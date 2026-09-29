Chính phủ thống nhất nội dung dự án Luật Văn bản quy phạm pháp luật
Ngày 29/9/2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu thay mặt Chính phủ ký ban hành Nghị quyết số 294/NQ-CP về dự án Luật Văn bản quy phạm pháp luật.
Theo Nghị quyết số 294/NQ-CP, Chính phủ cơ bản thống nhất nội dung dự án Luật Văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tư pháp trình Chính phủ tại Tờ trình số 171/TTr-BTP ngày 22/9/2026, Báo cáo số 791/BC-BTP ngày 28/9/2026 và Báo cáo số 792/BC-BTP ngày 29/9/2026.
Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm về nội dung tiếp thu, giải trình ý kiến của các Thành viên Chính phủ, nội dung chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Văn bản quy phạm pháp luật.
Đồng thời, Bộ Tư pháp tiếp tục phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu kỹ lưỡng ý kiến của các Thành viên Chính phủ; ý kiến thẩm tra của các cơ quan của Quốc hội để hoàn thiện hồ sơ dự án Luật theo đúng quy định, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến.
Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật Văn bản quy phạm pháp luật, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến trước khi trình Quốc hội.
Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội và chủ động báo cáo, giải trình trong quá trình thẩm tra, tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự án Luật; báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Chính phủ phân công Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chỉ đạo trong quá trình hoàn thiện dự án Luật này.
Dự thảo Luật Văn bản quy phạm pháp luật gồm 10 chương, 68 điều, tập trung các nội dung về thẩm quyền ban hành, nội dung văn bản quy phạm pháp luật; định hướng lập pháp nhiệm kỳ và Chương trình lập pháp hằng năm; xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội…
Việc ban hành Luật nhằm thể chế hóa đầy đủ, kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là Kết luận số 09-KL/TW của Bộ Chính trị về hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam, Kết luận số 119-KL/TW ngày 20/01/2025 của Bộ Chính trị về định hướng đổi mới, hoàn thiện quy trình xây dựng pháp luật và Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về xây dựng, ban hành và tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật.
Cụ thể, hoàn thiện cấu trúc hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo hướng tinh gọn, khoa học, thống nhất, đồng bộ, ổn định, minh bạch và dễ tiếp cận; xác định rõ thẩm quyền, phạm vi nội dung ban hành văn bản quy phạm pháp luật; phân định hợp lý giữa luật và văn bản dưới luật; hoàn thiện nguyên tắc áp dụng pháp luật; đổi mới quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo hướng linh hoạt, kịp thời, hiệu quả và có kiểm soát; nâng cao năng lực phản ứng chính sách, bảo đảm kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm; gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật; nâng cao trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền; bảo đảm nguồn lực, đẩy mạnh chuyển đổi số và khai thác dữ liệu trong công tác xây dựng, thi hành pháp luật./.
Nguồn Chính Phủ: https://baochinhphu.vn/chinh-phu-thong-nhat-noi-dung-du-an-luat-van-ban-quy-pham-phap-luat-102260929161415978.htm