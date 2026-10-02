Chính phủ Séc vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm

Thủ tướng CH Séc Andrej Babis dự họp báo chung sau hội nghị thượng đỉnh tại Godollo, Hungary, ngày 23/6/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Đây là lần thứ hai phe đối lập đề nghị bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với Chính phủ của Thủ tướng Babiš kể từ khi ông trở lại cương vị này vào cuối năm 2025. Theo quy định, để thông qua nghị quyết bất tín nhiệm cần ít nhất 101/200 nghị sĩ ủng hộ.

Phe đối lập cáo buộc Thủ tướng Babiš chưa giải quyết thỏa đáng vấn đề xung đột lợi ích liên quan tập đoàn Agrofert, doanh nghiệp từng nhận các khoản trợ cấp từ Liên minh châu Âu (EU). Ông Babiš khẳng định đã chuyển Agrofert cho một quỹ do các nhà quản lý độc lập điều hành và không còn sở hữu hoặc hưởng lợi từ tập đoàn này.

Tranh luận tại Hạ viện cũng tập trung vào dự thảo ngân sách năm 2027, trong đó Chính phủ đề xuất mức thâm hụt 386 tỷ koruna (khoảng 18 tỷ USD). Phe đối lập cho rằng mức thâm hụt này quá cao trong bối cảnh nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng.

Cuộc bỏ phiếu diễn ra trước thềm các cuộc bầu cử cấp đô thị và bầu cử Thượng viện tại Séc. Các nguồn tin trong nước cho biết cuộc tranh luận kéo dài 3 ngày, với các nghị sĩ chính phủ và đối lập lần lượt trình bày quan điểm về hoạt động của Chính phủ và các vấn đề mà phe đối lập nêu ra.

Ông Andrej Babis, lãnh đạo đảng ANO tại một điểm bỏ phiếu bầu Quốc hội ở Ostrava, CH Séc, ngày 3/10/2025. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN phát

Thủ tướng Babiš, 72 tuổi, từng giữ chức Thủ tướng Séc giai đoạn 2017-2021 và trở lại cương vị này từ tháng 12/2025.