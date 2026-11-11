Chính phủ sửa cơ chế tháo gỡ vướng mắc cho các dự án BT chuyển tiếp

Cao tốc Hạ Long - Hải Phỏng. Ảnh minh họa

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký Nghị quyết số 47/2026/NQ-CP, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 16/2026/NQ-CP ngày 7/4/2026 về cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án đầu tư theo hình thức xây dựng – chuyển giao (BT) được thực hiện trước thời điểm Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư có hiệu lực thi hành.

Điểm đáng chú ý của Nghị quyết mới là điều chỉnh điều kiện áp dụng cơ chế tháo gỡ vướng mắc, đồng thời quy định rõ trách nhiệm của các bộ, địa phương trong rà soát, xác định dự án và báo cáo kết quả xử lý.

Làm rõ điều kiện áp dụng đối với dự án BT chuyển tiếp

Theo quy định sửa đổi, dự án BT chuyển tiếp được áp dụng cơ chế, chính sách tại Nghị quyết khi đã có kết luận thanh tra, kiểm tra hoặc có văn bản kết luận của cấp có thẩm quyền xác định không phải thanh tra, kiểm tra quá trình thực hiện dự án và nội dung hợp đồng dự án.

Các bộ, UBND cấp tỉnh là cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định việc thực hiện thanh tra đối với dự án và chịu trách nhiệm toàn diện về quyết định của mình.

Quy định này làm rõ căn cứ để xem xét áp dụng cơ chế xử lý đối với những dự án BT chuyển tiếp đang gặp khó khăn, vướng mắc, đồng thời xác định trách nhiệm của cơ quan quản lý trong việc đánh giá hồ sơ và quá trình thực hiện dự án.

Nghị quyết cũng sửa đổi trách nhiệm tổ chức thực hiện. Theo đó, cơ quan có thẩm quyền phải chủ động rà soát, xác định các dự án BT chuyển tiếp có khó khăn, vướng mắc đáp ứng điều kiện quy định để áp dụng cơ chế, chính sách tháo gỡ.

Cơ quan có thẩm quyền chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả rà soát, bảo đảm hồ sơ, tài liệu, số liệu và thông tin của dự án đầy đủ, chính xác, trung thực.

Bắt buộc cập nhật kết quả tháo gỡ vướng mắc lên Hệ thống 751

Một nội dung mới khác là yêu cầu báo cáo tình hình và kết quả tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án BT chuyển tiếp trên Hệ thống thông tin quốc gia về cơ sở dữ liệu các dự án đầu tư có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài, gọi tắt là Hệ thống 751.

Việc cập nhật thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. Cơ quan có thẩm quyền phải chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác, kịp thời của thông tin, số liệu và bảo đảm thống nhất với các báo cáo gửi cấp có thẩm quyền.

Riêng đối với dự án có chứa bí mật nhà nước, Nghị quyết quy định không thực hiện báo cáo trên Hệ thống 751. Thay vào đó, cơ quan có thẩm quyền gửi báo cáo về tình hình và kết quả tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đến Bộ Tài chính định kỳ 6 tháng kể từ ngày Nghị quyết có hiệu lực hoặc đột xuất khi được yêu cầu. Việc lập, gửi báo cáo phải tuân thủ pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

Bộ Tài chính được giao quản lý, vận hành Hệ thống 751, bảo đảm hoạt động thông suốt, an toàn, công khai, minh bạch; đồng thời hướng dẫn cập nhật thông tin dự án BT chuyển tiếp, bảo đảm đồng bộ với chế độ báo cáo đối với các dự án tồn đọng kéo dài khác.

Nghị quyết số 47/2026/NQ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành đến hết ngày 31/12/2027.

Sau thời điểm này, trường hợp chưa hoàn thành việc xử lý khó khăn, vướng mắc đối với các dự án BT chuyển tiếp áp dụng Nghị quyết, cơ quan có thẩm quyền chịu trách nhiệm về việc chậm trễ xử lý và gửi Bộ Tài chính để đề xuất phương án xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.