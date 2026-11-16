Chính phủ sẽ lựa chọn 5 địa phương làm điểm phát triển mô hình kinh tế bạc

Ngày 16/11, tại Trụ sở Chính phủ, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Văn phòng Chính phủ, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Uỷ ban Kinh tế Tài chính của Quốc hội và Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức Hội nghị đối thoại chính sách phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc.

Dự và chủ trì hội nghị có các ông, bà: Nguyễn Thanh Nghị, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Đoàn Minh Huấn, Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Nguyễn Xuân Thắng, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam; Dương Trung Ý, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu kết luận Hội nghị - Ảnh: CP

3 trụ cột trọng tâm cần tập trung triển khai

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh 3 trụ cột trọng tâm cần tập trung triển khai để phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc.

Thứ nhất, xây dựng định hướng chiến lược và hoàn thiện đồng bộ thể chế, chính sách. Theo Phó Thủ tướng, hiện nay, đã có một số bộ luật như Luật Đất đai, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở... đang được Quốc hội xem xét và thông qua.

Trên cơ sở nguyên tắc khung trong thẩm quyền của Quốc hội, Chính phủ cũng sẽ thể chế những vấn đề có liên quan đến kinh tế bạc và tháo gỡ những bất cập chồng chéo để tạo hành lang pháp lý thuận lợi hơn cho các mô hình, sản phẩm, dịch vụ mới của hệ sinh thái kinh tế bạc.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh 3 trụ cột trọng tâm cần tập trung triển khai để phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc - Ảnh: CP

Thứ hai, Nhà nước huy động hiệu quả nguồn lực, phát triển thị trường và các lĩnh vực ưu tiên. Nhà nước ưu tiên nguồn lực bảo đảm an sinh xã hội thiết yếu, hỗ trợ nhóm yếu thế và đầu tư hạ tầng nền tảng để dẫn dắt; hoàn thiện cơ chế khuyến khích đầu tư tư nhân, hợp tác công tư, huy động vốn dài hạn và phát triển các sản phẩm tài chính, tín dụng, bảo hiểm phù hợp.

Thứ ba, phát huy vai trò doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và tăng cường liên kết phát triển. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Người cao tuổi Việt Nam, các hiệp hội cũng như các tổ chức xã hội trong phản ánh nhu cầu, kết nối nguồn lực, tham gia xây dựng chính sách và giám sát chất lượng dịch vụ; khuyến khích doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu, đào tạo, các cơ sở y tế đầu tư, đổi mới sáng tạo, phát triển sản phẩm, dịch vụ phù hợp, mở rộng hợp tác quốc tế, tiếp thu kinh nghiệm quản lý và công nghệ tiên tiến.

Hội nghị Đối thoại chính sách phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc - Ảnh: CP

Sửa đổi pháp luật về lao động theo hướng thích ứng với già hóa dân số, phát huy nguồn nhân lực cao tuổi

Để các định hướng, chủ trương sớm đi vào thực tiễn, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, Chính phủ sẽ tập trung vào 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm về thể chế, chính sách, nguồn lực; tài chính, đầu tư, hạ tầng, thị trường, công nghệ; và tổ chức thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương.

Về thể chế, chính sách, Phó Thủ tướng giao Bộ Y tế đẩy nhanh xây dựng dự án Luật Người cao tuổi sửa đổi theo hướng toàn diện, trên cơ sở tới đây Bộ Chính trị sẽ ban hành một nghị quyết chuyên đề về phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc Việt Nam; khẩn trương để quý II/2028 có thể ban hành luật sửa đổi toàn diện, bảo đảm tính bao trùm, liên thông, kết nối và đồng bộ, bảo đảm theo vòng đời.

Đồng thời phát triển đồng bộ hệ thống dịch vụ chăm sóc người cao tuổi theo hướng toàn diện, liên tục, phù hợp với tinh thần Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị; khẩn trương tập trung tham mưu xây dựng cơ chế phát triển đội ngũ nhân lực chăm sóc người cao tuổi.

Các đồng chí lãnh đạo chụp ảnh cùng các đại biểu dự Hội nghị - Ảnh: CP

Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Nội vụ phối hợp với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện đề án, tham mưu sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội; đồng thời nghiên cứu sửa đổi pháp luật về lao động theo hướng thích ứng với già hóa dân số, phát huy nguồn nhân lực cao tuổi...

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương đưa nhiệm vụ phát triển kinh tế bạc vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027 và những năm tiếp theo, gắn với chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và địa phương.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng cho biết, Chính phủ sẽ lựa chọn 5 địa phương gồm: Hà Nội, Thái Nguyên, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và An Giang làm điểm xây dựng, tiếp tục phát triển các mô hình tiêu biểu phù hợp với đặc thù vùng miền, đô thị, nông thôn; tổ chức đánh giá, tổng kết, hoàn thiện chính sách và nhân rộng hệ sinh thái kinh tế bạc trong vòng 2 năm, để từ đó tiếp tục nhân rộng trên địa bàn toàn quốc đối với mô hình phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc.