Chính phủ tiếp tục kéo dài thời hạn ưu đãi thuế với xăng, dầu đến hết năm 2026

Kéo dài thời hạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế BVMT, thuế GTGT đối với xăng, dầu đến hết năm 2026

Theo Nghị quyết, Chính phủ kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 25/2026/NQ-CP ngày 30/4/2026 và Nghị định số 72/2026/NĐ-CP ngày 9/3/2026 đến hết ngày 31/12/2026.

Đồng thời, kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 19/2026/QH16 ngày 12/4/2026 của Quốc hội đến hết ngày 31/12/2026 đối với thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng quy định tại Điều 1 và Điều 2 của Nghị quyết này.

Đối với thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, việc áp dụng thực hiện theo quy định của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 66/2025/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Nghị quyết cũng quy định, trường hợp cần điều chỉnh thời gian có hiệu lực, theo hướng rút ngắn hoặc kéo dài, để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh năng lượng, ổn định thị trường xăng, dầu, Bộ Công Thương có ý kiến đề xuất gửi Bộ Tài chính để trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Theo Bộ Tài chính, việc kéo dài thời hạn áp dụng các chính sách thuế đối với xăng, dầu đến hết năm 2026 được xem xét trong bối cảnh giá xăng dầu thế giới, khu vực và trong nước có nhiều diễn biến; tình hình xung đột tại Trung Đông có những diễn biến mới, cùng với yêu cầu kiểm soát lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Việc tiếp tục áp dụng chính sách thuế được đánh giá sẽ góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và hỗ trợ phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh đó, chính sách này tiếp tục tạo điều kiện để các doanh nghiệp đa dạng hóa nguồn cung xăng, dầu và nguyên liệu sản xuất xăng, dầu, qua đó giảm rủi ro phụ thuộc vào một số thị trường nhập khẩu truyền thống, bảo đảm nguồn cung xăng, dầu cho thị trường trong nước trong mọi tình huống.

Theo Nghị định số 72/2026/NĐ-CP, giảm thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi từ 10% xuống 0% đối với xăng động cơ không pha chì (các mã HS 2710.12.21 - Chưa pha chế); 2710.12.22 - Pha chế với ethanol; 2710.12.24 - Chưa pha chế; 2710.12.25 - Pha chế với ethanol) và các nguyên liệu pha chế xăng như naphtha, reformate (mã HS 2710.12.80).

Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi cũng được giảm từ 7% xuống 0% đối với các mặt hàng nhiên liệu diesel, dầu nhiên liệu, nhiên liệu động cơ máy bay và kerosine.

Ngoài ra, một số nguyên liệu hóa dầu như xylen, condensate, p-xylen được giảm thuế từ 3% xuống 0%, còn hydrocarbon mạch vòng loại khác giảm từ 2% xuống 0%.

Nghị định 72/2026/NĐ-CP có hiệu lực kể từ 09/03/2026 đến ngày 30/04/2026.

Tiếp đó, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 25/2026/NQ-CP kéo dài thời hạn áp dụng của Nghị định số 72/2026/NĐ-CP đến hết ngày 30/6/2026.

Tại Nghị quyết số 34/2026/NQ-CP, Chính phủ quyết nghị kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 25/2026/NQ-CP và Nghị định số 72/2026/NĐ-CP đến hết ngày 30/9/2026.