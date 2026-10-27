Chính phủ siết quy định quản lý tài chính doanh nghiệp kinh doanh xổ số

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ký ban hành Nghị định số 394/2026/NĐ-CP quy định một số nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 8/12/2026, áp dụng đối với các công ty xổ số kiến thiết tỉnh, thành phố, Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) và các tổ chức, cá nhân liên quan.

Quy định các khoản thu, chi đặc thù của doanh nghiệp xổ số

Theo Nghị định, doanh thu của doanh nghiệp kinh doanh xổ số gồm doanh thu từ hoạt động kinh doanh xổ số, hoạt động kinh doanh khác, hoạt động tài chính và các khoản thu nhập khác theo quy định pháp luật.

Đáng chú ý, đối với giải thưởng tích lũy của các sản phẩm xổ số điện toán, nếu hết thời hạn lĩnh thưởng mà người trúng thưởng không đến nhận, doanh nghiệp phải hạch toán giá trị giải thưởng vào thu nhập khác.

Hình minh họa. Nguồn: BL

Nghị định cũng quy định các khoản chi phí đặc thù, gồm chi trả thưởng, hoa hồng đại lý, ủy quyền trả thưởng, quay số mở thưởng và giám sát xổ số; hỗ trợ phòng, chống số đề và làm giả vé xổ số; trích lập quỹ dự phòng rủi ro trả thưởng, chi phí về vé xổ số, thông tin kết quả mở thưởng và đóng góp cho hoạt động của Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực.

Đối với chi trả thưởng, chi phí của xổ số truyền thống, xổ số lô tô thủ công và xổ số biết kết quả ngay là số tiền trả cho người trúng thưởng theo quy định. Với xổ số điện toán, chi phí trả thưởng bao gồm tiền thưởng phát sinh và giá trị giải thưởng tích lũy được chuyển sang kỳ quay số tiếp theo.

Hoa hồng đại lý được tính theo tỷ lệ phần trăm trên giá trị vé xổ số đã bán. Bộ Tài chính quy định tỷ lệ hoa hồng tối đa trong từng thời kỳ. Doanh nghiệp có trách nhiệm quy định tỷ lệ cụ thể trong hợp đồng, thanh toán sau khi xác nhận số vé tiêu thụ và đại lý hoàn thành nghĩa vụ kinh tế; đồng thời khấu trừ thuế theo quy định đối với đại lý là cá nhân.

Siết quy định phân phối lợi nhuận, đầu tư ra bên ngoài

Về phân phối lợi nhuận, doanh nghiệp kinh doanh xổ số đã được đầu tư đủ vốn điều lệ theo quyết định của cơ quan đại diện chủ sở hữu không được trích quỹ đầu tư phát triển.

Doanh nghiệp cũng không được sử dụng lợi nhuận sau thuế còn lại và quỹ khen thưởng, phúc lợi để chi thưởng hoặc hỗ trợ thêm hoa hồng đại lý vượt mức tối đa theo quy định pháp luật. Hoạt động đầu tư ra bên ngoài chỉ được thực hiện đối với các ngành nghề liên quan trực tiếp đến kinh doanh xổ số.

Nghị định 394/2026/NĐ-CP đồng thời bãi bỏ Nghị định số 122/2017/NĐ-CP ngày 13/11/2017 về cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số.

Đối với doanh nghiệp có số dư quỹ dự phòng rủi ro trả thưởng vượt mức tối đa theo quy định mới, phần chênh lệch được hạch toán vào thu nhập khác tại thời điểm kết thúc năm tài chính 2026 và thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định.