ yêu cầu nhiệm vụ và tình hình địa phương, chỉ đạo, phân công các cơ quan chuyên môn, đơn vị và UBND cấp xã/phường thực hiện các nhiệm vụ phù hợp với chức năng, thẩm quyền. Trong quá trình thực hiện, trường hợp cần sửa đổi, bổ sung những nội dung cụ thể của Chương trình hành động, các bộ, ngành, địa phương chủ động đề xuất, gửi Bộ Ngoại giao để tổng hợp, báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Chương trình hành động này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành (ngày 26/10/2026).