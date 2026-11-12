Chính phủ thông qua phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu tại VIMC

VIMC được phép chia cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận năm 2024. (Ảnh minh họa)

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký Nghị quyết số 46/2026/NQ-CP ngày 10/11/2026 về việc chia cổ tức của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP (VIMC), trong đó cho phép doanh nghiệp chia cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm tài chính 2024.

Theo Nghị quyết, Chính phủ cho phép VIMC sử dụng nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm tài chính 2024, sau khi trích lập các quỹ theo quy định, để chia cổ tức bằng cổ phiếu. Việc thực hiện phải tuân thủ các quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật về chứng khoán.

Chính phủ giao Bộ Tài chính thực hiện quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại VIMC theo quy định của pháp luật về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Đồng thời, Bộ Tài chính có trách nhiệm theo dõi, giám sát việc đầu tư bổ sung vốn nhà nước tại VIMC theo quy định pháp luật.

Bộ Tài chính cũng được giao chỉ đạo Nhóm Người đại diện phần vốn nhà nước tại VIMC tổ chức thực hiện phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm tài chính 2024 (sau khi trích lập các quỹ theo quy định) để tăng vốn điều lệ.

Quá trình triển khai phải bảo đảm hiệu quả, đúng mục đích, gắn liền với các mục tiêu hiện đại hóa hạ tầng cảng biển, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế của VIMC.

Nghị quyết số 46/2026/NQ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 25/12/2026.