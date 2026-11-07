Chính phủ thông tin về biên chế, vị trí việc làm và chính sách tiền lương

Nội dung trên được nêu tại báo cáo của Chính phủ về việc tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội thảo luận về kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027; dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027.

Chính phủ cho biết sẽ hoàn thành việc rà soát vị trí việc làm trong quý IV/2026.

Hoàn thành rà soát vị trí việc làm trong quý IV/2026

Về vị trí việc làm, theo Nghị định 361/2025 của Chính phủ (quy định về vị trí việc làm công chức), chậm nhất đến ngày 1/7/2026, các bộ, ngành, UBND cấp tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện và ban hành quyết định phê duyệt vị trí việc làm của cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý.

Theo Chính phủ, đến thời điểm này, về cơ bản, các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành phố đã phê duyệt vị trí việc làm của các cơ quan, tổ chức, địa phương thuộc phạm vi quản lý.

Trong khi đó, Nghị định 232/2026 của Chính phủ (quy định về vị trí việc làm viên chức) thì chậm nhất đến ngày 1/7/2027, các bộ, UBND cấp tỉnh và cơ quan, đơn vị được phân cấp, ủy quyền phê duyệt vị trí việc làm phải ban hành quyết định phê duyệt vị trí việc làm viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý.

Trong thời gian cơ quan, đơn vị có thẩm quyền chưa ban hành quyết định phê duyệt vị trí việc làm viên chức theo quy định thì các quyết định phê duyệt vị trí việc làm ban hành trước đó được tiếp tục áp dụng trong quá trình tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Chính phủ cho biết, hiện các đơn vị sự nghiệp thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh và cấp xã đang triển khai xác định vị trí việc làm theo quy định mới.

Đáng chú ý, ngày 17/10/2026, Bộ Chính trị ban hành Kết luận 107 về rà soát, hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế thuộc phạm vi quản lý của Chính phủ. Tiếp đó, ngày 19/10/2026, Ban Tổ chức Trung ương ban hành Hướng dẫn 07 về rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế trong hệ thống chính trị.

Thực hiện các văn bản này, các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành phố đang triển khai rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, dự kiến hoàn thành trong quý IV/2026.

Nghiên cứu, đề xuất chính sách tiền lương mới

Về giao biên chế năm 2026, Chính phủ cho biết, ngày 2/6/2026, Bộ Chính trị ban hành Quyết định 185-QĐ/TW giao biên chế cho các tỉnh, thành phố.

Trên cơ sở đó, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành các quyết định giao biên chế cho từng địa phương. Các cơ quan có thẩm quyền ở địa phương cũng đã ban hành quyết định giao biên chế đối với từng cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

Đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, Bộ Chính trị ban hành Quyết định 191 về giao biên chế năm 2026 cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Chính phủ.

Ngày 3/10/2026, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ ban hành Quyết định 420 về biên chế các cơ quan này đến hết năm 2026. Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ký ban hành 15 quyết định giao biên chế đến hết năm 2026 đối với từng bộ, cơ quan ngang bộ.

Đối với biên chế giai đoạn 2027-2031, thực hiện Kết luận 107 của Bộ Chính trị, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Nội vụ phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế trong hệ thống chính trị.

Theo báo cáo của Chính phủ, dự kiến trong quý IV/2026, Ban Tổ chức Trung ương sẽ báo cáo Bộ Chính trị về phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 của hệ thống chính trị.

Liên quan đến tiền lương và phụ cấp, Chính phủ cho biết đã triển khai các nhiệm vụ được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao.

Theo đó, Chính phủ đã ban hành 3 nghị định và Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành 3 thông tư nhằm kịp thời thực hiện một số loại phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sau sắp xếp tổ chức bộ máy, tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.

Chính phủ đánh giá việc ban hành và thực hiện các chính sách phụ cấp này đã góp phần cải thiện đời sống của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Đáng chú ý, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị và Ban Bí thư tại Văn bản 3426 ngày 30/6/2026 của Văn phòng Trung ương Đảng, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Nội vụ phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất chính sách tiền lương theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Các đề xuất sẽ được báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.