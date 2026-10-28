Chính phủ Thụy Điển hạn chế ChatGPT và Claude vì lo ngại an ninh dữ liệu

Ngày 26/10, Chính phủ Thụy Điển đã chính thức chặn quyền truy cập vào phiên bản trình duyệt của hai nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) ChatGPT và Claude trên máy tính công vụ, nhằm hạn chế nguy cơ rò rỉ thông tin nhạy cảm và tăng cường bảo mật dữ liệu.

Quyết định được đưa ra sau cuộc rà soát hoạt động sử dụng các công cụ AI tại Cơ quan Giao thông Vận tải Thụy Điển vào đầu năm nay. Kết quả cho thấy một số trường hợp sử dụng các nền tảng AI trong quá trình thực hiện công vụ được đánh giá là không phù hợp, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ mất an toàn thông tin.

Chính phủ Thụy Điển chặn ChatGPT và Claude vì lo ngại về an ninh dữ liệu.

Giới chức Thụy Điển cảnh báo rằng việc nhập dữ liệu nhạy cảm vào các mô hình AI khi chưa có thỏa thuận cụ thể về bảo vệ và bảo mật thông tin có thể khiến dữ liệu bị lưu trữ, thậm chí bị sử dụng để huấn luyện các mô hình này.

Ông Mikael Wettercrantz, Giám đốc phụ trách chuyển đổi số tại Văn phòng Chính phủ Thụy Điển, nhấn mạnh rằng việc sử dụng các nền tảng công nghệ nằm ngoài phạm vi quản lý và kiểm soát của cơ quan chức năng có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với an ninh thông tin.

Tuy nhiên, quyết định trên không đồng nghĩa với việc cấm hoàn toàn việc sử dụng AI trong công tác. Nhân viên các cơ quan chính phủ vẫn có thể ứng dụng công nghệ này để hỗ trợ công việc, song phải tuân thủ các biện pháp kiểm soát an ninh chặt chẽ hơn.

Theo quy định mới, chỉ một số ít nhân viên được phép tiếp tục sử dụng ChatGPT và Claude thông qua nền tảng trợ lý AI chuyên biệt do giới chức Thụy Điển phát triển, thay vì truy cập trực tiếp qua trình duyệt như trước đây.

Theo Đài Phát thanh công cộng Thụy Điển (Sveriges Radio), Cơ quan Thuế Thụy Điển và Cơ quan Quốc gia về Chăm sóc tại các Cơ sở Giáo dưỡng cũng đã triển khai các biện pháp hạn chế việc sử dụng ChatGPT và Claude. Trong khi đó, Cơ quan Thi hành án Thụy Điển đang tiến hành rà soát để xem xét áp dụng các biện pháp tương tự.